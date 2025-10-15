Giá tiêu nội địa giảm sâu ở một số địa phương, thông tin 'nóng' về tiêu Ấn Độ và Brazil

Giá tiêu hôm nay ở trong nước (15/10)

Thị trường tiêu trong nước hôm nay: Giá hạt tiêu trong nước hôm nay giao dịch ở mức 144.500 – 147.000 đồng/kg.

Giá tiêu cao nhất thu mua ở các vùng trọng điểm hồ tiêu (Đắk Lắk, Lâm Đồng, Gia Lai, Đắk Nông, Bà Rịa - Vũng Tàu, Bình Phước) (cũ) được ghi nhận ở mức 147.000 đồng/kg.

Cụ thể: Tại tỉnh Đắk Nông, Đắk Lắk (cũ) giá tiêu ở mức 147.000 đồng/kg.

Tại Gia Lai (cũ) mức giá tiêu là 144.500 đồng/kg. Đồng Nai (cũ) có giá tiêu là 144.500 đồng/kg.

Tại Bình Phước và Bà Rịa - Vũng Tàu (cũ) giá tiêu hôm nay ở mức 145.000 - 146.000 đồng/kg.

Như vậy, giá tiêu hôm nay tại thị trường trong nước, hiện có mức giá thấp nhất là 144.500 đồng/kg.

Giá tiêu trực tuyến hôm nay (15/10)

Cập nhật giá tiêu thế giới từ Hiệp hội Hồ tiêu Quốc tế (IPC), thời điểm này, giá tiêu Indonesia tăng với tiêu trắng, tăng với tiêu đen so với ngày hôm qua; giá tiêu Brazil giảm, tiêu Malaysia ổn định. Giá tiêu Việt Nam niêm yết hôm nay ổn định với tiêu trắng và với tiêu đen, với tiêu trắng ở mức 9.250 USD/tấn.

Giá tiêu đen Lampung tại Indonesia ở mức 7.234 USD/tấn.

Giá tiêu đen Brazil ASTA 570 ở mức 6.100 USD/tấn.

Giá tiêu đen Kuching tại Malaysia ASTA ổn định ở mức 9.500 USD/tấn.

Giá tiêu trắng Muntok Indonesia loanh quanh ở mức 10.093 USD/tấn.

Giá tiêu trắng Malaysia ASTA ở mức 12.500 USD/tấn.

Giá tiêu đen của Việt Nam đứng ở mức thấp nhất là 6.600 USD/tấn đối với loại 500 g/l và mức 6.800 USD/tấn với loại 550 g/l. Giá hạt tiêu trắng xuất khẩu đạt 9.250 USD/tấn.

Giá hạt tiêu thế giới đầu tháng 10/2025 biến động không đồng nhất.

Cụ thể: Giá hạt tiêu đen tại Brazil ngày 9/10/2025 giao dịch ở mức 6.200 USD/tấn, giảm 300 USD/tấn so với ngày 30/9/2025.

Tại cảng Kuching Malaysia, giá hạt tiêu đen và tiêu trắng ngày 9/10/2025 giảm lần lượt 100 USD/tấn và 500 USD/tấn so với ngày 30/9/2025, đạt lần lượt 9.500 USD/tấn và 12.500 USD/tấn.

Giá hạt tiêu đen Lampung và giá hạt tiêu trắng Muntok tại Indonesia ngày 10/10/2025 tăng lần lượt 269 USD/tấn và 222 USD/tấn so với thời điểm ngày 30/9/2025, lên mức 7.253 USD/tấn và 10.119 USD/tấn.

Tại cảng khu vực Thành phố Hồ Chí Minh của Việt Nam, giá hạt tiêu ngày 10/10/2025 ổn định so với cuối tháng 9/2025, với giá hạt tiêu đen loại 500g/l ở mức 6.600 USD/tấn, giá hạt tiêu đen loại 550g/l ở mức 6.800 USD/tấn và giá hạt tiêu trắng ở mức 9.250 USD/tấn.

Tại Ấn Độ: Mưa lũ ở miền Bắc Ấn Độ – khu vực tiêu thụ lớn nhất của hạt tiêu đen Ấn Độ – khiến các thương nhân lo lắng khi mùa lễ hội cận kề. Giá hạt tiêu giảm do nhu cầu tiêu thụ ở miền Bắc Ấn Độ yếu đi. Nhu cầu trầm lắng do điều kiện khí hậu bất lợi đã khiến giá hạt tiêu tại Kochi, Ấn Độ giảm.

Theo thống kê từ Bộ Thương mại và Công nghiệp Ấn Độ, 7 tháng đầu năm 2025, nhập khẩu hạt tiêu của Ấn Độ đạt 25.139 tấn, tăng 2,4% so với cùng kỳ năm ngoái. Các thị trường cung cấp chính trong thời gian này gồm: Việt Nam đạt 8.504 tấn, tăng 6,5%; Sri Lanka đạt 8.167 tấn, giảm 14,6%; Brazil đạt 4.408 tấn, tăng 2,7%; Indonesia đạt 3.003 tấn, tăng 62,1%.

Tại Brazil: Theo số liệu của Comexstat, trong tháng 8/2025, xuất khẩu hạt tiêu của Brazil đạt 4.722 tấn, trị gá 26,5 triệu USD, tăng 28,1% về lượng và tăng 38,7% về trị giá so với tháng trước. Việt Nam, Các Tiểu vương quốc Ả rập thống nhất (UAE) và Đức là 3 thị trường xuất khẩu hạt tiêu chính của Brazil, đạt lần lượt 1.243 tấn, 540 tấn và 525 tấn. Trong đó, xuất khẩu sang Việt Nam và Đức tăng 411,5% và 75%, trong khi xuất khẩu sang UAE giảm 35,5%.

Lũy kế 8 tháng đầu năm 2025, xuất khẩu hạt tiêu Brazil đạt 57.956 tấn, trị giá 359,4 triệu USD, tăng 26,8% về lượng và tăng 95,1% về trị giá so với cùng kỳ năm 2024. Giá bình quân xuất khẩu hạt tiêu của Brazil trong 8 tháng năm 2025 đạt mức 6.202 USD/tấn, tăng 53,8% so với cùng kỳ năm 2024.

Các thị trường xuất khẩu chính của Brazil trong 8 tháng đầu năm 2025 bao gồm: Việt Nam đạt 18.969 tấn, tăng 186,3% so với cùng kỳ năm 2024, chiếm 32,7% thị phần; Tiếp đến là UAE đạt 5.350 tấn, tăng 4,4%, chiếm 9,2%; Ấn Độ đạt 5.314 tấn, tăng 7,5% so với cùng kỳ năm 2024, chiếm 9,2%. Đáng chú ý xuất khẩu sang Đức tăng 40,5%, trong khi xuất khẩu sang Mỹ lại giảm 43,9%.

Tại Brazil, thu hoạch hạt tiêu vụ giữa năm tại bang Espirito Santo đã hoàn tất. Ở vùng phía Bắc Para, thu hoạch đã khởi động từ tháng 8/2025. Theo trang Globo, Espírito Santo là bang sản xuất và xuất khẩu hạt tiêu lớn nhất ở Brazil.