Giá cà phê hôm nay 11/10

Ngày 11/10, giá cà phê trực tuyến Robusta hợp đồng giao kỳ hạn tháng 11/2025 trên sàn giao dịch London đạt 4.480 USD/tấn, giảm 1,92% (88 USD/tấn) so với phiên giao dịch trước. Hợp đồng giao kỳ hạn tháng 1/2026 giảm 1,8% (81 USD/tấn), còn 4.391 USD/tấn.

Trên sàn giao dịch New York, giá cà phê Arabica giao kỳ hạn tháng 12/2025 cũng giảm 1,1% (4,2 US cent/pound) so với phiên trước đó, xuống còn 373,05 US cent/pound. Hợp đồng giao tháng 3/2026 giảm 1,11% (4,05 US cent/pound), đạt 356,35 US cent/pound.

Giá cà phê tại khu vực Tây Nguyên đứng ở mức 113.000 – 114.000 đồng/kg, giảm 500 - 700 đồng/kg so với ngày hôm qua.

Cụ thể, tại Đắk Lắk (cũ), giá cà phê ở mức 113.800 đồng/kg. Tại Gia Lai (cũ), giá cà phê giao dịch đạt 113.500 đồng/kg. Tại Lâm Đồng (cũ), giá hiện ở mức 113.000 đồng/kg. Tại tỉnh Đắk Nông (cũ), giá cà phê hôm nay ở mức 114.000 đồng/kg.

Giá cà phê giảm mạnh hơn trong phiên giao dịch cuối tuần sau khi đồng Real của Brazil rơi xuống mức thấp nhất trong 2 tháng so với đồng USD.

Tuy nhiên, giá cà phê vẫn được hỗ trợ nhờ tồn kho cà phê trên sàn ICE đang cạn dần. Theo dữ liệu mới nhất, tồn kho cà phê Arabica được ICE giám sát đã giảm xuống mức thấp nhất trong 1,5 năm, chỉ còn 509.383 bao tính đến ngày 10/10, trong khi tồn kho cà phê Robusta giảm xuống mức thấp nhất trong 2,5 tháng, còn 6.237 lô vào ngày 8/10.

Hiệp hội các nhà xuất khẩu cà phê Brazil Cecafe cho biết xuất khẩu cà phê hạt của nước này trong tháng 9/2025 đã giảm khoảng 18% so với cùng kỳ năm ngoái, xuống còn 3,45 triệu bao (loại 60 kg/bao), do tác động từ các biện pháp thuế quan của Mỹ.

Theo số liệu, Brazil, nước sản xuất và xuất khẩu cà phê hàng đầu thế giới, đã xuất đi 2,97 triệu bao cà phê Arabica trong tháng trước, giảm khoảng 10% so với cùng kỳ năm ngoái. Trong khi đó, xuất khẩu cà phê Robusta giảm mạnh khoảng 47%, xuống còn gần 489.700 bao.

Trong một thông cáo, Chủ tịch Cecafe Marcio Ferreira cho biết sự sụt giảm này đã được dự báo trước do có sự so sánh với mức nền cao của năm ngoái, khi Brazil đã xuất khẩu một lượng cà phê kỷ lục trong năm 2024.

Ông Ferreira nói thêm rằng đà giảm này còn trở nên trầm trọng hơn bởi mức thuế 50% do Tổng thống Mỹ Donald Trump áp đặt đối với cà phê Brazil. Ông cũng lưu ý rằng Mỹ từng là nước nhập khẩu chính cà phê của Brazil.

Tuy nhiên, theo dữ liệu của Cecafe, Mỹ không chỉ đánh mất vị trí dẫn đầu vào tay Đức từ tháng 8 – thời điểm mức thuế 50% do ông Trump áp đặt lên hầu hết hàng hóa Brazil có hiệu lực – mà còn bị Italy vượt qua trong tháng 9.

Cũng theo số liệu của Cecafe, kim ngạch xuất khẩu cà phê của Brazil sang Mỹ trong tháng 9 đã giảm gần 53% so với một năm trước đó, xuống còn khoảng 333.000 bao, bao gồm cả cà phê nhân và cà phê đã qua chế biến.

Mặc dù vậy, tính từ đầu năm đến hết tháng 9, Mỹ vẫn giữ vị trí là khách hàng mua cà phê lớn nhất của Brazil.