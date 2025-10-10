Mô hình Mascot 3 cô gái Thái, Mông, Dao Tiền: Điểm nhấn văn hóa thu hút du khách tại Sơn La

Trong không gian rộng lớn của quảng trường, nơi diễn ra các hoạt động trưng bày văn hóa, mô hình Mascot 3 cô gái Thái, Mông, Dao Tiền hiện lên sừng sững, nổi bật với chiều cao và kích thước ấn tượng.

Đây không chỉ là một công trình trang trí đơn thuần mà còn là một tác phẩm nghệ thuật mang đậm giá trị biểu trưng, tái hiện một cách sống động và chân thực hình ảnh người phụ nữ các dân tộc thiểu số của vùng đất Sơn La nói riêng và Tây Bắc nói chung.

Mô hình Mascot 3 cô gái dân tộc Thái, Mông, Dao Tiền trong trang phục truyền thống mang đậm bản sắc văn hóa dân tộc đang là điểm nhấn ấn tượng tại Quảng trường Tây Bắc. Ảnh: Phạm Hoài.

Mô hình được thiết kế tỉ mỉ, tinh xảo đến từng chi tiết. Cô gái Thái duyên dáng trong bộ áo cóm truyền thống, bó sát thân mình, tôn lên vẻ đẹp hình thể kín đáo mà quyến rũ. Chiếc váy đen dài thướt tha và đặc biệt là chiếc khăn piêu với những họa tiết hoa văn thổ cẩm đặc trưng vắt hờ trên đầu, tạo nên một vẻ đẹp không thể trộn lẫn.

Kế bên, cô gái Mông rực rỡ trong bộ trang phục đa sắc màu, với chiếc váy xếp ly xòe rộng tinh tế, được trang trí bằng những đường nét hoa văn sáp ong cầu kỳ. Từng họa tiết trên áo, trên váy đều kể một câu chuyện về văn hóa, về đời sống của người Mông.

Cuối cùng là cô gái Dao Tiền, trang phục dân tộc Dao nhã nhặn, tinh tế và ẩn chứa nhiều giá trị văn hóa đặc sắc. Màu sắc chủ đạo là màu chàm và màu trắng rất hài hòa.

Du khách checkin, chụp ảnh cùng mô hình Mascot 3 cô gái Thái tại Quảng trường Tây Bắc. Ảnh: Phạm Hoài.

Cả ba cô gái, mỗi người một vẻ, nhưng đều toát lên nét đẹp chung: sự thanh thoát, dịu dàng và một nụ cười duyên dáng, đáng yêu luôn nở trên môi. Nụ cười ấy như lời chào mến khách, thân thiện của con người Sơn La, lan tỏa một nguồn năng lượng tích cực, ấm áp đến với du khách. Sự hòa quyện giữa trang phục, thần thái và nụ cười đã tạo nên một tổng thể hài hòa, một biểu tượng sống động cho vẻ đẹp và tâm hồn của người phụ nữ Tây Bắc.

Kể từ khi được trưng bày, mô hình Mascot 3 cô gái dân tộc đã nhanh chóng "gây sốt" và trở thành điểm check-in không thể bỏ lỡ của người dân và du khách; dòng người đổ về đây tham quan, chụp ảnh lưu niệm luôn đông đúc.

Các bạn trẻ thích thú tạo dáng bên cạnh biểu tượng, các gia đình cùng nhau ghi lại những khoảnh khắc đáng nhớ và cả những du khách lớn tuổi cũng trầm trồ trước vẻ đẹp của công trình.

Nhiều bạn trẻ đến chụp ảnh tại mô hình Mascot để lưu lại những bức ảnh đẹp. Ảnh: Phạm Hoài.

Chị Nguyễn Thu Hà, một du khách đến từ Hà Nội, không giấu được sự hào hứng: "Tôi thật sự ấn tượng với mô hình này. Nó không chỉ đẹp về mặt hình thức mà còn truyền tải được cái hồn của văn hóa các dân tộc nơi đây. Nhìn ba cô gái đứng cạnh nhau, tôi cảm nhận được sự đoàn kết, sự đa dạng trong thống nhất của cộng đồng các dân tộc tỉnh Sơn La. Đây chắc chắn sẽ là kỷ niệm đẹp nhất của tôi trong chuyến đi này".

Sự xuất hiện của mô hình Mascot 3 cô gái dân tộc Thái, Mông, Dao Tiền đã góp phần quan trọng vào việc lan tỏa những giá trị văn hóa truyền thống của đồng bào các dân tộc. Trong thời đại số, mỗi bức ảnh được du khách chia sẻ trên mạng xã hội là một lần hình ảnh đẹp về văn hóa Sơn La được quảng bá rộng rãi, tạo nên sức hút mạnh mẽ cho du lịch địa phương.

Mascot 3 cô gái dân tộc Thái, Mông, Dao là một phần trong chuỗi các hoạt động phong phú và đặc sắc của Lễ kỷ niệm 130 năm thành lập tỉnh Sơn La. Ảnh: Phạm Hoài - Cà Thắm.

Mascot 3 cô gái dân tộc Thái, Mông, Dao Tiền là một phần trong chuỗi các hoạt động phong phú và đặc sắc của Lễ kỷ niệm 130 năm thành lập tỉnh Sơn La. Sự kiện diễn ra vào 20 giờ ngày 10/10 tại Quảng trường Tây Bắc.

Có thể nói, biểu tượng 3 cô gái Thái, Mông, Dao Tiền không chỉ là một điểm nhấn trang trí cho dịp lễ kỷ niệm, mà đã trở thành một "đại sứ văn hóa" duyên dáng, để lại ấn tượng sâu đậm trong lòng công chúng. Qua đó, hình ảnh một Sơn La đoàn kết, giàu bản sắc và không ngừng phát triển đang được lan tỏa mạnh mẽ, mời gọi bạn bè bốn phương đến khám phá và trải nghiệm.