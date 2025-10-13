Vụ lật xe khách khiến 3 người tử vong ở Lào cai: Danh tính các nạn nhân trong vụ tai nạn

Trước đó báo Dân Việt đã đưa tin: Vụ tai nạn xe khách đang lưu thông trên tuyến đường tỉnh 172, đoạn qua thôn 8, xã Việt Hồng, tỉnh Lào Cai bất ngờ bị mất lái, lật nhào đã khiến 3 nạn nhân tử vong tại chỗ, nhiều người khác bị thương.

Ba nạn nhân tử vong gồm:

1: Hoàng Thị Tóm, 48 tuổi, trú tại xã Cốc Thịnh, tỉnh Lào Cai.

2: Lò Văn Hoà, 30 tuổi, trú tại thị xã Nghĩa Lộ, tỉnh Yên Bái.

3: Hà Đình Ninh, 35 tuổi, trú tại xã Phúc Sơn, tỉnh Lào Cai.

Thi thể các nạn nhân đã được bàn giao cho gia đình và chính quyền địa phương để lo hậu sự theo phong tục.

Hiện trường vụ tai nạn xe khách đang lưu thông trên tuyến đường tỉnh 172, đoạn qua thôn 8, xã Việt Hồng, tỉnh Lào Cai. Ảnh Hoàng Hữu

Mười chín người bị thương đang được điều trị tại Bệnh viện Đa khoa số I tỉnh Lào Cai, gồm:

1: Lò Thị Thuyên, 32 tuổi, xã Gia Hội, Lào Cai – chấn thương sọ não, gãy khuyu tay trái, đang theo dõi tại khoa Cấp cứu.

2: Nguyễn Thị Thu Hiền, 24 tuổi, phường Cam Đường, Lào Cai – chấn thương sọ não do tai nạn giao thông, tình trạng ổn định.

3: Hoàng Kim Thọ, 18 tuổi, xã Tả Lèng, Lào Cai – chấn thương ngực và khớp vai phải.

4: Hoàng Thị Xom, 31 tuổi, phường Cầu Thia, Lào Cai – chấn thương hở mặt, vai phải, cẳng tay phải.

5: Giàng A Lầy, 17 tuổi, xã Ngọc Chiến, Sơn La – chấn thương sọ não, khung chậu.

6: Hà Thị Hiền, 38 tuổi, xã Gia Hội, Lào Cai – chấn thương hàm mặt.

7: Hà Thị Huyền, 59 tuổi, xã Cốc Thịnh, Lào Cai – gãy xương đòn, chấn thương ngực và vai phải.

8: Hầu A Giồng, 18 tuổi, xã Nậm Cô, Lào Cai – chấn thương sọ não kín.

9: Hà Thị Huyện, 55 tuổi, xã Cốc Thịnh, Lào Cai – chấn thương cột sống thắt lưng và khuyu tay trái.

10: Lò Thị Đai, 27 tuổi, huyện Quỳnh Nhai, Sơn La – chấn thương khung chậu, cẳng chân trái.

11: Hà Thị Toàn, 51 tuổi, xã Cốc Thịnh, Lào Cai – trật khớp cổ tay trái, vết thương vùng má phải (đã phẫu thuật cấp cứu).

12: Giàng Thị Súa, 16 tuổi, xã Ngọc Chiến, Sơn La – chấn thương khuyu tay trái.

13: Hoàng Trọng Nghĩa, 44 tuổi, phường Cầu Thia, Lào Cai – chấn thương cột sống thắt lưng.

14: Giàng Thị Chon, 17 tuổi, xã Ngọc Chiến, Sơn La – chấn thương hàm mặt.

15: Bàn Thị Lai, 41 tuổi, xã Gia Hội, Lào Cai – chấn thương cột sống thắt lưng.

16: Bàn Thị Mủn, 21 tuổi, xã Gia Hội, Lào Cai – chấn thương ngực kín.

17: Bàn Thị Sềnh, 19 tuổi, xã Sơn Lương, Lào Cai – chấn thương khớp gối phải.

18: Giàng Thị Mé, 18 tuổi, xã Ngọc Chiến, Sơn La – chấn thương cột sống cổ, khuyu tay phải, chấn thương hàm mặt.

19: Đinh Thị Hà, 48 tuổi, xã Cốc Thịnh, Lào Cai – chấn thương phần mềm vùng đùi.

Lãnh đạo tỉnh Lào Cai thăm hỏi nạn nhân vụ tai nạn đang điều trị tại BV đa khoa số 1 tỉnh Lào Cai. Ảnh: CTTĐT tỉnh Lào Cai

Hiện toàn bộ các nạn nhân bị thương đều đã qua cơn nguy kịch, đang được điều trị tích cực tại Khoa Cấp cứu, Khoa Chấn thương, và Khoa Phẫu thuật của bệnh viện.

Ngay sau vụ việc, các lực lượng chức năng của tỉnh Lào Cai đã có mặt tại hiện trường để đưa các nạn nhân đi cấp cứu, phân luồng giao thông và điều tra nguyên án.

Công tác cứu nạn, cứu hộ vẫn đang được triển khai khẩn trương. Chính quyền địa phương phối hợp với cơ quan chức năng tiếp tục huy động hỗ trợ y tế, hậu cần, giúp các gia đình nạn nhân sớm ổn định tinh thần và cuộc sống.

