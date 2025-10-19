Việt Nam có loại cá là một "siêu thực phẩm", được ví như “nhân sâm” cho sức khỏe

Tăng cường sức khỏe tim mạch

Cá cơm là nguồn cung cấp dồi dào Axit béo Omega-3 (EPA và DHA), chất béo "tốt" đóng vai trò trung tâm trong việc bảo vệ tim. Omega-3 giúp giảm mức Triglyceride (mỡ máu) và cholesterol LDL ("xấu"), từ đó làm chậm quá trình xơ vữa động mạch. Đặc tính chống viêm mạnh mẽ của chúng còn giúp cải thiện chức năng mạch máu, giảm huyết áp và hạn chế nguy cơ mắc các bệnh tim mạch nghiêm trọng như đau tim và đột quỵ.

Nguồn protein chất lượng cao

Cá cơm tự hào với hàm lượng Protein ấn tượng, là chất dinh dưỡng thiết yếu để xây dựng và duy trì sự sống. Protein trong cá cơm là nguồn axit amin quan trọng, cần thiết cho việc tái tạo mô, xây dựng khối cơ nạc và hỗ trợ quá trình phục hồi của cơ thể sau chấn thương hoặc tập luyện. Hơn nữa, chế độ ăn giàu protein còn giúp tăng cảm giác no, hỗ trợ kiểm soát sự thèm ăn và là một yếu tố quan trọng trong việc quản lý cân nặng hiệu quả.

Bảo vệ xương chắc khỏe và răng khỏe mạnh

Nhờ việc thường được ăn cả xương, cá cơm là một nguồn Canxi và Phốt pho dồi dào, hai khoáng chất quan trọng nhất đối với sức khỏe của hệ xương. Canxi đóng vai trò then chốt trong việc duy trì mật độ xương, giúp ngăn ngừa loãng xương và các bệnh lý thoái hóa xương khác. Ngoài ra, sự kết hợp của Canxi và Vitamin A còn góp phần tích cực vào sự phát triển và bảo vệ răng khỏi sự suy yếu.

Cải thiện chức năng não bộ và nhận thức

Axit béo DHA (một thành phần của Omega-3) là yếu tố cấu tạo nên các tế bào thần kinh và là chất dinh dưỡng không thể thiếu cho sự phát triển và chức năng của não bộ. Việc tiêu thụ cá cơm thường xuyên đã được liên kết với việc hỗ trợ chức năng nhận thức, cải thiện trí nhớ, và giảm nguy cơ mắc các bệnh thoái hóa thần kinh như bệnh Alzheimer do có thể làm giảm nồng độ protein beta-amyloid tích tụ.

Tăng cường sức khỏe thị lực

Cá cơm giàu Omega-3, đặc biệt là EPA và DHA, đã được chứng minh là có lợi ích vượt trội cho đôi mắt. Các chất béo này giúp bảo vệ các tế bào thị giác và có thể làm giảm đáng kể khả năng phát triển bệnh thoái hóa điểm vàng (AMD), một tình trạng phổ biến gây suy giảm thị lực ở người lớn tuổi. Bổ sung cá cơm là một cách tự nhiên để giữ cho đôi mắt của bạn luôn khỏe mạnh.

Hỗ trợ sản xuất hồng cầu và nâng cao miễn dịch

Cá cơm là nguồn cung cấp Sắt và các Vitamin nhóm B (như B12) đáng kể. Sắt là khoáng chất không thể thiếu để hình thành huyết sắc tố, chịu trách nhiệm vận chuyển oxy đi khắp cơ thể. Thiếu sắt có thể dẫn đến thiếu máu và mệt mỏi; do đó, cá cơm giúp nâng cao sức khỏe tuần hoàn máu. Vitamin B12 trong cá cơm cũng hỗ trợ duy trì tế bào máu khỏe mạnh và chức năng thần kinh ổn định, từ đó củng cố hệ thống miễn dịch.

Điều hòa chức năng tuyến giáp

Khoáng chất vi lượng Selen có trong cá cơm là một thành phần thiết yếu cho sức khỏe của tuyến giáp. Selen tham gia vào cấu tạo của các enzyme giúp kích hoạt và điều chỉnh hormone tuyến giáp, đảm bảo cơ quan này hoạt động hiệu quả để kiểm soát sự trao đổi chất của cơ thể. Bổ sung đủ Selen thông qua cá cơm có thể giúp ngăn ngừa các rối loạn tuyến giáp do thiếu hụt khoáng chất này.