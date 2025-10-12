Nguy cơ sạt lở đe dọa bản Yên Bình, Sơn La gấp rút di dời 71 hộ dân đến nơi an toàn

Nguy cơ sạt lở nghiêm trọng đe dọa khu dân cư

Trước diễn biến phức tạp của thiên tai, nguy cơ sạt lở đe dọa nghiêm trọng đến an toàn tính mạng và tài sản của người dân, tỉnh Sơn La đang khẩn trương triển khai phương án di chuyển, bố trí tái định cư cho hơn 70 hộ dân bản Yên Bình, xã Tân Yên, tỉnh Sơn La đến nơi ở an toàn.

Theo báo cáo của Sở Nông nghiệp và Môi trường tỉnh Sơn La, trong những năm gần đây, mưa lũ lớn đã liên tục gây sạt lở, xói mòn tại nhiều khu vực dân cư miền núi. Riêng tại xã Tân Yên, đặc biệt sau các cơn bão số 3 và số 4 năm 2024, dòng chảy suối Pa đoạn chảy qua bản Nà đã bị thay đổi, gây xói lở mạnh hai bên bờ. Dòng nước giờ đây có xu hướng chuyển thẳng về khu dân cư bản Yên Bình, tạo nguy cơ sạt lở đặc biệt cao.

Sơ đồ khu vực bản Yên Bình, xã Tân Yên, tỉnh Sơn La có nguy cơ sạt trượt cao. Đồ họa: Đức Bình.

Qua khảo sát mới nhất sau đợt mưa lớn tháng 9 vừa qua, các cơ quan chuyên môn xác định hai bên bờ suối và các thác nước trong khu vực đã bị xói lở mạnh, hình thành nhiều vết nứt kéo dài. Đáng lo ngại, tại vị trí thác gần bản xuất hiện một khối trượt đất đá có chiều cao khoảng 40m, chiều dài 180m, đang có xu hướng sạt xuống phía bản. Nếu xảy ra sạt lở, khối trượt này có thể làm đổi hướng dòng chảy, gây thiệt hại nghiêm trọng cho toàn bộ 71 hộ dân sinh sống trong bản.

Năm 2024, khi sạt lở nghiêm trọng xảy ra vào tháng 10, người dân đã phải khẩn cấp di dời 32 hộ đến khu vực trường học và nhà người thân để tránh nạn. Năm nay, tình hình thời tiết tiếp tục bất thường, mưa kéo dài khiến nguy cơ sạt lở tái diễn, buộc thêm hàng chục hộ dân khác phải dựng lán tạm ở nơi an toàn. Hiện bà con đã dựng khoảng 40 lán trại tạm và một số hộ ở nhờ nhà người thân để đảm bảo an toàn trong mùa mưa.

Khu vực được xã bố trí tạm thời cho bà con để ở trong thời gian xây dựng điểm di dân mới. Ảnh: Đức Bình.

Trước tình hình đó, Sở Nông nghiệp và Môi trường tỉnh Sơn La đã phối hợp với UBND xã Tân Yên tiến hành khảo sát, lựa chọn vị trí xây dựng khu tái định cư mới cho toàn bộ 71 hộ dân bản Yên Bình.

Khu tái định cư được quy hoạch tại khu vực bản Nà, xã Tân Yên, nằm ở độ cao khoảng 765m, cách vị trí bản cũ khoảng 1,5km. Đây là khu vực bằng phẳng, ổn định, không nằm trong vùng có nguy cơ sạt lở. Diện tích quy hoạch khoảng 4–5ha,

Ông Lê Xuân Hùng, đại diện Sở Nông nghiệp và Môi trường tỉnh Sơn La, cho biết: “Việc sớm triển khai khu tái định cư mới là yêu cầu cấp thiết để đảm bảo an toàn cho người dân trước nguy cơ sạt lở. Khu ở mới dù khẩn cấp nhưng vẫn phải đáp ứng các tiêu chí thiết yếu như hệ thống điện, nguồn nước và giao thông thuận lợi. Toàn bộ kinh phí thực hiện được trích từ nguồn ngân sách Nhà nước hỗ trợ trong tình huống khẩn cấp theo quyết định của Chính phủ".

Sở Nông nghiệp và Môi trường tỉnh Sơn La đã phối hợp với UBND xã Tân Yên tiến hành khảo sát, lựa chọn vị trí xây dựng khu tái định cư. Ảnh: Văn Ngọc

Theo ông Đinh Như Hùng, Trưởng Phòng Kinh tế xã Tân Yên, khu tái định cư được quy hoạch đồng bộ với hạ tầng thiết yếu. Hiện khu vực đã có tuyến đường giao thông thuận lợi, cần đầu tư bổ sung hệ thống điện dài khoảng 400m, cùng đường ống dẫn nước sinh hoạt dài 1.000m nối từ bản Nà. Các hộ dân sau khi chuyển về vẫn tiếp tục canh tác trên diện tích đất nông nghiệp hiện có, nằm cách khu tái định cư mới khoảng 1.500m.

Việc sớm triển khai dự án tái định cư không chỉ là giải pháp ứng phó khẩn cấp với thiên tai mà còn là bước đi lâu dài để đảm bảo an toàn, ổn định cuộc sống người dân vùng có nguy cơ cao. Với sự chỉ đạo quyết liệt của tỉnh và sự đồng lòng của nhân dân bản Yên Bình, dự án dự kiến sẽ hoàn thành trong thời gian sớm nhất, giúp 71 hộ dân sớm có nơi ở ổn định, an toàn, tiếp tục sản xuất, phát triển kinh tế, vươn lên xây dựng cuộc sống mới.