Loại ớt lạ ở Lai Châu đắt hơn thịt bò, trước mọc dại nay lên tới 450.000 đồng/kg, dân trồng thu bộn tiền
14/10/2025 16:18 GMT +7
Ở Lai Châu, ớt trung đoàn nổi tiếng với độ cay xé lưỡi, thơm nồng đặc trưng, từng có thời điểm được bán với giá lên tới 450.000 đồng/kg nhưng vẫn luôn cháy hàng.
Ở Lai Châu có một loại ớt đặc sản giá đắt đỏ, có thời điểm lên đến 450.000 đồng/kg vẫn được nhiều người săn lùng, đó là ớt trung đoàn.
Tên gọi “ớt trung đoàn” cũng gắn liền với độ cay nổi tiếng của nó. Tương truyền, chỉ một quả ớt đã có thể “làm cay” cho cả một trung đoàn, nên người dân đặt luôn tên như vậy.
Khi ăn, vị cay lan tỏa nhanh, kéo dài, nhưng không gắt mà đọng lại hương thơm nồng đặc trưng, tạo nên dấu ấn riêng không loại ớt nào sánh được.
Trước đây, cây ớt trung đoàn vốn mọc dại ở bờ rào và bãi đất trống trên nương rẫy. Hiện nay, nhận thấy giá trị kinh tế của chúng, nhiều hộ dân đã mở rộng mô hình trồng.
Ớt trung đoàn thường được trồng theo mùa, bắt đầu gieo từ tháng 5 và thu hoạch kéo dài đến tháng 11 hằng năm.
Vào khoảng tháng 6–8, ớt chín rộ, đây cũng là lúc chất lượng quả ngon và cay nhất.
Mỗi cây nếu chăm sóc tốt có thể cho thu hoạch từ 3–4kg quả. Tuy nhiên, ớt trung đoàn khá khó tính, chỉ thích hợp phát triển ở các vùng núi cao, khí hậu mát mẻ, đất đá khô thoáng như ở Lai Châu.
Đây là lý do khiến loại ớt này không thể trồng đại trà ở nhiều nơi.
Nếu thời tiết nhiều nắng, mưa hay lạnh quá, cây cũng dễ chết. Vì vậy, giống ớt này ngày càng hiếm và có giá thành cao.
Không chỉ bán quả tươi, trên thị trường còn có nhiều nơi cung cấp cây giống ớt trung đoàn.
