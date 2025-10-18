Mưa tại khu vực Tây Nguyên có thể khiến giá Robusta tạm thời chịu áp lực trong ngắn hạn

Giá cà phê hôm nay 18/10

Ngày 17/10, giá cà phê trực tuyến Robusta hợp đồng giao kỳ hạn tháng 11/2025 trên sàn London giảm 1,33% (62 USD/tấn) so với phiên giao dịch trước, xuống còn 4.552 USD/tấn. Hợp đồng giao kỳ hạn tháng 1/2026 giảm 1,01% (46 USD/tấn), đạt 4.478 USD/tấn.

trên sàn giao dịch New York, giá cà phê Arabica giao kỳ hạn tháng 12/2025 bật tăng 0,93% (3,65 US cent/pound) so với phiên trước đó, lên mức 397,45 US cent/pound. Hợp đồng giao tháng 3/2026 tăng thêm 0,59% (2,2 US cent/pound), đạt 375,6 US cent/pound.

Giá cà phê tại khu vực Tây Nguyên dao động trong khoảng 113.500 – 114.500 đồng/kg.

Cụ thể, tại Đắk Lắk (cũ), giá cà phê ở mức 114.500 đồng/kg. Tại Gia Lai (cũ), giá cà phê giao dịch đạt 114.000 đồng/kg. Tại Lâm Đồng (cũ), giá hiện ở mức 113.500 đồng/kg. Tại tỉnh Đắk Nông (cũ), giá cà phê hôm nay ở mức 114.500 đồng/kg.

Giá cà phê Robusta trong nước và thế giới đang có xu hướng giảm sau khi dự báo thời tiết cho thấy mưa sẽ quay trở lại khu vực Tây Nguyên vào cuối tuần này. Đây được xem là tín hiệu tích cực cho người trồng cà phê, bởi thời tiết ẩm ướt sẽ giúp cải thiện độ ẩm đất và hỗ trợ giai đoạn phát triển cuối của cây cà phê trước mùa thu hoạch.

Theo Bộ Nông nghiệp Mỹ (USDA), sản lượng cà phê toàn cầu trong niên vụ 2025-2026 được dự báo sẽ tăng thêm 4,3 triệu bao so với năm trước, lên mức kỷ lục 178,7 triệu bao.

Lượng tồn kho cà phê Arabica được chứng nhận tại New York giảm mạnh 19,3% so với tháng trước, kết thúc tháng 9 ở mức 0,67 triệu bao 60 kg- thấp nhất 1,5 năm. Ngoài ra, lượng cà phê Robusta được chứng nhận trên sàn London cũng giảm 4,3%, xuống chỉ còn gần 1,1 triệu bao.

Trong 11 tháng niên vụ cà phê 2024-2025 (từ tháng 10/2024 đến tháng 8/2025), xuất khẩu cà phê toàn cầu đạt 127,9 triệu bao, vẫn tăng nhẹ 0,2% so với 127,7 triệu bao trong cùng kỳ niên vụ 2023-2024.

Theo số liệu từ ICE, giá cà phê Robusta quý III phục hồi mạnh sau khi lao dốc vào quý II. Tính đến ngày 30/9, giá cà phê giao trong tháng 1/2026 tăng 19% so với đầu tháng 7 lên 4.186 USD/tấn.

Giá cà phê Arabica tăng mạnh hơn trong bối cảnh thị trường lo ngại sản lượng cà phê của Brazil không đạt kỳ vọng và lệnh thuế 50% của Mỹ áp dụng với cà phê quốc gia này. Giá cà phê Arabica giao trong tháng 12/2025 tính đến cuối tháng 9 tăng 31% so với hồi đầu tháng 7 lên 375 US Cent/pound. Bước sang tháng 10, giá cà phê Arabica gần như không thay đổi khi giao dịch ở mức 373 US Cent/pound.

Trong báo cáo mới đây, ngân hàng Rabobank dự báo sản lượng Robusta của Brazil sẽ đạt 24,7 triệu bao loại 60 kg vào năm 2025, so với 19 triệu bao năm 2020. Trong khi đó, Bộ Nông nghiệp Mỹ (USDA) dự báo Việt Nam sẽ sản xuất khoảng 30 triệu bao robusta trong niên vụ 2025-2026.

Niên vụ cà phê 2025-2026 tại Tây Nguyên đã bắt đầu. Tại các tỉnh Lâm Đồng, Đắk Lắk, Gia Lai cà phê chín sớm đã có những đợt thu hoạch nhỏ lẻ, tuy nhiên lượng thu hoạch còn hạn chế và thị trường giao dịch chưa sôi động.

Trong quý III, xuất khẩu cà phê của ta đạt 292.613 tấn, trị giá 1,6 tỷ USD, giảm mạnh cả về lượng và trị giá so với quý II nhưng vẫn tăng cao so với cùng kỳ năm trước. Tính chung niên vụ 2024-2025, Việt Nam xuất khẩu tổng cộng 1,48 triệu tấn cà phê, giảm nhẹ 0,3% so với niên vụ 2023-2024. Tuy nhiên, giá trị kim ngạch thu về lại tăng mạnh 52,9%, đạt 8,3 tỷ USD, mức cao nhất trong lịch sử ngành hàng.

Giá cà phê quý III phục hồi mạnh sau khi sụt giảm vào quý II. Theo đó, giá cà phê trung bình tính đến cuối tháng 9 khoảng 116.000 đồng/kg tăng 20% so với đầu tháng 7.