Lượng mưa thuận lợi tại Việt Nam gây áp lực giảm giá lên cà phê Robusta

Giá cà phê hôm nay 15/10

Ngày 15/10, giá cà phê trực tuyến Robusta hợp đồng giao kỳ hạn tháng 11/2025 trên sàn giao dịch London đạt 4.487 USD/tấn, giảm 1,59% (73 USD/tấn) so với phiên giao dịch trước. Hợp đồng giao kỳ hạn tháng 1/2026 giảm 1,04% (47 USD/tấn), xuống còn 4.420 USD/tấn.

Trên sàn giao dịch New York, giá cà phê Arabica giao kỳ hạn tháng 12/2025 tiếp tục tăng mạnh 3,75% (14,45 US cent/pound) so với phiên trước đó, lên mức 399,65 US cent/pound. Hợp đồng giao tháng 3/2026 tăng 2,96% (10,85 US cent/pound), đạt 377,8 US cent/pound.

Giá cà phê tại khu vực Tây Nguyên dao động trong khoảng 113.000 – 113.800 đồng/kg, giảm 700 - 800 đồng/kg so với ngày hôm trước.

Cụ thể, tại Đắk Lắk (cũ), giá cà phê ở mức 113.800 đồng/kg. Tại Gia Lai (cũ), giá cà phê giao dịch đạt 113.500 đồng/kg. Tại Lâm Đồng (cũ), giá hiện ở mức 113.000 đồng/kg. Tại tỉnh Đắk Nông (cũ), giá cà phê hôm nay ở mức 113.800 đồng/kg.

Tình trạng thiếu mưa này làm dấy lên lo ngại về năng suất mùa vụ, đặc biệt trong giai đoạn ra hoa quan trọng của vụ cà phê niên vụ 2026/27 của Brazil.

Với Việt Nam, cuối tuần qua, khu vực Tây Nguyên ghi nhận lượng mưa rải rác tại một số nơi, tuy nhiên không gây ảnh hưởng đáng kể đến cây cà phê. Người dân địa phương đang tích cực chăm sóc cây trồng trong giai đoạn cuối cùng trước vụ thu hoạch nhằm đảm bảo năng suất và chất lượng tốt nhất.

Theo khảo sát thực địa của Sucafina (doanh nghiệp kinh doanh cà phê), sản lượng cà phê niên vụ 2025/26 của Việt Nam dự kiến đạt khoảng 29,65 triệu bao, tăng 8,3% so với niên vụ trước. Trong đó, cà phê Robusta chiếm khoảng 28,34 triệu bao, tăng 7,4%, còn cà phê Arabica đạt 1,3 triệu bao, tăng 31,3% so với cùng kỳ năm ngoái.

Trong ngắn hạn, xuất khẩu cà phê Việt Nam quý IV/2025 được dự báo ít bị ảnh hưởng, do phần lớn hợp đồng đã ký kết trước đó. Song, bước sang đầu năm 2026, nếu giá thế giới hạ nhiệt vì nguồn cung tăng, kim ngạch xuất khẩu cà phê Việt Nam có thể chịu áp lực giảm, nhất là khi sản lượng trong nước dự kiến suy yếu do khô hạn và chi phí sản xuất cao.

Báo cáo mới nhất từ Hội đồng Cà phê Ấn Độ cho biết sản lượng niên vụ 2025/26 ước đạt 6,72 triệu bao (loại 60kg), tăng tới 10,9% so với vụ trước. Trong đó, Robusta chiếm khoảng 5,10 triệu bao, còn Arabica đạt 1,62 triệu bao.

Giới quan sát dự báo nguồn cung từ quốc gia này sẽ gia tăng mạnh trong vài tuần tới, khi vụ thu hoạch Robusta bắt đầu, qua đó làm dịu bớt áp lực thiếu hụt toàn cầu. Cà phê Robusta của Ấn Độ đang được các thị trường châu Âu và Trung Đông ưa chuộng nhờ chất lượng đồng đều và ổn định.

Xuất khẩu cà phê của Việt Nam tăng trưởng khả quan nhờ giá cà phê thế giới tăng cao, trong bối cảnh nguồn cung cà phê toàn cầu biến động, do ảnh hưởng thời tiết tại Brazil và Indonesia. Tính chung 9 tháng đầu năm, xuất khẩu cà phê của Việt Nam đạt gần 1,24 triệu tấn, trị giá kỷ lục 7,01 tỷ USD, tăng 11,7% về lượng và tăng 62,2% về trị giá so với cùng kỳ năm 2024.