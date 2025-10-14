Khoa học và công nghệ mở đường phát triển bền vững cho vùng đồng bào dân tộc thiểu số ở Sơn La

Ứng dụng khoa học và công nghệ vào phát triển nông nghiệp

Những năm qua, tỉnh Sơn La coi khoa học và công nghệ (KH&CN) là “chìa khóa” để thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội, đặc biệt là ở vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi.

Việc nghiên cứu, ứng dụng và chuyển giao các tiến bộ KH&CN đã giúp khai thác hiệu quả tiềm năng, lợi thế của địa phương, góp phần nâng cao thu nhập, cải thiện đời sống người dân và xây dựng vùng nông thôn mới bền vững.

Theo thông tin từ Sở Dân tộc và Tôn giáo tỉnh Sơn La, thời gian qua, tỉnh đã triển khai nhiều nhiệm vụ KH&CN gắn với thế mạnh của từng vùng, trong đó tập trung vào các lĩnh vực nông, lâm nghiệp, thủy sản và phát triển dược liệu bản địa.

Nhiều mô hình nghiên cứu, ứng dụng KH&CN đã được đưa vào thực tiễn như trồng cây ăn quả trên đất dốc, canh tác hữu cơ, phát triển giống cây trồng và vật nuôi năng suất cao, kỹ thuật chế biến và bảo quản nông sản sau thu hoạch.

Nông dân xã Mai Sơn, tỉnh Sơn La lắp đặt hệ thống tưới nhỏ giọt để phục vụ canh tác nông nghiệp. Ảnh: Văn Ngọc

Sơn La cũng là một trong những địa phương đi đầu trong việc xây dựng và phát triển thương hiệu sản phẩm đặc trưng. Đến nay, tỉnh Sơn La đã xây dựng, đăng ký nhãn hiệu chứng nhận, chỉ dẫn địa lý cho hàng loạt sản phẩm chủ lực như xoài Yên Châu, cà phê Sơn La, nhãn Sông Mã, chè Tà Xùa… Những thương hiệu này không chỉ khẳng định giá trị và chất lượng nông sản Sơn La mà còn mở rộng cơ hội xuất khẩu, nâng cao thu nhập cho người dân vùng cao.

Song song với đó, tỉnh Sơn La chú trọng chuyển giao tiến bộ kỹ thuật phù hợp với điều kiện sản xuất của vùng đồng bào dân tộc thiểu số, thông qua các mô hình khuyến nông, mô hình sản xuất thử nghiệm và liên kết “4 nhà” (Nhà nước – Nhà khoa học – Doanh nghiệp – Nông dân). Nhiều mô hình sản xuất an toàn, hữu cơ, ứng dụng công nghệ cao đã được triển khai hiệu quả, giúp đồng bào thay đổi tư duy sản xuất, phát triển kinh tế bền vững.

Anh Lường Văn Mười, dân tộc Thái ở xã Chiềng Khoong, tỉnh Sơn La (thứ 2 bên trái) là một trong những điển hình áp dụng các tiện bộ khoa học vào canh tác nhãn trái vụ. Ảnh: Văn Ngọc

Cùng với phát triển sản xuất, Sơn La đang đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin trong quản lý, điều hành và đảm bảo an ninh trật tự (ANTT) tại vùng đồng bào dân tộc. Tỉnh Sơn La tập trung xây dựng, nâng cấp nền tảng công nghệ phục vụ công tác quản lý nhà nước về dân tộc; đồng thời đào tạo, tuyên truyền, nâng cao nhận thức cho cán bộ và người dân về ứng dụng công nghệ số.

Hiện tỉnh Sơn La đang triển khai xây dựng hệ thống cơ sở dữ liệu phục vụ công tác dân tộc, góp phần hiện đại hóa quản lý, kết nối thông tin giữa các cấp, ngành. Những nỗ lực này không chỉ giúp nâng cao hiệu quả điều hành, mà còn là bước đi quan trọng trong quá trình chuyển đổi số vùng đồng bào dân tộc, hướng tới phát triển toàn diện, bền vững và thu hẹp khoảng cách giữa miền núi với vùng đồng bằng.