Nông thôn Tây Bắc: Sơn La chuẩn bị chu đáo Lễ kỷ niệm 130 năm Ngày thành lập tỉnh

Nhiều hoạt động tại Lễ kỷ niệm 130 năm Ngày thành lập tỉnh Sơn La

Tại cuộc họp, các tiểu ban giúp việc đã báo cáo tiến độ thực hiện, công tác phối hợp tổ chức các hoạt động. Đến thời điểm hiện tại, các nội dung được phân công cơ bản bảo đảm tiến độ theo kế hoạch. Ban Tuyên giáo và Ban Dân vận Tỉnh ủy đã chỉ đạo, định hướng đội ngũ báo cáo viên, tuyên truyền viên cùng các cơ quan báo chí trung ương và địa phương tích cực tuyên truyền về Lễ kỷ niệm.

Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch xây dựng dự thảo khung chương trình Lễ kỷ niệm, chương trình nghệ thuật chào mừng; thiết kế sơ đồ, bố trí tổng thể cho các hoạt động trong khuôn khổ Ngày hội Văn hóa các dân tộc tỉnh Sơn La tại Quảng trường Tây Bắc; đồng thời phối hợp rà soát, cập nhật danh sách đại biểu khách mời.

Đồng chí Nguyễn Đình Việt, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh Sơn La phát biểu tại cuộc họp. Ảnh: Huy Thành

Theo kế hoạch, Lễ kỷ niệm 130 năm Ngày thành lập tỉnh Sơn La sẽ được tổ chức trọng thể vào ngày 10/10/2025 tại Quảng trường Tây Bắc. Bên cạnh Lễ kỷ niệm, nhiều hoạt động chào mừng sẽ diễn ra như: Cuộc thi sáng tác văn học – nghệ thuật với chủ đề “Sơn La 130 năm hình thành và phát triển”.

Khởi công, khánh thành một số công trình, dự án trọng điểm; tổ chức Ngày hội Văn hóa các dân tộc tỉnh Sơn La; trưng bày gian hàng giới thiệu thành tựu phát triển kinh tế - xã hội, sản phẩm du lịch, nông sản an toàn, sản phẩm OCOP; Liên hoan Nghệ thuật Xòe Thái; trình diễn nghi lễ, lễ hội truyền thống của các dân tộc; thi đấu thể thao dân tộc; thi trưng bày, giới thiệu nông sản địa phương…

Cuộc họp triển khai nhiệm vụ chuẩn bị Lễ kỷ niệm ngày thành lập tỉnh Sơn La

Phát biểu tại cuộc họp, đồng chí Nguyễn Đình Việt ghi nhận và đánh giá cao tinh thần, trách nhiệm của các tiểu ban trong việc triển khai công việc. Đồng chí nhấn mạnh: Đây là sự kiện chính trị – văn hóa có ý nghĩa đặc biệt quan trọng, là dịp để Sơn La khẳng định truyền thống lịch sử, văn hóa, đồng thời quảng bá tiềm năng, thế mạnh của tỉnh.

Vì vậy, các sở, ngành, đơn vị liên quan cần tiếp tục phối hợp chặt chẽ, chú trọng nâng cao chất lượng nội dung các gian hàng, đảm bảo phản ánh rõ nét bản sắc văn hóa và thành tựu phát triển của Sơn La. Cùng với đó, phải bảo đảm an ninh trật tự, vệ sinh môi trường, tăng cường công tác truyền thông trên báo chí và mạng xã hội, thường xuyên rà soát, kiểm tra thực tế để các hoạt động của Lễ kỷ niệm diễn ra thành công, để lại ấn tượng tốt đẹp với đại biểu và nhân dân.

Lễ kỷ niệm 130 năm Ngày thành lập tỉnh Sơn La là dấu mốc quan trọng, khẳng định truyền thống đoàn kết, sáng tạo, khát vọng vươn lên của các thế hệ cán bộ, đảng viên và nhân dân các dân tộc trong tỉnh. Đây cũng là dịp để Sơn La giới thiệu hình ảnh, con người và tiềm năng phát triển đến bạn bè trong nước và quốc tế.