Hội thi "Gian hàng đẹp" Sơn La: Nơi hội tụ bản sắc và tôn vinh nông sản địa phương

Lễ trao giải Hội thi trưng bày "Gian hàng đẹp" nhân dịp Kỷ niệm 130 năm ngày thành lập tỉnh Sơn La (10/10/1895 -10/10/2025). Ảnh: Phạm Hoài.

Với sự chuẩn bị chu đáo, các đội thi đã đem đến những nông sản theo mùa, sản phẩm OCOP đã được công nhận, sản phẩm thủ công mỹ nghệ, sản phẩm du lịch, ẩm thực truyền thống mang đậm bản sắc dân tộc...

Gian hàng trưng bày của đội thi đến từ UBND xã Sông Mã. Ảnh: Phạm Hoài.

Các gian hàng thể hiện sự sáng tạo, khéo léo, đẹp mắt, hài hòa, mang tính đặc trưng địa phương, có biển hiệu, tên đơn vị rõ ràng. Nhiều gian hàng đã để lại ấn tượng cho Ban Giám khảo và đại biểu.

Các đội thi tại Lễ trao giải Hội thi trưng bày "Gian hàng đẹp". Ảnh: Phạm Hoài.

Phát biểu tại Lễ trao giải, ông Vũ Đức Thuận, Phó Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam, Chủ tịch Hội Nông dân tỉnh Sơn La, Phó Trưởng Ban Tổ chức Hội thi cho biết, xác định công tác tuyên truyền là nhiệm vụ quan trọng góp phần tổ chức thành công Hội thi, Ban Tổ chức đã tích cực chủ động tham mưu cho cấp uỷ ban hành văn bản lãnh đạo, chỉ đạo; phối hợp với chính quyền, các cơ quan, đơn vị tuyên truyền sâu rộng đến cán bộ, bộ, công chức, viên chức, người lao động.

Những nông sản theo mùa, sản phẩm OCOP được các đội thi trưng bày hài hoà, sáng tạo. Ảnh: Phạm Hoài.

Gian hàng trưng bày của UBND xã Yên Châu. Ảnh: Phạm Hoài.

Ban Tổ chức xây dựng maket, in ấn backdrop, banner, khẩu hiệu, cờ phướn treo trên tuyến đường. Phối hợp với các cơ quan báo chí của tỉnh đã tích cực tuyên truyền về Hội thi. Đồng thời tích cực chia sẻ, đăng tải những nội dung liên quan đến hội thi trên không gian mạng, góp phần tuyên truyền sâu rộng trong cán bộ, hội viên nông dân về chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước; nâng cao nhận thức nhiều mặt cho cán bộ, hội viên nông dân.

Ông Vũ Đức Thuận, Phó Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam, Chủ tịch Hội Nông dân tỉnh Sơn La, Phó Trưởng Ban Tổ chức Hội thi trưng bày "Gian hàng đẹp" phát biểu tại Lễ trao giải. Ảnh: Phạm Hoài.

Theo ông Thuận, đa số các đội thi đã chủ động thể hiện khá tốt phần thi của mình; có sự chuẩn bị chu đáo, nội dung phù hợp gắn với nét đặc trưng, tiêu biểu về những hoạt động thực tiễn ở địa phương, giới thiệu về bản sắc dân tộc, tiềm năng của địa phương. Các đội đã bám sát nội dung đề ra về sản xuất, chế biến, bảo quản, tiêu thụ, quảng bá giới thiệu sản phẩm; giới thiệu được giá trị về văn hoá, kinh tế, xã hội, đời sống tinh thần… đối với quá trình hình thành và phát triển của tỉnh Sơn La nói riêng và của đất nước nói chung.

Các gian hàng tham dự Hội thi trưng bày "Gian hàng đẹp" lần này đều được đầu tư rất công phu, trình bày đẹp, khoa học, có tính thẩm mỹ cao thể hiện nét đẹp văn hoá đặc trưng từng vùng miền. Các sản phẩm gian hàng dự thi rất đa dạng, phong phú. Các sản phẩm văn hoá, sản phẩm nông sản đều là sản phẩm đặc trưng, đặc sản của các địa phương vùng đồng bào dân tộc tỉnh Sơn La; là sản phẩm nông nghiệp sạch, nông nghiệp an toàn, nhiều sản phẩm đạt tiêu chuẩn Ocop được các Bộ, ngành Trung ương và tỉnh Sơn La được công nhận.

Tuy nhiên, một số gian hàng dự thi, các sản phẩm còn đơn điệu, chưa thể hiện được nguồn lực phong phú, tính đa dạng của các sản phẩm địa phương mình; cách trưng bày còn đơn giản, chưa đầu tư sâu, đầu tư kỹ về sức sống của các sản phẩm; cách thuyết minh chưa được đầu tư kỹ lưỡng, chưa có tính thuyết phục cao.

Ban Tổ chức trao giải khuyến khích cho các đội thi. Ảnh: Phạm Hoài.

Ban Tổ chức trao giải ba cho UBND xã Mường Bú, Hợp tác xã Tây Bắc, Hợp tác xã Nông nghiệp Pá Lầu Thịnh Vượng. Ảnh: Phạm Hoài.

Ban Tổ chức trao giải nhì cho Hợp tác xã Nậm Nghiệp và UBND xã Mường La. Ảnh: Phạm Hoài.

Ban Tổ chức trao giải nhất cho đội thi UBND xã Sông Mã. Ảnh: Phạm Hoài.

Tại Lễ trao thưởng, Ban Tổ chức đã trao 1 giải nhất cho đội thi UBND xã Sông Mã; giải nhì cho Hợp tác xã Nậm Nghiệp và UBND xã Mường La; 3 giải ba cho UBND xã Mường Bú, Hợp tác xã Tây Bắc, Hợp tác xã Nông nghiệp Pá Lầu Thịnh Vượng;

10 giải khuyến khích thuộc về các đội thi: Hợp tác xã Dược liệu núi, Công ty TNHH trà và đặc sản Tây Bắc, Hợp tác xã dịch vụ tổng hợp Nông nghiệp thương mại Làng Chếu, Hợp tác xã kinh doanh cây ăn quả phát triển chăn nuôi & dịch vụ tổng hợp bản Bon, Hợp tác xã Uyên Thuận, Hợp tác xã Hưng Thịnh, Hợp tác xã nông nghiệp Mường Bú, Hợp tác xã Aratay coffee, Hợp tác xã Kim Tiền Phát, Hợp tác xã sản xuất kinh doanh và Dịch vụ tổng hợp Bình Thuận.

Ban Tổ chức chụp ảnh lưu niệm cùng các đội thi đạt giải. Ảnh: Phạm Hoài.

Kết thúc Lễ trao giải, Chủ tịch Hội Nông dân tỉnh Sơn La đề nghị, 16 doanh nghiệp, hợp tác xã tham gia giải thưởng cần chú trọng thiết kế mẫu mã, đầu tư bao bì đẹp, đồng bộ để gia tăng giá trị sản phẩm và thu hút người tiêu dùng; cần tiên phong sản xuất sạch, bảo đảm chất lượng, an toàn thực phẩm, đáp ứng yêu cầu thị trường; Tăng cường giữ gìn vệ sinh từ hộ dân đến doanh nghiệp; sắp xếp rác gọn gàng, giảm túi ni lông, xây dựng hình ảnh gian hàng xanh – sạch – đẹp.

"Doanh nghiệp và hợp tác xã cần tiếp tục đồng hành cùng Trung tâm Xúc tiến Đầu tư và các sở, ngành trong việc quảng bá, giới thiệu sản phẩm địa phương. Trước hạn chế về nguồn lực quảng bá, các doanh nghiệp, hợp tác xã, đặc biệt các đơn vị đạt giải cùng tỉnh và người dân đẩy mạnh giới thiệu sản phẩm, ổn định giá nông sản trong bối cảnh thị trường còn nhiều biến động", Chủ tịch Hội Nông dân tỉnh Sơn La nhấn mạnh.