Doanh nghiệp Việt tận dụng cơ hội chốt hợp đồng xuất khẩu sớm khi giá cà phê đang biến động

Giá cà phê hôm nay 10/10

Ngày 10/10, giá cà phê trực tuyến Robusta hợp đồng giao kỳ hạn tháng 11/2025 trên sàn giao dịch London đạt 4.568 USD/tấn, tăng thêm 0,57% (26 USD/tấn) so với phiên giao dịch trước. Tuy nhiên, hợp đồng giao kỳ hạn tháng 1/2026 giảm 0,26% (12 USD/tấn), còn 4.472 USD/tấn.

Trên sàn giao dịch New York, giá cà phê Arabica giao kỳ hạn tháng 12/2025 giảm mạnh 2.03% (7,85 US cent/pound) so với phiên trước đó, xuống còn 377,25 US cent/pound. Hợp đồng giao tháng 3/2026 giảm 2,06% (7,6 US cent/pound), đạt 3660,4 US cent/pound.

Giá cà phê tại khu vực Tây Nguyên đứng ở mức 113.600 – 114.500 đồng/kg, giảm 400 - 500 đồng/kg so với ngày hôm qua.

Cụ thể, tại Đắk Lắk (cũ), giá cà phê ở mức 114.500 đồng/kg. Tại Gia Lai (cũ), giá cà phê giao dịch đạt 114.000 đồng/kg. Tại Lâm Đồng (cũ), giá hiện ở mức 113.600 đồng/kg. Tại tỉnh Đắk Nông (cũ), giá cà phê hôm nay ở mức 114.500 đồng/kg.

Biến động của giá cà phê đang được củng cố bởi nhu cầu xuất khẩu lớn và lo ngại sản lượng giảm tại Brazil. Các doanh nghiệp Việt Nam tận dụng cơ hội chốt hợp đồng xuất khẩu cà phê sớm.

Việt Nam là nước sản xuất và xuất khẩu cà phê Robusta số 1 thế giới nên khi Việt Nam vào vụ từ tháng 10, các tổ chức quốc tế công bố nhiều nghiên cứu liên quan. Tình hình các vườn cà phê Tây Nguyên vẫn duy trì ổn định, gần như không có thiệt hại nghiêm trọng sau các cơn bão.

Hợp tác xã Đăk Nông dự báo sản lượng vụ mới của Việt Nam sẽ duy trì ổn định, khả năng tăng trưởng so với năm ngoái không cao. Bộ Nông nghiệp Mỹ (USDA) ước tính sản lượng Robusta của Việt Nam trong niên vụ này sẽ đạt khoảng 30 triệu bao.

Xuất khẩu cà phê Việt Nam dự kiến sẽ có một năm bùng nổ khi 9 tháng qua mang về gần 7 tỷ USD, tăng hơn 61% so với cùng kỳ năm trước. Để duy trì lợi thế cạnh tranh một cách bền vững, ngành cà phê vẫn phải đối mặt với những thách thức lớn về năng lực chế biến, chuẩn hóa chất lượng và xây dựng thương hiệu quốc gia.

Tại Indonesia, niên vụ này họ thu hoạch khoảng 12 triệu bao cà phê, trong đó, Robusta khoảng 10,2 triệu bao.

Trong những ngày tới, thị trường trong nước được dự báo khó có những đột biến quá mạnh. Việc giá cà phê duy trì quanh vùng 115.000 đồng/kg phản ánh tâm lý thận trọng của cả người bán và người mua. Thương lái hiện không đẩy mạnh gom hàng do lo ngại biến động quốc tế, trong khi nông dân có xu hướng giữ lại chờ mức giá tốt hơn.