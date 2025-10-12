Giá cà phê có tuần giảm, nông dân đã bắt đầu thu hoạch, nhưng sản lượng vẫn còn hạn chế

Giá cà phê hôm nay 12/10

Trên sàn giao dịch London, giá cà phê trực tuyến Robusta hợp đồng giao kỳ hạn tháng 11/2025 đóng cửa tuần qua ở mức 4.480 USD/tấn, giảm 1% (47 USD/tấn) so với tuần trước. Hợp đồng giao kỳ hạn tháng 1/2026 giảm 2,9% (131 USD/tấn), còn 4.391 USD/tấn.

Trên sàn giao dịch New York, giá cà phê Arabica giao kỳ hạn tháng 12/2025 giảm với biên độ mạnh hơn, giảm 4,5% (17,7 US cent/pound) trong tuần qua, xuống còn 373,05 US cent/pound. Hợp đồng giao tháng 3/2026 giảm 4,8% (17,8 US cent/pound), đạt 356,35 US cent/pound.

Giá cà phê tại khu vực Tây Nguyên đứng ở mức 113.000 – 114.000 đồng/kg, giảm 3.000 – 3.500 đồng/kg (2,6% – 3%) so với tuần trước.

Cụ thể, tại Đắk Lắk (cũ), giá cà phê ở mức 113.800 đồng/kg. Tại Gia Lai (cũ), giá cà phê giao dịch đạt 113.500 đồng/kg. Tại Lâm Đồng (cũ), giá hiện ở mức 113.000 đồng/kg. Tại tỉnh Đắk Nông (cũ), giá cà phê hôm nay ở mức 114.000 đồng/kg.

Những ngày đầu tháng 10/2025, giá cà phê thế giới biến động trái chiều trên các sàn giao dịch lớn. Tại London, giá cà phê Robusta tăng mạnh do lo ngại về nguồn cung hạn chế từ các nước sản xuất chính khi điều kiện thời tiết bất lợi làm ảnh hưởng đến thu hoạch và nhu cầu gia tăng tại các thị trường tiêu thụ chính.

Trong khi đó, tại New York, giá cà phê Arabica tăng nhẹ cho thấy thị trường đang trong trạng thái cân bằng giữa yếu tố cung - cầu. Trái ngược với hai sàn giao dịch trên, giá cà phê Arabica tại sàn BMF, Brazil giảm cho thấy tâm lý thận trọng của giới đầu tư trước dự báo sản lượng cà phê của nước này sẽ vượt kỳ vọng, đồng thời khả năng nước này đẩy mạnh xuất khẩu trong thời gian tới có thể gây áp lực lên thị trường.

Những ngày đầu tháng 10/2025, giá cà phê trong nước giảm do tác động từ thị trường thế giới, đặc biệt là áp lực nguồn cung dồi dào từ Brazil và chuẩn bị vào vụ thu hoạch cà phê mới. Ngày 08/10/2025, giá cà phê tại các tỉnh Tây Nguyên giảm từ 1.700 – 2.300 đồng/kg so với ngày 01/10/2025, dao động từ 113.000 – 114.000 đồng/kg (tùy từng khu vực khảo sát).

Theo số liệu thống kê của Cục Hải quan, xuất khẩu cà phê của Việt Nam tháng 9/2025 đạt 81,1 nghìn tấn, trị giá 462,3 triệu USD, giảm 3,5% về lượng, nhưng tăng 0,5% về trị giá so với tháng 8/2025; so với tháng 9/2024 tăng 57,9% về lượng và tăng 61,1% về trị giá. Tính chung 9 tháng đầu năm 2025, xuất khẩu cà phê của Việt Nam đạt gần 1,24 triệu tấn, trị giá 7,01 tỷ USD, tăng 11,7% về lượng và tăng 62,2% về trị giá so với cùng kỳ năm 2024, cao hơn nhiều so với mức 5,62 tỷ USD của cả năm 2024.

Xuất khẩu cà phê của Việt Nam trong 9 tháng đầu năm 2025 tăng trưởng khả quan nhờ giá cà phê thế giới tăng cao trong bối cảnh nguồn cung cà phê toàn cầu biến động do ảnh hưởng thời tiết tại Brazil và Indonesia, ngành cà phê Việt Nam hưởng lợi nhờ sản lượng ổn định và sự dịch chuyển nhu cầu của các thị trường lớn. Bên cạnh đó, tỷ trọng sản phẩm cà phê chế biến ngày càng gia tăng cũng góp phần nâng giá trị xuất khẩu của ngành.

Những tháng cuối năm 2025, nhu cầu tiêu thụ cà phê thế giới sẽ tiếp tục tăng mạnh do bước vào mùa lễ hội và mùa Đông ở nhiều quốc gia. Đây là giai đoạn tiêu thụ cao điểm hàng năm, tạo điều kiện thuận lợi để ngành cà phê Việt Nam tiếp tục đẩy mạnh xuất khẩu. Dự báo, giá cà phê thế giới tiếp tục giữ ở mức cao, xuất khẩu cà phê của Việt Nam năm 2025 sẽ đạt trên 1,6 triệu tấn, trị giá khoảng 9 tỷ USD.

Về giá: Tháng 9/2025, giá bình quân xuất khẩu cà phê của Việt Nam đạt mức 5.700 USD/ tấn, tăng 4,2% so với tháng 8/2025 và tăng 2,0%. so với tháng 9/2024. Tính chung 9 tháng đầu năm 2025. giá bình quân xuất khẩu cà phê đạt 5.655 USD/tấn, tăng 45,2% so với cùng kỳ năm 2024.

Cơ cấu thị trường: Tháng 9/2025, Việt Nam xuất khẩu cà phê sang các thị trường lớn như: Đức, Ý, Nhật Bản, Hoa Kỳ… đều ghi nhận mức tăng trưởng tích cực so với cùng kỳ năm 2024.

Tính chung 9 tháng đầu năm 2025, xuất khẩu cà phê sang các thị trường chủ lực như EU, Hoa Kỳ vẫn là động lực tăng trưởng chính. Bên cạnh đó, xuất khẩu sang một số thị trường như Angieria, Mexico... có mức tăng trưởng đột biến, mở ra thêm dư địa phát triển cho cà phê Việt Nam.