Quả lạ mọc ở hàng rào giá tới 3 triệu đồng/kg, Việt Nam đã trồng thành công và bán đắt như tôm tươi

Có hình dáng thuôn dài giống ngón tay, khi cắt ra bên trong lại lấp lánh những hạt nước li ti như trứng cá hồi, chanh ngón tay từng gây sốt trên thị trường.

Chanh ngón tay có tên khoa học Citrus australasica, thuộc họ cam chanh nhưng khác biệt hoàn toàn với các loại chanh thông thường.

Quả có hình dáng thon dài như ngón tay, chiều dài từ 4 – 12 cm.

Khi bổ đôi, bên trong là hàng trăm hạt nhỏ trong suốt, có nhiều màu sắc: xanh, vàng, hồng, đỏ… tùy giống.

Những hạt mọng nước này được gọi là “ngọc chanh” vì khi cắn vào, chúng vỡ ra tạo cảm giác “nổ giòn” sảng khoái.

Hồi mới xuất hiện, chanh ngón tay từng có giá lên tới 3 triệu đồng/kg. Hiện nay, giá chanh hạ nhiệt hơn, dao động từ 700.000 – 1.000.000 đồng/kg.

Loại quả này thường được rắc lên các món hải sản sống như hàu tươi, sashimi cá ngừ hay sò điệp để tạo điểm nhấn sang trọng. Trong các quầy bar hay nhà hàng, “ngọc chanh” còn được dùng thay cho lát chanh truyền thống trong cocktail.

Ngoài ra, chanh ngón tay cũng rất được ưa chuộng trong các món tráng miệng, salad, kem hoặc bánh, giúp món ăn trở nên thanh mát, giàu hương vị và đẹp mắt hơn.

Không chỉ có giá trị ẩm thực, chanh ngón tay còn tạo nên “cơn sốt” trong giới yêu cây cảnh tại Việt Nam. Giá cây giống dao động từ 1,5 – 5 triệu đồng/cây, tùy loại và độ tuổi.

Chanh ngón tay là loài cây dễ trồng, thích hợp với khí hậu Việt Nam. Cây ưa nắng nhẹ, cần đất tơi xốp, thoát nước tốt và giữ ẩm vừa phải, tránh úng. Nếu chăm sóc đúng cách, chanh ngón tay có thể ra hoa và kết trái quanh năm, vừa làm đẹp không gian vừa mang lại giá trị thu hoạch.