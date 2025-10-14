Giá cà phê trong nước và thế giới đồng loạt tăng, nguồn cung bị lo ngại hạn chế

Giá cà phê hôm nay 14/10

Ngày 14/10, giá cà phê trực tuyến Robusta hợp đồng giao kỳ hạn tháng 11/2025 trên sàn giao dịch London đạt 4.560 USD/tấn, tăng 1,79% (80 USD/tấn) so với phiên giao dịch trước. Hợp đồng giao kỳ hạn tháng 1/2026 tăng 1,73% (76 USD/tấn), đạt 4.467 USD/tấn.

Trên sàn giao dịch New York, giá cà phê Arabica giao kỳ hạn tháng 12/2025 tăng với biên độ mạnh hơn, tăng 3,26% (12,15 US cent/pound) so với phiên trước đó, lên mức 385,2 US cent/pound. Hợp đồng giao tháng 3/2026 tăng 2,97% (10,6 US cent/pound), đạt 366,9 US cent/pound.

Giá cà phê tại khu vực Tây Nguyên dao động trong khoảng 113.700 - 114.600 đồng/kg, tăng 600 - 700 đồng/kg so với ngày hôm trước.

Cụ thể, tại Đắk Lắk (cũ), giá cà phê ở mức 115.500 đồng/kg. Tại Gia Lai (cũ), giá cà phê giao dịch đạt 114.200 đồng/kg. Tại Lâm Đồng (cũ), giá hiện ở mức 113.700 đồng/kg. Tại tỉnh Đắk Nông (cũ), giá cà phê hôm nay ở mức 114.600 đồng/kg.

Tồn kho trên sàn ICE giảm mạnh đã hỗ trợ giá cà phê thế giới. Tình trạng thiếu mưa làm dấy lên lo ngại về năng suất mùa vụ, đặc biệt trong giai đoạn ra hoa quan trọng của vụ cà phê niên vụ 2026/27 của Brazil.

Từ đầu tháng 8 năm nay, chính quyền Tổng thống Donald Trump đã áp thuế 50% đối với cà phê và một số mặt hàng khác của Brazil, trong bối cảnh quan hệ giữa Washington và chính phủ Tổng thống Luiz Inacio Lula da Silva trở nên căng thẳng.

Theo Cecafé, do ảnh hưởng của thuế quan, Mỹ không còn là thị trường lớn nhất của cà phê Brazil khi lượng xuất khẩu sang Mỹ trong tháng 8 giảm 46% so với cùng kỳ năm ngoái — thời điểm Brazil đạt kỷ lục về xuất khẩu. Tính đến ngày 19/9, lượng hàng xuất sang Mỹ tiếp tục giảm thêm 20% so với tháng trước, ông Ferreira cho biết.

“Nếu thuế vẫn được duy trì, xuất khẩu chắc chắn sẽ còn tiếp tục giảm” ông nói. Ferreira hiện cũng là Giám đốc điều hành của Tristao Trading, một trong những doanh nghiệp xuất khẩu cà phê lớn nhất Brazil.

Theo ông, chỉ có sự thay đổi trong chính sách mới có thể giúp hồi phục thị trường. Dù vậy, ngành cà phê Brazil đang “đón nhận tích cực” những tín hiệu hòa dịu sau cuộc gặp giữa Tổng thống Trump và Tổng thống Lula bên lề kỳ họp Liên Hợp Quốc tuần này.

Tính đến ngày 13/10/2025, tồn kho cà phê Arabica giám sát bởi ICE đã giảm xuống mức thấp nhất trong 1,5 năm, còn 498.088 bao.

Hoạt động mua bán cà phê trong nước và xuất khẩu hiện vẫn khá trầm lắng, lượng giao dịch ít, trong khi các kho hàng lớn vẫn dè dặt, chưa mạnh tay thu mua.

Hiện niên vụ 2025/26 tại khu vực Tây Nguyên đã bắt đầu. Một số địa phương như Đắk Lắk, Đắk Nông, Gia Lai đã xuất hiện các đợt thu hoạch sớm, nhưng sản lượng còn ít và thị trường giao dịch vẫn khá trầm lắng.

Bộ Nông nghiệp Mỹ (USDA) dự báo sản lượng cà phê niên vụ 2025/26 của Việt Nam đạt 31 triệu bao (quy đổi cà phê nhân xanh), tăng 7% so với niên vụ trước đó, do nông dân mở rộng sản xuất và do giá cà phê tăng cao. Trong đó, sản lượng Robusta ước đạt 30 triệu bao, còn Arabica đạt khoảng 1 triệu bao.

Những tháng cuối năm 2025, nhu cầu tiêu thụ cà phê thế giới sẽ tiếp tục tăng mạnh do bước vào mùa lễ hội và mùa đông ở nhiều quốc gia. Đây là giai đoạn tiêu thụ cao điểm hàng năm, tạo điều kiện thuận lợi để ngành cà phê Việt Nam tiếp tục đẩy mạnh xuất khẩu. Dự báo, giá cà phê thế giới tiếp tục giữ ở mức cao, xuất khẩu cà phê của Việt Nam năm 2025 sẽ đạt trên 1,6 triệu tấn, trị giá khoảng 9 tỷ USD.