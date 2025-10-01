Nông thôn Tây Bắc: Sản phẩm OCOP khẳng định thương hiệu từ lợi thế của Sơn La

Nâng cao giá trị nông sản bằng sản phẩm OCOP Sơn La

Những ngày đầu thu, chúng tôi có dịp về xã Gia Phù, (Sơn La). Câu chuyện phát triển nông nghiệp nơi đây không chỉ dừng lại ở việc sản xuất ra những nông sản quen thuộc, mà còn là hành trình bền bỉ đưa các sản vật đặc trưng trở thành sản phẩm OCOP, sản phẩm có chứng nhận, có thương hiệu, có chỗ đứng vững chắc trên thị trường.

Trong những năm qua, xã Gia Phù luôn chú trọng phát triển sản xuất nông nghiệp, lấy nông sản đặc trưng làm điểm nhấn để nâng cao thu nhập cho người dân. Từ việc chỉ bán sản phẩm thô, giá trị thấp, nay địa phương đã từng bước chuyển sang chế biến sâu, đóng gói, gắn nhãn hiệu và truy xuất nguồn gốc. Nhờ đó, giá trị nông sản tăng lên đáng kể, giúp bà con có thu nhập ổn định, vươn lên làm giàu.

Sản phẩm OCOP tỏi đen xã Gia Phù, tỉnh Sơn La. Ảnh: Văn Ngọc

Xác định rõ “chìa khóa” phát triển là khai thác lợi thế từ những sản phẩm đặc trưng, xã Gia Phù đã chỉ đạo Phòng Kinh tế phối hợp với các bản rà soát các mặt hàng chủ lực, lựa chọn sản phẩm có khả năng cạnh tranh, đáp ứng nhu cầu thị trường.

“Chúng tôi tập trung vào tính quy mô, tính thời vụ của từng loại sản phẩm. Những sản phẩm có tiềm năng phát triển thành sản phẩm OCOP sẽ được hỗ trợ tối đa để nâng cao chất lượng”, bà Ninh Thị Tâm Bình, Chủ tịch UBND xã Gia Phù, cho biết:

Không chỉ dừng lại ở khâu sản xuất, xã còn phối hợp cùng các sở, ngành tổ chức tập huấn, hướng dẫn các HTX, hộ sản xuất đăng ký nhãn hiệu, xây dựng bao bì, mã số, mã vạch; hỗ trợ chi phí lập hồ sơ phân hạng và cấp chứng nhận VietGAP. Cùng với đó, xã khuyến khích mạnh mẽ việc ứng dụng khoa học công nghệ trong bảo quản, chế biến; đồng thời tổ chức đánh giá thường niên để duy trì chất lượng cho các sản phẩm OCOP.

Xã Gia Phù đẩy mạnh quảng bá các sản phẩm nông nghiệp đến với người tiêu dùng. Ảnh: Văn Ngọc

Những sản phẩm OCOP tiêu biểu của Sơn La

Nhờ cách làm bài bản, đến nay, xã Gia Phù đã xây dựng được 4 sản phẩm OCOP từ 3 sao trở lên, gồm: Tỏi đen, tỏi khô của Tổ hợp tác Sản xuất và Kinh doanh tỏi Phù Yên (bản Bùa Thượng). Rượu men lá Mường Tấc của HTX Tây Bắc Eco (bản Bùa Thượng). Điểm du lịch Khu di tích lịch sử kháng chiến chống Pháp khu rừng bản Nhọt, xã Gia Phù.

Trong đó, sản phẩm du lịch văn hóa - lịch sử tại khu rừng bản Nhọt được công nhận OCOP năm 2024, đánh dấu bước đi mới mẻ trong việc đưa du lịch trở thành sản phẩm đặc trưng của xã.

Đặc biệt, vừa qua, Gia Phù đã khánh thành công trình thuyết minh du lịch số, lắp đặt 2 điểm quét mã QR tại cổng vào Khu di tích và khu vực đền thờ Đại tướng Võ Nguyên Giáp. Chỉ bằng một thao tác quét điện thoại, du khách có thể nghe thuyết minh bằng âm thanh, hình ảnh sinh động về thân thế, sự nghiệp Đại tướng, cũng như giá trị văn hóa - lịch sử của khu di tích. Đây được xem là bước đột phá trong việc ứng dụng công nghệ số vào quảng bá du lịch gắn với lịch sử, văn hóa quê hương.

Khu vực trưng bày, giới thiệu các sản phẩm nông nghiệp đặc trưng tại xã Gia Phù, tỉnh Sơn La. Ảnh: Văn Ngọc

Một trong những hướng đi quan trọng của Gia Phù là thúc đẩy tiêu thụ sản phẩm thông qua nhiều kênh khác nhau. UBND xã đã chỉ đạo cơ quan chuyên môn hỗ trợ HTX tham gia hội chợ trong và ngoài tỉnh, xây dựng các điểm bán hàng OCOP. Cùng với đó, địa phương còn hướng dẫn các HTX, hộ sản xuất đưa sản phẩm lên sàn thương mại điện tử như Lazada, Shopee, Sendo, Tiki, Voso, Postmart..., đồng thời khuyến khích xây dựng fanpage, ứng dụng trí tuệ nhân tạo (AI) để quảng bá, bán hàng trực tuyến qua livestream.

Những đổi mới này đã giúp sản phẩm của Gia Phù không còn bó hẹp trong phạm vi địa phương, mà có thể tiếp cận người tiêu dùng ở khắp cả nước, thậm chí hướng đến xuất khẩu trong tương lai.

Điểm du lịch Khu di tích lịch sử kháng chiến chống Pháp khu rừng bản Nhọt, xã Gia Phù. Ảnh: Văn Ngọc

Theo định hướng, thời gian tới, xã Gia Phù tiếp tục hỗ trợ các HTX, tổ hợp tác và chủ thể sản xuất phát triển thêm nhiều sản phẩm OCOP mới. Ưu tiên hàng đầu là chế biến sâu từ nguyên liệu sẵn có, tạo sự khác biệt, đa dạng mẫu mã, đáp ứng thị hiếu thị trường.

“OCOP không chỉ là một chương trình phát triển sản phẩm, mà còn là cơ hội để nông dân khẳng định thương hiệu, nâng cao vị thế trên thị trường. Chúng tôi tin rằng với sự đồng hành của chính quyền và nỗ lực của bà con, sản phẩm của Gia Phù sẽ ngày càng vươn xa” – bà Bình khẳng định.

Có thể thấy, từ những nông sản quen thuộc của vùng đất Gia Phù, qua bàn tay cần cù của người dân và sự hỗ trợ bài bản từ chính quyền, giờ đây đã trở thành những sản phẩm OCOP có thương hiệu. Đây không chỉ là hướng đi đúng đắn để nâng cao thu nhập cho nhân dân, mà còn là cách để Gia Phù gìn giữ, phát huy giá trị văn hóa - lịch sử gắn với nông nghiệp, mở ra tương lai phát triển bền vững.