Thị trường hồ tiêu thay đổi, các thị trường Mỹ, EU và Trung Quốc đang có nhu cầu tốt hơn

Giá tiêu hôm nay ở trong nước (13/10)

Thị trường tiêu trong nước hôm nay: Giá hạt tiêu trong nước hôm nay giao dịch ở mức 146.000 – 149.000 đồng/kg.

Giá tiêu cao nhất thu mua ở các vùng trọng điểm hồ tiêu (Đắk Lắk, Lâm Đồng, Gia Lai, Đắk Nông, Bà Rịa - Vũng Tàu, Bình Phước) (cũ) được ghi nhận ở mức 149.000 đồng/kg.

Cụ thể: Tại tỉnh Đắk Nông, Đắk Lắk (cũ) giá tiêu ở mức 148.000 đồng/kg.

Tại Gia Lai (cũ) mức giá tiêu là 146.000 đồng/kg. Đồng Nai (cũ) có giá tiêu là 146.000 đồng/kg.

Tại Bình Phước và Bà Rịa - Vũng Tàu (cũ) giá tiêu hôm nay ở mức 147.000 - 149.000 đồng/kg.

Như vậy, giá tiêu hôm nay tại thị trường trong nước, hiện có mức giá thấp nhất là 149.000 đồng/kg.

Giá tiêu trực tuyến hôm nay (13/10)

Cập nhật giá tiêu thế giới từ Hiệp hội Hồ tiêu Quốc tế (IPC), thời điểm này, giá tiêu Indonesia ổn định với tiêu trắng, ổn định với tiêu đen so với ngày hôm qua; giá tiêu Brazil ổn định, tiêu Malaysia ổn định. Giá tiêu Việt Nam niêm yết hôm nay ổn định với tiêu trắng và với tiêu đen, với tiêu trắng ở mức 9.250 USD/tấn.

Giá tiêu đen Lampung tại Indonesia ở mức 7.230 USD/tấn.

Giá tiêu đen Brazil ASTA 570 ở mức 6.200 USD/tấn.

Giá tiêu đen Kuching tại Malaysia ASTA ổn định ở mức 9.500 USD/tấn.

Giá tiêu trắng Muntok Indonesia loanh quanh ở mức 10.088 USD/tấn.

Giá tiêu trắng Malaysia ASTA ở mức 12.500 USD/tấn.

Giá tiêu đen của Việt Nam đứng ở mức thấp nhất là 6.600 USD/tấn đối với loại 500 g/l và mức 6.800 USD/tấn với loại 550 g/l. Giá hạt tiêu trắng xuất khẩu đạt 9.250 USD/tấn.

Các chuyên gia nhận định, trong ngắn hạn, giá hồ tiêu trong nước nhiều khả năng sẽ duy trì vùng 145.000 - 155.000 đồng/kg, tùy khu vực và chất lượng hàng. Nếu nguồn cung tiếp tục thắt chặt, giá có thể nhích lên trên mốc 155.000 đồng/kg vào cuối tháng. Ngược lại, trong trường hợp nông dân ồ ạt bán ra khi vào vụ thu hoạch mới, giá có thể điều chỉnh nhẹ nhưng khó giảm sâu.

Về dài hạn, bức tranh thị trường hồ tiêu vẫn tích cực. Việt Nam tiếp tục giữ vị thế quốc gia xuất khẩu tiêu lớn nhất thế giới, trong khi các yếu tố như biến đổi khí hậu, chi phí sản xuất tăng và nhu cầu tiêu dùng toàn cầu hồi phục đang tạo điều kiện để giá duy trì ở mức cao trong thời gian tới.

Giá hạt tiêu thế giới đầu tháng 10/2025 biến động không đồng nhất. Cụ thể: Giá hạt tiêu đen tại Brazil ngày 9/10/2025 giao dịch ở mức 6.200 USD/tấn, giảm 300 USD/tấn so với ngày 30/9/2025.

Tại cảng Kuching Malaysia, giá hạt tiêu đen và tiêu trắng ngày 9/10/2025 giảm lần lượt 100 USD/tấn và 500 USD/tấn so với ngày 30/9/2025, đạt lần lượt 9.500 USD/tấn và 12.500 USD/tấn.

Giá hạt tiêu đen Lampung và giá hạt tiêu trắng Muntok tại Indonesia ngày 10/10/2025 tăng lần lượt 269 USD/tấn và 222 USD/tấn so với thời điểm ngày 30/9/2025, lên mức 7.253 USD/tấn và 10.119 USD/tấn.

Tại cảng khu vực Thành phố Hồ Chí Minh của Việt Nam, giá hạt tiêu ngày 10/10/2025 ổn định so với cuối tháng 9/2025, với giá hạt tiêu đen loại 500g/l ở mức 6.600 USD/tấn, giá hạt tiêu đen loại 550g/l ở mức 6.800 USD/tấn và giá hạt tiêu trắng ở mức 9.250 USD/tấn.

Mưa lũ ở miền Bắc Ấn Độ – khu vực tiêu thụ lớn nhất của hạt tiêu đen Ấn Độ – khiến các thương nhân lo lắng khi mùa lễ hội cận kề. Giá hạt tiêu giảm do nhu cầu tiêu thụ ở miền Bắc Ấn Độ yếu đi. Nhu cầu trầm lắng do điều kiện khí hậu bất lợi đã khiến giá hạt tiêu tại Kochi, Ấn Độ giảm.

Theo số liệu của Comexstat, trong tháng 8/2025, xuất khẩu hạt tiêu của Brazil đạt 4.722 tấn, trị gá 26,5 triệu USD, tăng 28,1% về lượng và tăng 38,7% về trị giá so với tháng trước. Việt Nam, Các Tiểu vương quốc Ả rập thống nhất (UAE) và Đức là 3 thị trường xuất khẩu hạt tiêu chính của Brazil, đạt lần lượt 1.243 tấn, 540 tấn và 525 tấn.

Theo số liệu của Cục Hải quan Việt Nam, tháng 9/2025, xuất khẩu hạt tiêu của Việt Nam đạt 20.405 tấn, trị giá 135,99 triệu USD, giảm 4,9% về lượng và giảm 3,1% về trị giá so với tháng trước, nhưng so với tháng 9/2024 tăng 19,3% về lượng và tăng 23,2% về trị giá. Như vậy, trong 9 tháng của năm 2025, trị giá xuất khẩu hạt tiêu của Việt Nam đạt gần bằng với cả năm 2024. Kết quả này có được nhờ giá tiêu xuất khẩu tăng mạnh. Do vậy, dù lượng xuất khẩu sau 9 tháng chỉ đạt 186.503 tấn, giảm 7,1% về lượng, nhưng trị giá tăng gần 28% so với cùng kỳ năm trước.