Có vốn trong tay, nông dân Sơn La vươn lên làm giàu từ mảnh đất quê hương

Nông dân có thêm nguồn vốn để phát triển kinh tế

Phong trào “Nông dân sản xuất kinh doanh giỏi, đoàn kết giúp nhau làm giàu và giảm nghèo bền vững” đã và đang trở thành động lực quan trọng trong công cuộc xây dựng nông thôn mới tại Sơn La. Nhiều hộ nông dân không chỉ vươn lên thoát nghèo mà còn làm giàu chính đáng, đóng góp tích cực cho sự phát triển kinh tế - xã hội tại địa phương.

Gia đình anh Bùi Văn Việt, hội viên nông dân xã Yên Châu (Sơn La) xuất phát điểm từ hai bàn tay trắng, từng nhiều năm chăn nuôi nhỏ lẻ nhưng không hiệu quả. Quyết không cam chịu nghèo khó, anh Việt mạnh dạn vay vốn từ quỹ hỗ trợ nông dân, chuyển hướng chăn nuôi bò theo mô hình trang trại quy mô lớn.

Mô hình nuôi bò của gia đình anh Bùi Văn Việt, hội viên nông dân xã Yên Châu (Sơn La). Ảnh: Văn Ngọc

Anh Việt chia sẻ: Nhiều đêm trăn trở, tôi nhận thấy cần thay đổi cách làm. Năm 2018, được Hội Nông dân hỗ trợ vay vốn, tôi đầu tư mở rộng chuồng trại, xây dựng hệ thống nuôi khép kín với 3 khu riêng biệt cho bò mẹ sinh sản, bê con và bò đực vỗ béo.

Gia đình anh lựa chọn giống bò lai Sind để nuôi sinh sản và bò 3B để vỗ béo. Đây là những giống bò được đánh giá cao về khả năng sinh trưởng, khung to, khỏe mạnh và cho giá trị kinh tế cao. Nhờ áp dụng kỹ thuật chăn nuôi tiên tiến, thường xuyên tham gia các lớp tập huấn, đến nay trang trại rộng hơn 2 ha của gia đình anh Việt luôn duy trì đàn bò từ 35–40 con/lứa, thu nhập ổn định trên 300 triệu đồng mỗi năm.

Không chỉ làm giàu cho gia đình, anh Việt còn tích cực chia sẻ kinh nghiệm, hỗ trợ bà con trong bản về vốn, kỹ thuật chăn nuôi, góp phần lan tỏa phong trào “nông dân giúp nông dân” tại địa phương.

Nhờ đầu tư chăn nuôi, gia đình anh Bùi Văn Việt, xã Yên Châu (Sơn La) có thu nhập ổn định. Ảnh: Văn Ngọc

Hỗ trợ toàn diện cho nông dân phát triển

Theo ông Bạc Cầm Khuyên, Trưởng ban Công tác Nông dân, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh Sơn La, phong trào “Nông dân sản xuất, kinh doanh giỏi” những năm gần đây đã phát triển mạnh mẽ cả chiều rộng lẫn chiều sâu.

Ban Công tác Nông dân tỉnh tập trung vận động hội viên phát triển nông nghiệp hàng hóa, đẩy mạnh chuyển đổi cây trồng, vật nuôi theo hướng phù hợp với nhu cầu thị trường.

Đặc biệt, tỉnh chú trọng tổ chức các lớp tập huấn, chuyển giao khoa học kỹ thuật theo phương châm “cầm tay chỉ việc”. Từ năm 2024 đến nay, đã có hơn 23.000 lượt hội viên tham gia tập huấn, gần 50 lớp triển khai mô hình dự án, góp phần nâng cao trình độ sản xuất cho nông dân.

Hội Nông dân tỉnh Sơn La đẩy mạnh tập huấn hướng dẫn hội viên nông dân áp dụng các tiến bộ khoa học vào phát triển nông nghiệp. Ảnh: Văn Ngọc

Cùng với đó, tỉnh Sơn La cũng tích cực phối hợp với Ngân hàng Chính sách xã hội và Ngân hàng Nông nghiệp & Phát triển nông thôn, nhận ủy thác gần 3.000 tỷ đồng để cho hơn 9.000 hộ vay vốn phát triển kinh tế. Nhờ nguồn lực này, nhiều hộ nghèo đã có điều kiện vươn lên, từng bước thoát nghèo và làm giàu.

Đến nay, tỉnh Sơn La đã có trên 100.000 hộ nông dân đạt danh hiệu sản xuất kinh doanh giỏi các cấp, cho thấy hiệu quả thực chất và tính lan tỏa sâu rộng của phong trào. Không chỉ phát triển theo chiều sâu kỹ thuật, nhiều hộ nông dân ở Sơn La cũng đã tích cực chuyển đổi số trong sản xuất và tiêu thụ nông sản. Năm 2024, sản lượng tiêu thụ qua các nền tảng số đạt trên 10.000 tấn nông sản, góp phần nâng cao thu nhập và mở rộng thị trường cho sản phẩm địa phương.

Đến nay, tỉnh Sơn La có trên 100.000 hộ nông dân đạt danh hiệu sản xuất kinh doanh giỏi các cấp. Ảnh: Văn Ngọc

Ban Công tác Nông dân tỉnh cũng định hướng hỗ trợ hội viên mở rộng diện tích sản xuất nông nghiệp công nghệ cao, theo quy trình VietGAP, hữu cơ, xây dựng thương hiệu và chỉ dẫn địa lý, một bước đi quan trọng nhằm nâng tầm giá trị nông sản Sơn La trên thị trường trong và ngoài nước.

Phong trào “Nông dân sản xuất kinh doanh giỏi” tại Sơn La không chỉ là câu chuyện vượt khó làm giàu của từng hộ dân, mà còn là minh chứng rõ nét cho vai trò trung tâm của nông dân trong phát triển nông nghiệp bền vững. Những tấm gương như anh Bùi Văn Việt là điểm sáng, tiếp thêm niềm tin và động lực cho hàng nghìn hộ nông dân trên hành trình vươn lên thoát nghèo, làm giàu chính đáng trên mảnh đất quê hương.