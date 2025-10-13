Giá cà phê ít biến động, giao dịch trầm lắng khi vụ thu hoạch cà phê Robusta bắt đầu

Giá cà phê hôm nay 13/10

Trên sàn giao dịch London, giá cà phê trực tuyến Robusta hợp đồng giao kỳ hạn tháng 11/2025 giảm 1% (47 USD/tấn) trong tuần trước, đóng cửa tuần trước ở mức 4.480 USD/tấn. Hợp đồng giao kỳ hạn tháng 1/2026 giảm 2,9% (131 USD/tấn), còn 4.391 USD/tấn.

Trên sàn giao dịch New York, giá cà phê Arabica giao kỳ hạn tháng 12/2025 giảm giảm 4,5% (17,7 US cent/pound) vào tuần trước, xuống còn 373,05 US cent/pound. Hợp đồng giao tháng 3/2026 giảm 4,8% (17,8 US cent/pound), đạt 356,35 US cent/pound.

Giá cà phê tại khu vực Tây Nguyên đứng ở mức 113.000 – 114.000 đồng/kg, không đổi phiên giao dịch đầu tuần nhưng đã giảm 3.000 – 3.500 đồng/kg so với tuần trước.

Cụ thể, tại Đắk Lắk (cũ), giá cà phê ở mức 113.800 đồng/kg. Tại Gia Lai (cũ), giá cà phê giao dịch đạt 113.500 đồng/kg. Tại Lâm Đồng (cũ), giá hiện ở mức 113.000 đồng/kg. Tại tỉnh Đắk Nông (cũ), giá cà phê hôm nay ở mức 114.000 đồng/kg.

Tính chung cả tuần qua, giá cà phê nội địa giảm 3.000 đồng/kg; giá Robusta giảm 47 USD/tấn, giá Arabica giảm 17,7 Us cent/lb. Thị trường giao dịch nội địa tương đối trầm lắng trong bối cảnh thu hoạch vụ mới sắp bắt đầu.

Vụ thu hoạch cà phê của Việt Nam bắt đầu từ tháng 10 và kết thúc vào tháng 1 năm sau. Hiện tại, nông dân mới thu hoạch tỉa, chủ yếu bán cà phê tươi để các đại lý phơi sấy. Hoạt động thu hoạch sẽ tăng tốc tại các vùng trọng điểm của Tây Nguyên vào cuối tháng 11/2025. Hai tháng cao điểm là tháng 11 và 12.

Xuất khẩu cà phê của Việt Nam tăng trưởng khả quan nhờ giá cà phê thế giới tăng cao, trong bối cảnh nguồn cung cà phê toàn cầu biến động, do ảnh hưởng thời tiết tại Brazil và Indonesia. Tính chung 9 tháng đầu năm, xuất khẩu cà phê của Việt Nam đạt gần 1,24 triệu tấn, trị giá kỷ lục 7,01 tỷ USD, tăng 11,7% về lượng và tăng 62,2% về trị giá so với cùng kỳ năm 2024.

Hiện nay, việc thu hoạch ở hai vùng Arabica và conilon Robusta của Brazil đã hoàn tất, với ước tính sản lượng đạt 38 – 40 triệu bao Arabica và 27 triệu bao Robusta trong niên vụ 2025/26.

Thời tiết tại các vùng trồng cà phê của Brazil nhìn chung thuận lợi, với dự báo lượng mưa sẽ gia tăng trong những ngày tới, giúp bổ sung độ ẩm sau những tháng mùa đông khô hạn. Dự báo thời tiết cho thấy sẽ có thêm mưa trong tuần tới, hỗ trợ quá trình ra hoa và định hình năng suất cho niên vụ cà phê Brazil 2026/27. Theo đó, các dự báo sơ bộ về sản lượng niên vụ tới có thể sẽ sớm được công bố.

Dự kiến vụ cà phê kế tiếp của Brazil sẽ bắt đầu được thu hoạch từ giữa năm 2026, và sản lượng arabica cùng robusta của vụ này sẽ đóng vai trò quan trọng đáp ứng nhu cầu tiêu thụ nội địa và xuất khẩu từ nửa cuối năm 2026 đến giữa năm 2027.

Theo số liệu thống kê của Cục Hải quan, xuất khẩu cà phê của Việt Nam tháng 9/2025 đạt 81,1 nghìn tấn, trị giá 462,3 triệu USD, giảm 3,5% về lượng, nhưng tăng 0,5% về trị giá so với tháng 8/2025; so với tháng 9/2024 tăng 57,9% về lượng và tăng 61,1% về trị giá. Tính chung 9 tháng đầu năm 2025, xuất khẩu cà phê của Việt Nam đạt gần 1,24 triệu tấn, trị giá 7,01 tỷ USD, tăng 11,7% về lượng và tăng 62,2% về trị giá so với cùng kỳ năm 2024, cao hơn nhiều so với mức 5,62 tỷ USD của cả năm 2024.

Xuất khẩu cà phê của Việt Nam trong 9 tháng đầu năm 2025 tăng trưởng khả quan nhờ giá cà phê thế giới tăng cao trong bối cảnh nguồn cung cà phê toàn cầu biến động do ảnh hưởng thời tiết tại Brazil và Indonesia, ngành cà phê Việt Nam hưởng lợi nhờ sản lượng ổn định và sự dịch chuyển nhu cầu của các thị trường lớn. Bên cạnh đó, tỷ trọng sản phẩm cà phê chế biến ngày càng gia tăng cũng góp phần nâng giá trị xuất khẩu của ngành.