Sơn La: Gặp mặt kỷ niệm 95 năm Ngày thành lập Hội Nông dân Việt Nam

Ngày càng khẳng định vai trò các cấp hội nông dân

Dự buổi gặp mặt có lãnh đạo Hội Nông dân tỉnh Sơn La; đại diện các tổ chức chính trị - xã hội; nguyên lãnh đạo, cán bộ, công chức, viên chức Hội Nông dân tỉnh qua các thời kỳ.

Trong không khí phấn khởi chào mừng thành công Đại hội Đảng bộ tỉnh Sơn La lần thứ XVI, kỷ niệm 130 năm thành lập tỉnh (10/10/1895 – 10/10/2025), buổi gặp mặt là dịp để các thế hệ cán bộ Hội cùng nhau ôn lại truyền thống vẻ vang của giai cấp nông dân Việt Nam và tổ chức Hội Nông dân qua 95 năm xây dựng, trưởng thành.

ông Bạc Cầm Khuyên, Phó Chủ tịch Thường trực Hội Nông dân tỉnh Sơn La, Trưởng ban Công tác Nông dân phát biểu tại buổi gặp mặt. Ảnh: Văn Ngọc

Phát biểu tại buổi lễ, ông Bạc Cầm Khuyên, Phó Chủ tịch Thường trực Hội Nông dân tỉnh Sơn La, Trưởng ban Công tác Nông dân (Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Sơn La) nhấn mạnh: Trong suốt tiến trình cách mạng Việt Nam, giai cấp nông dân luôn là lực lượng to lớn, trung thành, đóng góp quan trọng vào sự nghiệp đấu tranh giành độc lập dân tộc, xây dựng và bảo vệ Tổ quốc.

Trải qua nhiều tên gọi khác nhau, từ Tổng Nông hội Đông Dương đến Hội Nông dân Việt Nam ngày nay, Hội luôn khẳng định vai trò nòng cốt trong phát triển nông nghiệp, xây dựng nông thôn mới và nâng cao đời sống người dân.

Các đại biểu tham dự buổi gặp mặt. Ảnh: Văn Ngọc

Cùng với sự phát triển chung của cả nước, Hội Nông dân tỉnh Sơn La cũng không ngừng lớn mạnh. Từ những ngày đầu hình thành, nông dân Sơn La đã đoàn kết, bám đất, bám bản, góp sức người, sức của cho các phong trào kháng chiến và kiến quốc.

Bước vào thời kỳ đổi mới, Hội Nông dân tỉnh Sơn La đã tích cực triển khai nhiều hoạt động thiết thực, đồng hành cùng hội viên phát triển kinh tế, xây dựng nông thôn mới, góp phần đưa Sơn La trở thành trung tâm nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao của khu vực Tây Bắc.

Đến nay, tỉnh Sơn La có 74 tổ chức Hội cấp xã, hơn 2.100 chi hội với trên 169.000 hội viên, 121 chi hội nông dân nghề nghiệp. Các phong trào nông dân thi đua sản xuất, kinh doanh giỏi ngày càng lan tỏa sâu rộng, với hơn 18.000 hộ đạt danh hiệu “Nông dân sản xuất, kinh doanh giỏi” các cấp.

Hội đã huy động được gần 82 tỷ đồng Quỹ Hỗ trợ nông dân, tạo điều kiện cho gần 1.800 hộ vay vốn phát triển sản xuất. Hội đã đầu tư cho 229 dự án. Hội phối hợp chặt chẽ với Ngân hàng NNN&PTNT, Ngân hàng chính sách xã hội tạo điều kiện cho trên 43.822 hộ vay thông qua nhóm hộ, với tổng dư nợ đến tháng 9/2025 đạt trên 3.039 tỷ đồng, qua đó thúc đẩy các hộ liên kết trong sản xuất kinh doanh.

Cùng với đó, hàng nghìn nông dân được tập huấn, chuyển giao khoa học kỹ thuật, tham gia sàn thương mại điện tử, xây dựng sản phẩm OCOP, khẳng định vai trò chủ thể trong phát triển nông nghiệp bền vững.

Một số hình ảnh buổi gặp mặt