Giá tiêu nội địa vững, hồ tiêu xuất khẩu Việt Nam lại giảm

Giá tiêu hôm nay ở trong nước (16/10)

Thị trường tiêu trong nước hôm nay: Giá hạt tiêu trong nước hôm nay giao dịch ở mức 144.500 – 147.000 đồng/kg.

Giá tiêu cao nhất thu mua ở các vùng trọng điểm hồ tiêu (Đắk Lắk, Lâm Đồng, Gia Lai, Đắk Nông, Bà Rịa - Vũng Tàu, Bình Phước) (cũ) được ghi nhận ở mức 147.000 đồng/kg.

Cụ thể: Tại tỉnh Đắk Nông, Đắk Lắk (cũ) giá tiêu ở mức 147.000 đồng/kg.

Tại Gia Lai (cũ) mức giá tiêu là 144.500 đồng/kg. Đồng Nai (cũ) có giá tiêu là 144.500 đồng/kg.

Tại Bình Phước và Bà Rịa - Vũng Tàu (cũ) giá tiêu hôm nay ở mức 145.000 - 146.000 đồng/kg.

Như vậy, giá tiêu hôm nay tại thị trường trong nước, hiện có mức giá thấp nhất là 144.500 đồng/kg.

Giá tiêu trực tuyến hôm nay (16/10)

Cập nhật giá tiêu thế giới từ Hiệp hội Hồ tiêu Quốc tế (IPC), thời điểm này, giá tiêu Indonesia ổn định với tiêu trắng, ổn định với tiêu đen so với ngày hôm qua; giá tiêu Brazil ổn định, tiêu Malaysia ổn định. Giá tiêu Việt Nam niêm yết hôm nay giảm với tiêu trắng và với tiêu đen, với tiêu trắng ở mức 9.050 USD/tấn.

Giá tiêu đen Lampung tại Indonesia ở mức 7.234 USD/tấn.

Giá tiêu đen Brazil ASTA 570 ở mức 6.100 USD/tấn.

Giá tiêu đen Kuching tại Malaysia ASTA ổn định ở mức 9.500 USD/tấn.

Giá tiêu trắng Muntok Indonesia loanh quanh ở mức 10.093 USD/tấn.

Giá tiêu trắng Malaysia ASTA ở mức 12.500 USD/tấn.

Giá tiêu đen của Việt Nam đứng ở mức thấp nhất là 6.400 USD/tấn đối với loại 500 g/l và mức 6.600 USD/tấn với loại 550 g/l. Giá hạt tiêu trắng xuất khẩu đạt 9.050 USD/tấn.

Theo Hiệp hội Hạt tiêu và cây gia vị Việt Nam (VPSA), nhu cầu xuất khẩu tiêu sang các thị trường lớn như Trung Quốc, Ấn Độ và châu Âu vẫn ổn định. Tuy nhiên, tốc độ mua vào có phần chậm lại do các nhà nhập khẩu muốn chờ giá điều chỉnh thấp hơn.

Hoạt động nhập khẩu tiêu nguyên liệu vào Việt Nam vẫn duy trì ở mức cao, chủ yếu phục vụ chế biến và tái xuất. Điều này phần nào làm tăng lượng cung nội địa tạm thời, khiến thị trường chịu sức ép trong ngắn hạn.

Trong bối cảnh dịch bệnh phức tạp và biến đổi khí hậu ngày càng gay gắt, việc duy trì năng suất, chất lượng hạt tiêu đang trở thành bài toán nếu không có giải pháp đầu tư bài bản cho giống. Giá hạt tiêu được dự báo sẽ tiếp tục giữ ở mức cao trong thời gian tới do nguồn cung toàn cầu sụt giảm, trong khi nhu cầu thị trường thế giới đang có xu hướng phục hồi.

Các chuyên gia nhận định, giá tiêu thời gian tới có thể lên đến mức 155.000 đồng/kg nếu nguồn cung tiếp tục thắt chặt.

Theo số liệu của Cục Hải quan Việt Nam, tháng 9/2025, xuất khẩu hạt tiêu của Việt Nam đạt 20.405 tấn, trị giá 135,99 triệu USD, giảm 4,9% về lượng và giảm 3,1% về trị giá so với tháng trước, nhưng so với tháng 9/2024 tăng 19,3% về lượng và tăng 23,2% về trị giá. Như vậy, trong 9 tháng của năm 2025, trị giá xuất khẩu hạt tiêu của Việt Nam đạt gần bằng với cả năm 2024. Kết quả này có được nhờ giá tiêu xuất khẩu tăng mạnh. Do vậy, dù lượng xuất khẩu sau 9 tháng chỉ đạt 186.503 tấn, giảm 7,1% về lượng, nhưng trị giá tăng gần 28% so với cùng kỳ năm trước.

Về giá xuất khẩu: Tháng 9/2025, giá bình quân xuất khẩu hạt tiêu ở mức 6.665 USD/tấn, tăng 1,9% so với tháng 8/2025 và tăng 3,1% so với tháng 9/2024. Tính chung 9 tháng đầu năm 2025, giá bình quân xuất khẩu hạt tiêu đạt 6.787 USD/tấn, tăng 37,6% so với cùng kỳ năm 2024.

Tỷ trọng (tính theo lượng) xuất khẩu hạt tiêu của Việt Nam sang thị trường Hoa Kỳ chiếm 22,4% trong 9 tháng đầu năm 2025, giảm so với mức 28,9% của cùng kỳ năm 2024. Ngược lại, xuất khẩu sang hai thị trường kế tiếp là Đức và Ấn Độ tăng tỷ trọng so với cùng kỳ năm 2024. Xuất khẩu tới nhiều thị trường khác như Hàn Quốc, Thái Lan, Ai Cập, Thổ Nhĩ Kỳ cũng tăng tỷ trọng, bù đắp một phần cho sự sụt giảm tỷ trọng xuất khẩu sang Hoa Kỳ.

Dù xuất khẩu hạt tiêu của Việt Nam sang Hoa Kỳ trong 9 tháng năm 2025 giảm, nhưng đây có thể là kết quả tạm thời trong giai đoạn thị trường điều chỉnh do chính sách thuế mới. Lợi thế thuế suất thấp hơn so với Brazil, Ấn Độ..., cùng với năng lực cung ứng ổn định là cơ sở để kỳ vọng rằng xuất khẩu hạt tiêu Việt Nam sang Hoa Kỳ sẽ phục hồi trong thời gian tới. Hiệp hội Hạt tiêu và cây gia vị Việt Nam (VPSA) nhận định thuế đối ứng 20% mà Mỹ áp dụng với hàng hóa nhập khẩu từ Việt Nam nhìn chung không gây ra mối lo ngại lớn cho các doanh nghiệp xuất khẩu hạt tiêu Việt Nam.