Sơn La kỷ niệm 130 năm thành lập tỉnh và đón nhận Huân chương Lao động hạng Nhất

Tiết mục văn nghệ tại Lễ kỷ niệm 130 năm ngày thành lập tỉnh Sơn La (10/10/1895 – 10/10/2025). Ảnh: Phạm Hoài.

Dự buổi lễ có: ông Lê Minh Hoan, Ủy viên Ban chấp hành Trung ương Đảng, Phó Chủ tịch Quốc hội; bà Tòng Thị Phóng, nguyên Ủy viên Bộ Chính trị, nguyên Phó Chủ tịch thường trực Quốc hội; Thượng tướng Nguyễn Văn Hiền, Thứ trưởng Bộ Quốc phòng; ông Nguyễn Hữu Đông, Phó Chủ nhiệm Thường trực Ủy ban Công tác đại biểu và Quốc hội, Phó Trưởng ban Tổ chức Trung ương...

Tới dự còn có lãnh đạo các tỉnh Hủa Phăn, Luông Pha Bang, Xiêng Khoảng, Phông Sa Lỳ, Xay Sổm Bun, Luông Nậm Thà, U Đôm Xay, Bò Kẹo, nước Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Lào.

Dự buổi lễ còn có ông Mùa A Vảng, Ủy viên dự khuyết Trung ương Đảng, Chủ tịch Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh Điện Biên và lãnh đạo các tỉnh Hưng Yên, Lào Cai, Lai Châu, Ninh Bình, Cao Bằng, Thanh Hóa. Cùng các cán bộ lão thành cách mạng, cán bộ tiền khởi nghĩa, Mẹ Việt Nam Anh hùng, Anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân, Anh hùng lao động và đông đảo nhân dân các dân tộc tỉnh Sơn La.

Các đại biểu tham dự Lễ kỷ niệm 130 năm ngày thành lập tỉnh Sơn La (10/10/1895 – 10/10/2025). Ảnh: Phạm Hoài.

Sơn La - Dấu ấn từ lịch sử hào hùng

Phát biểu tại Lễ kỷ niệm, ông Hoàng Quốc Khánh, Bí thư Tỉnh ủy Sơn La nhấn mạnh: Sơn La là vùng đất có lịch sử cư trú lâu đời của các dân tộc. Ngày 10/10/1895, tỉnh Sơn La được chính thức thành lập với tên gọi ban đầu là tỉnh Vạn Bú, đến năm 1904 đổi thành Sơn La..



Nhìn lại lịch sử, Sơn La là mảnh đất giàu truyền thống yêu nước, luôn là phên giậu vững chắc nơi biên cương Tây Bắc. Khi thực dân Pháp xâm lược, tinh thần bất khuất của nhân dân các dân tộc đã sớm bùng lên qua các cuộc khởi nghĩa vũ trang.

Một trong những dấu ấn bi tráng và hào hùng nhất của Sơn La trong thời kỳ này chính là Nhà tù Sơn La. Nơi đây từng được mệnh danh là "địa ngục trần gian", được thực dân Pháp xây dựng để giam cầm và hủy hoại ý chí của các chiến sĩ cách mạng. Thế nhưng, chính trong gông cùm, những người con ưu tú của Đảng như Tô Hiệu, Lê Duẩn, Trường Chinh... đã biến nhà tù thành một "trường học cách mạng" bất tử. Sự ra đời của Chi bộ Đảng tại nhà tù vào tháng 12/1939 đã thắp lên ngọn lửa cách mạng, soi đường cho nhân dân Sơn La đứng lên giành chính quyền thắng lợi vào ngày 26/8/1945.

Ông Hoàng Quốc Khánh, Bí thư Tỉnh ủy Sơn La phát biểu tại Lễ kỷ niệm 130 năm ngày thành lập tỉnh Sơn La. Ảnh: Phạm Hoài.

Hòa bình chưa được bao lâu, Sơn La lại bước vào cuộc chiến đấu mới chống lại quân Tưởng Giới Thạch và sự quay trở lại của thực dân Pháp. Với tinh thần kiên cường, quân và dân Sơn La đã vượt qua mọi thử thách, giải phóng hoàn toàn tỉnh nhà vào ngày 22/11/1952.

Trong cuộc kháng chiến chống đế quốc Mỹ, Sơn La tiếp tục là hậu phương vững chắc, đóng góp sức người, sức của cho tiền tuyến lớn miền Nam. Nhân dịp kỷ niệm 5 năm ngày Chiến thắng Điện Biên Phủ (7/5/1954 - 7/5/1959), Bác Hồ và đoàn công tác Trung ương lên thăm Tây Bắc, tại Thuận Châu - thủ phủ của Khu tự trị Thái - Mèo. Bác căn dặn: "Từ khi hòa bình lập lại, đồng bào các dân tộc, bộ đội và cán bộ lại càng đoàn kết chặt chẽ, ra sức tăng gia sản xuất, thực hành tiết kiệm, cải thiện đời sống, giữ gìn an ninh trật tự…". Hình ảnh và lời căn dặn của Bác Hồ trong chuyến thăm đã trở thành nguồn động viên to lớn, thôi thúc đồng bào các dân tộc đoàn kết, sản xuất và chiến đấu, góp phần vào Đại thắng Mùa xuân năm 1975, thống nhất đất nước.

Bước vào thời kỳ đổi mới, Sơn La đã phát huy truyền thống anh hùng, biến những khó khăn, thách thức thành động lực để phát triển. Gần 40 năm qua, tỉnh Sơn La đã đạt được những thành tựu toàn diện, đáng tự hào.

Kinh tế của tỉnh có sự tăng trưởng vượt bậc. GRDP bình quân đầu người năm 2025 ước đạt 61,8 triệu đồng/người, gấp 1,4 lần so với đầu nhiệm kỳ. Sơn La đã trở thành vựa trái cây lớn của miền Bắc, phát triển nông nghiệp công nghệ cao, tạo ra những thương hiệu nông sản uy tín.

Đời sống người dân không ngừng được nâng cao. Tỷ lệ hộ giai đoạn 2021-2025 giảm từ 21,66% năm 2021 đến hết năm 2025 ước còn 7,89%, bình quân giảm 3,59%/năm. Đặc biệt, nhiệm kỳ vừa qua, tỉnh đã hoàn thành xuất sắc chương trình xóa 12.375 căn nhà tạm, mang lại mái ấm kiên cố cho hàng vạn người dân, trước 5 tháng so với chỉ đạo của Chính phủ.

An ninh quốc phòng được giữ vững, khối đại đoàn kết các dân tộc ngày càng bền chặt. Tỉnh duy trì mối quan hệ hữu nghị đặc biệt với 9 tỉnh của nước bạn Lào, cùng nhau xây dựng đường biên giới hòa bình, ổn định và phát triển.

Năm 2025, thực hiện sự lãnh đạo, chỉ đạo của Trung ương, tỉnh Sơn La đã tích cực triển khai mô hình chính quyền địa phương 2 cấp theo hướng gần dân, sát dân, phục vụ nhân dân tốt hơn. Tỉnh Sơn La tổ chức thành công Đại hội Đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XVI với khát vọng đưa Sơn La trở thành tỉnh phát triển khá, trung tâm kinh tế-xã hội của tiểu vùng Tây Bắc.

Trong chặng đường sắp tới, Bí thư Tỉnh ủy Hoàng Quốc Khánh kêu gọi toàn thể cán bộ, đảng viên, chiến sỹ và nhân dân các dân tộc trong tỉnh phát huy truyền thống cách mạng, tinh thần đoàn kết, ý chí tự lực, tự cường, khát vọng vươn lên xây dựng Sơn La ngày càng giàu đẹp, văn minh, xứng đáng với niềm tin của Đảng, Nhà nước và nhân dân.

"Kỳ tích nông nghiệp" nơi miền đất dốc

Ông Lê Minh Hoan, Ủy viên Ban chấp hành Trung ương Đảng, Phó Chủ tịch Quốc hội phát biểu tại Lễ kỷ niệm 130 năm ngày thành lập tỉnh Sơn La. Ảnh: Văn Ngọc.

Trong không khí tự hào đón chào kỷ niệm 130 năm thành lập tỉnh Sơn La, ông Lê Minh Hoan, Phó Chủ tịch Quốc hội đã gửi lời chúc mừng tốt đẹp đến Đảng bộ, chính quyền và nhân dân các dân tộc tỉnh Sơn La.

Phó Chủ tịch Quốc hội nhấn mạnh, hành trình 130 năm của Sơn La là một bản hùng ca được viết nên bởi mồ hôi, trí tuệ và lòng yêu nước của biết bao thế hệ. Mỗi tấc đất nơi đây đều thấm đẫm ký ức thiêng liêng về những năm tháng giữ vững biên cương, dựng xây Tổ quốc.

Sau ngày đất nước thống nhất, Sơn La lại bước vào một cuộc chiến mới – cuộc chiến chống đói nghèo và lạc hậu. Với ý chí kiên cường, người Sơn La một lần nữa đã chiến thắng. Từ miền đất dốc đầy gian khó, Sơn La đã vươn mình trở thành thủ phủ nông nghiệp của vùng Tây Bắc, tự tin bước vào chặng đường phát triển bền vững và hội nhập.



Chính nơi “dốc đứng trời Tây Bắc” nhiều gian khó, Sơn La đã làm nên một kỳ tích nông nghiệp giữa mây ngàn. Từ những rẫy ngô, nương sắn năm nào, Sơn La đã vươn lên dẫn đầu miền Bắc về diện tích cây ăn quả. Những thương hiệu như mận hậu Mộc Châu, xoài Yên Châu, cà phê Sơn La... đã mang hương vị núi rừng Tây Bắc vươn ra thế giới.

"Phát triển không chỉ là những con số, mà là sức sống của mỗi bản làng, là nụ cười trên môi người dân. Trên đường công tác qua Mộc Châu, hình ảnh chiếc áo phông in dòng chữ “Chúng ta chiến thắng cùng nhau” của một thanh niên Sơn La để lại ấn tượng sâu sắc. Dòng chữ giản dị ấy như thông điệp về tinh thần đoàn kết, khát vọng vươn lên của Đảng bộ, chính quyền và nhân dân các dân tộc Sơn La – những con người đã biến vùng đất dốc gian khó thành bậc thang của phát triển bền vững. Mỗi ngọn đồi, con suối nơi đây đều kể câu chuyện về trí tuệ, nghị lực và tình người – biểu tượng của một Sơn La kiên cường, tự tin tiến bước trên hành trình thịnh vượng", Phó Chủ tịch Quốc hội Lê Minh Hoan chia sẻ.

Thay mặt lãnh đạo Đảng, Nhà nước, Phó Chủ tịch Quốc hội Lê Minh Hoan trao Huân chương Lao động hạng Nhất cho Đảng bộ, chính quyền và nhân dân các dân tộc tỉnh Sơn La. Ảnh: Văn Ngọc.

Thay mặt lãnh đạo Đảng, Nhà nước, Phó Chủ tịch Quốc hội Lê Minh Hoan trao Huân chương Lao động hạng Ba cho Bí thư Tỉnh ủy Sơn La Hoàng Quốc Khánh và Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Sơn La Lò Minh Hùng. Ảnh: Phạm Hoài.

Nhân dịp kỷ niệm 130 năm thành lập tỉnh, thay mặt lãnh đạo Đảng, Nhà nước, Phó Chủ tịch Quốc hội Lê Minh Hoan trao Huân chương Lao động hạng Nhất của Chủ tịch nước cho Đảng bộ, chính quyền, quân và nhân dân các dân tộc tỉnh Sơn La do đã có thành tích xuất sắc trong phát triển cây ăn quả, góp phần phát triển kinh tế, xã hội vùng Tây Bắc và sự nghiệp xây dựng chủ nghĩa xã hội, bảo vệ Tổ quốc; trao Huân chương Lao động hạng Ba cho Bí thư Tỉnh ủy Sơn La Hoàng Quốc Khánh và Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Sơn La Lò Minh Hùng đã có thành tích xuất sắc trong công tác góp phần vào sự nghiệp xây dựng chủ nghĩa xã hội và bảo vệ Tổ quốc.