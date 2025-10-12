Sơn La có tân Bí thư Tỉnh uỷ

Sáng 12/10, Tỉnh ủy Sơn La tổ chức hội nghị công bố quyết định của Bộ Chính trị về công tác cán bộ.

Tại hội nghị, Phó Ban Tổ chức Trung ương Phan Thăng An đã công bố quyết định của Bộ Chính trị về việc điều động, chỉ định ông Hoàng Văn Nghiệm, Bí thư Tỉnh ủy Lạng Sơn giữ chức Bí thư Tỉnh ủy Sơn La, nhiệm kỳ 2025-2030, từ ngày 15/10/2025.

Ông Lê Minh Hưng, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng ban Tổ chức Trung ương trao Quyết định và tặng hoa chúc mừng ông Hoàng Văn Nghiệm. Ảnh: Quốc Tuấn.

Ông Hoàng Văn Nghiệm, Bí thư Tỉnh ủy Sơn La, khóa XVI, nhiệm kỳ 2025-2030, sinh ngày 2/9/1968. Quê quán Xã Tân Văn, tỉnh Lạng Sơn. Trình độ chuyên môn Thạc sĩ Kinh tế, Cử nhân Kinh tế Chính trị, Cử nhân Kinh tế và Kế hoạch thương nghiệp. Trình độ lý luận chính trị Cao cấp. Ngày vào Đảng 9/6/1995.

Quá trình công tác, ông Hoàng Văn Nghiệm đã trải qua các chức vụ: Từ tháng 7/1997-tháng 6/1999 là Phó Trưởng phòng Quản lý du lịch, Sở Thương mại và Du lịch tỉnh Lạng Sơn; từ tháng 7/1999 đến tháng 5/2004 là Trưởng phòng Quản lý du lịch, Sở Thương mại và Du lịch tỉnh Lạng Sơn; từ tháng 6/2004 - tháng 11/2006 là Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân huyện Bình Gia; từ tháng 12/2006 - tháng 3/2008 là Phó Giám đốc Sở Thương mại và Du lịch tỉnh Lạng Sơn; từ tháng 4/2008 - tháng 7/2010 là Phó Giám đốc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Lạng Sơn.

Từ tháng 7/2010 - tháng 9/2010, là Chánh Văn phòng Tỉnh ủy Lạng Sơn; tháng 10/2010 - tháng 3/2012 là Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh, Chánh Văn phòng Tỉnh ủy Lạng Sơn; từ tháng 4/2012 - tháng 2/2014 là Bí thư Đảng ủy Khối các cơ quan tỉnh Lạng Sơn; tháng 3/2014 - tháng 6/2015 là Bí thư Huyện ủy Lộc Bình, tỉnh Lạng Sơn.

Từ tháng 7/2015 - tháng 5/2021 là Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch Hội đồng Nhân dân tỉnh Lạng Sơn; từ tháng 6/2021-tháng 11/2024, là Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Trưởng Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Lạng Sơn; từ tháng 12/2024 - 9/2025, giữ chức Bí thư Tỉnh ủy Lạng Sơn khóa XVII, nhiệm kỳ 2020-2025.

