Hạn Khuống – Nét sinh hoạt văn hóa truyền thống độc đáo của dân Tộc Thái Sơn La.

Trong kho tàng văn hóa đa dạng và phong phú của cộng đồng các dân tộc Việt Nam, vùng núi Tây Bắc luôn là một miền đất chứa đựng những giá trị truyền thống đặc sắc. Giữa non xanh hùng vĩ, đồng bào dân tộc Thái Sơn La nói riêng và Tây Bắc nói chung đã kiến tạo và trao truyền qua nhiều thế hệ những di sản văn hóa tinh thần quý báu. Bên cạnh những điệu múa xòe uyển chuyển làm say đắm lòng người hay những làn điệu "khắp" (hát) trữ tình, Hạn Khuống - Di sản văn hóa phi vật thể cấp quốc gia, nổi bật lên như một hình thức sinh hoạt văn hóa cộng đồng cổ xưa, một "sân khấu" dân gian độc đáo, nơi kết tinh trí tuệ, tình cảm và những phong tục đẹp đẽ.

Các nghệ nhân, diễn viên tái hiện Lễ hội Hạn Khuống tại Quảng trường Tây Bắc, tỉnh Sơn La. Ảnh: Phạm Hoài.

Trong tiếng Thái, “Hạn” có nghĩa là một cái sàn được dựng lên bằng các vật liệu gần gũi như tre, nứa; còn “Khuống” là khoảng sân rộng, một khoảnh đất trống trong bản làng. Hạn Khuống được hiểu một cách giản dị là một cái sàn tre được dựng lên ở sân đất ngoài trời..

Sàn Hạn Khuống thường được dựng cách mặt đất từ 1 đến 1,2 mét, có diện tích khoảng 16 đến 24 m2, đủ rộng rãi cho nhiều người cùng tham gia. Mặt sàn được lát bằng những tấm dát tre chắc chắn để cho trai làng, gái bản trổ tài khéo tay như làm vòng quay, kéo sợi, đan lát, thêu thùa…. Một bếp lửa luôn rực hồng được đặt ở chính giữa sàn.

Đặc trưng của Hạn Khuống chính là 5 cây “Lắc xay”. Đây là những cây tre dài, to khỏe được giữ nguyên từ gốc tới ngọn, chỉ tỉa sạch cành lá và để lại một chùm lá xanh tốt trên đỉnh. Thân cây được trang trí bằng những hình thù con vật như: Ve, chim, hoa quả... được đan thủ công một cách khéo léo từ tre nứa và nhuộm màu sặc sỡ. Cây “Lắc xay” to và đẹp nhất, được gọi là “Lắc xay cốc”, được dựng trang trọng ở giữa sàn, ngay bên cạnh bếp lửa. Bốn cây còn lại được dựng ở bốn góc, tạo thành một không gian biểu diễn mang tính ước lệ, vừa che chở, vừa mời gọi.

Các chàng trai muốn lên được Hạn Khuống, phải cất lên những lời “khắp” (hát) để mời gọi và thử tài đối đáp với “Xao tổn khuống” - một thiếu nữ xinh đẹp, thông minh và hát hay, đại diện nhóm các cô gái chủ nhà. Ảnh: Phạm Hoài.

Hạn Khuống là một hình thức sân khấu diễn xướng dân gian, nơi thanh niên nam nữ trong bản và các bản lân cận có cơ hội gặp gỡ, tìm hiểu và thể hiện tài năng. Một nhóm các cô gái chủ nhà, gọi là “Xao lắc xay”, sẽ cử ra một thiếu nữ xinh đẹp, thông minh và hát hay nhất làm người đại diện, gọi là “Xao tổn khuống”. Cô gái này giữ vai trò "chủ sàn", là người đưa ra thử thách đầu tiên cho các chàng trai muốn lên chung vui.

Các chàng trai muốn lên sàn không thể tự ý bước lên. Họ phải đứng bên dưới, cất lên những lời “khắp” (hát) để mời gọi và thử tài đối đáp với “Xao tổn khuống”. Đây là một cuộc đấu trí đầy thi vị. Các chàng trai phải dùng lời ca để thể hiện sự thông minh, kiến thức văn hóa và sự chân thành của mình. Các cô gái, dẫn đầu bởi "Xao tổn khuống", sẽ dùng sự duyên dáng và sắc sảo để đáp lại.

Lên được Hạn Khuống rồi, các chàng trai lại phải tiếp tục "khắp" để xin được một chỗ ngồi. Vượt qua được tất cả những "thử thách" ngọt ngào đó, họ mới chính thức được xem là khách quý và hòa mình vào cuộc vui chung.

Chỉ khi nào các chàng trai chứng minh được tài năng, làm các cô gái cảm phục và hài lòng, chiếc thang tre mới được thả xuống như một lời mời trân trọng. Nhưng thử thách vẫn chưa dừng lại. Lên được Hạn Khuống rồi, các chàng trai lại phải tiếp tục "khắp" (hát) để xin được một chỗ ngồi. Vượt qua được tất cả những "thử thách" ngọt ngào đó, họ mới chính thức được xem là khách quý và hòa mình vào cuộc vui chung.

Hạn Khuống không chỉ diễn ra trong một đêm mà có thể kéo dài nhiều ngày. Ban ngày là không gian của các trò chơi dân gian tập thể như tung còn, múa xòe. Đêm đến, Hạn Khuống lại trở thành sân khấu của những màn hát giao duyên lãng mạn, nơi tình yêu đôi lứa được chắp cánh từ những câu ca, điệu khắp.

Ngày nay, Hạn Khuống được phục dựng, trình diễn tại các lễ hội văn hóa; là một nét văn hóa độc đáo, một di sản tinh thần vô giá, góp phần làm phong phú thêm đời sống văn hóa của cộng đồng dân tộc Thái Sơn La nói riêng và các dân tộc Việt Nam nói chung.



Khi những bông lúa đã chín vàng, cành hoa đào nở báo hiệu mùa xuân về. Lúc này các chàng trai, cô gái Thái tham gia hội "Hạn Khuống" với mong muốn tìm được một người "bạn đời" để kết đôi, xây dựng gia đình. Ảnh: Phạm Hoài.

Trong những năm qua, với sự quan tâm của tỉnh Sơn La, công tác dân tộc đã được triển khai mạnh mẽ, đặc biệt thông qua Chương trình Mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi.

Chương trình không chỉ tập trung cải thiện đời sống vật chất mà còn đặt ra mục tiêu quan trọng là bảo tồn, phát huy bản sắc văn hóa tốt đẹp của các dân tộc. Tại Sơn La, việc khơi dậy sức sống cho Di sản văn hóa phi vật thể cấp quốc gia Hạn Khuống của dân tộc Thái là một minh chứng sống động cho hiệu quả của chủ trương đúng đắn này.

Hạn Khuống cùng với các di sản văn hóa khác đang trở thành một "sản phẩm" du lịch đặc sắc, thu hút du khách đến tham quan, trải nghiệm, từ đó tạo ra sinh kế, tăng thu nhập cho chính đồng bào dân tộc, góp phần thực hiện mục tiêu giảm nghèo bền vững ở Sơn La.

