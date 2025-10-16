Giá Robusta bật tăng trở lại, thế mạnh thuộc về cà phê Việt Nam

Giá cà phê hôm nay 16/10

Ngày 16/10, giá cà phê trực tuyến Robusta hợp đồng giao kỳ hạn tháng 11/2025 trên sàn giao dịch London đảo chiều tăng 1,23% (55 USD/tấn) so với phiên giao dịch trước, lên mức 4.542 USD/tấn. Hợp đồng giao kỳ hạn tháng 1/2026 tăng 0,75% (33 USD/tấn), đạt 4.453 USD/tấn.

Trên sàn giao dịch New York, giá cà phê Arabica giao kỳ hạn tháng 12/2025 quay đầu giảm 1,18% (4,75 US cent/pound) so với phiên trước đó, xuống còn 394,9 US cent/pound. Hợp đồng giao tháng 3/2026 giảm 1,18% (4,5 US cent/pound), đạt 373,3 US cent/pound.

Giá cà phê tại khu vực Tây Nguyên dao động trong khoảng 113.700 – 114.500 đồng/kg, tăng 700 đồng/kg so với ngày hôm trước.

Cụ thể, tại Đắk Lắk (cũ), giá cà phê ở mức 114.500 đồng/kg. Tại Gia Lai (cũ), giá cà phê giao dịch đạt 114.200 đồng/kg. Tại Lâm Đồng (cũ), giá hiện ở mức 113.700 đồng/kg. Tại tỉnh Đắk Nông (cũ), giá cà phê hôm nay ở mức 114.500 đồng/kg.

Giá thế giới biến động theo chiều hướng tích cực thuộc về cà phê Robusta, thế mạnh của Việt Nam.

Diễn biến tích cực của Robusta được cho là nhờ nhu cầu cà phê hòa tan tại châu Âu và châu Á vẫn ổn định, trong khi nguồn cung từ Việt Nam và Indonesia đang bước vào giai đoạn giáp vụ.

Giới phân tích cho rằng giá cà phê đang trong giai đoạn biến động mạnh và khó lường do chịu tác động từ nhiều yếu tố như cung ứng Brazil, thời tiết Tây Nguyên và xu hướng đầu cơ hàng hóa toàn cầu.

Trung Quốc vốn được xem là thị trường mới nổi đầy tiềm năng đối với các nước xuất khẩu cà phê nhưng thời gian gần đây, nguồn cung nội địa nước này tăng mạnh đang tạo ra sức cạnh tranh đáng kể.

Trung tâm Thông tin và Dịch vụ Nông nghiệp và Môi trường (Bộ Nông nghiệp và Môi trường), dẫn nguồn từ South China Morning Post, tỉnh Vân Nam đang bứt phá ngoạn mục nhờ giá cà phê thế giới tăng và nhu cầu nhập khẩu mạnh từ hơn 30 thị trường, trong đó có Đức và Việt Nam.

Báo cáo của ngân hàng Rabobank cho thấy, sẽ có thặng dư lớn trên toàn cầu khi nhìn vào niên vụ 2026/27, với giả định thời tiết sắp tới diễn biến bình thường. Tuy nhiên, trong ngắn hạn, Rabobank kỳ vọng biến động giá sẽ cao.

Tính đến ngày 15/10/2025, lượng tồn kho cà phê Arabica do ICE theo dõi đã giảm xuống mức thấp nhất trong 1,5 năm, còn 494.558 bao. Tương tự, lượng tồn kho cà phê Robusta trên sàn ICE giảm xuống mức thấp nhất trong 2,75 tháng, còn 6.200 lô.

Theo khảo sát thực địa của Sucafina (doanh nghiệp kinh doanh cà phê), sản lượng cà phê niên vụ 2025/26 của Việt Nam dự kiến đạt khoảng 29,65 triệu bao, tăng 8,3% so với niên vụ trước. Trong đó, cà phê robusta chiếm khoảng 28,34 triệu bao, tăng 7,4%, còn cà phê arabica đạt 1,3 triệu bao, tăng 31,3% so với cùng kỳ năm ngoái.

Trong ngắn hạn, xuất khẩu cà phê Việt Nam quý IV/2025 được dự báo ít bị ảnh hưởng, do phần lớn hợp đồng đã ký kết trước đó. Song, bước sang đầu năm 2026, nếu giá thế giới hạ nhiệt vì nguồn cung tăng, kim ngạch xuất khẩu cà phê Việt Nam có thể chịu áp lực giảm, nhất là khi sản lượng trong nước dự kiến suy yếu do khô hạn và chi phí sản xuất cao.