Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Điện Biên lần thứ 15: 358 đại biểu về dự Đại hội

Dự Đại hội, có 358 đại biểu chính thức; trong đó, có 44 đại biểu đương nhiên, 314 đại biểu bầu và chỉ định đại diện cho hơn 49.000 đảng viên trong toàn Đảng bộ tỉnh.

Tại phiên trù bị, đại biểu đã bầu Đoàn Chủ tịch điều hành Đại hội gồm 17 đồng chí; đoàn thư ký gồm 3 đồng chí; Ban Thẩm tra tư cách đại biểu của Đại hội gồm 5 đồng chí.

Đồng thời, thông qua nội quy, chương trình làm việc, quy chế làm việc của Đại hội; nghe phổ biến, quán triệt một số nội dung của Quy chế bầu cử trong Đảng.

Đồng chí Trần Quốc Cường, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy khai mạc phiên trù bị. Ảnh: Phòng Báo chí Điện Biên.

Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Điện Biên lần thứ 15, nhiệm kỳ 2025-2030 là sự kiện chính trị đặc biệt quan trọng, có nhiệm vụ tổng kết, đánh giá toàn diện việc thực hiện Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ 14.

Đồng thời, thảo luận, quyết định phương hướng, mục tiêu, nhiệm vụ và thông qua Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ 15, nhiệm kỳ 2025 - 2030; bầu Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh khóa 15, nhiệm kỳ 2025 - 2030; bầu Đoàn Đại biểu dự Đại hội Đại biểu toàn quốc lần thứ 14 của Đảng.

Dự Đại hội có 358 đại biểu thay mặt cho trên 49.000 đảng viên trong toàn tỉnh. Ảnh: Phòng Báo chí Điện Biên.

Với chủ đề "Nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của Đảng bộ; phát huy sức mạnh đại đoàn kết toàn dân tộc; đẩy mạnh phát triển kinh tế - xã hội; bảo đảm quốc phòng - an ninh, mở rộng đối ngoại; đưa Điện Biên trở thành tỉnh phát triển theo hướng kinh tế xanh, thông minh, bền vững, vươn lên phát triển khá trong khu vực", Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Điện Biên lần thứ 15, nhiệm kỳ 2025-2030 diễn ra theo phương châm: Đoàn kết - dân chủ - kỷ cương - đổi mới - phát triển.

Trước khi tiến hành phiên trù bị, đại biểu dự Đại hội Đảng bộ tỉnh Điện Biên lần thứ 15 đã dâng hương tưởng nhớ các anh hùng, liệt sĩ tại Đền thờ liệt sĩ Điện Biên Phủ trên đồi F. Ảnh: Phòng Báo chí Điện Biên.

Phiên chính thức Đại hội sẽ khai mạc vào sáng mai (15/10). Báo Nông thôn Ngày nay/Điện tử Dân Việt/Điện tử Trang Trại Việt sẽ tiếp tục thông tin các nội dung theo chương trình Đại hội.

Sáng nay (ngày 14/10, trước khi tiến hành phiên trù bị, đại biểu dự Đại hội Đảng bộ tỉnh Điện Biên lần thứ 15 đã dâng hương tưởng nhớ các anh hùng, liệt sĩ tại Đền thờ liệt sĩ Điện Biên Phủ trên đồi F.