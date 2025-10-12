Xuất khẩu hạt tiêu Việt Nam sang Hoa Kỳ sẽ phục hồi trong thời gian tới nhờ điều này





Giá tiêu hôm nay ở trong nước (12/10)

Thị trường tiêu trong nước hôm nay: Giá hạt tiêu trong nước hôm nay giao dịch ở mức 146.000 – 149.000 đồng/kg.

Giá tiêu cao nhất thu mua ở các vùng trọng điểm hồ tiêu (Đắk Lắk, Lâm Đồng, Gia Lai, Đắk Nông, Bà Rịa - Vũng Tàu, Bình Phước) (cũ) được ghi nhận ở mức 149.000 đồng/kg.

Cụ thể: Tại tỉnh Đắk Nông, Đắk Lắk (cũ) giá tiêu ở mức 148.000 đồng/kg.

Tại Gia Lai (cũ) mức giá tiêu là 146.000 đồng/kg. Đồng Nai (cũ) có giá tiêu là 146.000 đồng/kg.

Tại Bình Phước và Bà Rịa - Vũng Tàu (cũ) giá tiêu hôm nay ở mức 147.000 - 149.000 đồng/kg.

Như vậy, giá tiêu hôm nay tại thị trường trong nước, hiện có mức giá thấp nhất là 149.000 đồng/kg.

Giá tiêu trực tuyến hôm nay (12/10)

Cập nhật giá tiêu thế giới từ Hiệp hội Hồ tiêu Quốc tế (IPC), thời điểm này, giá tiêu Indonesia ổn định với tiêu trắng, ổn định với tiêu đen so với ngày hôm qua; giá tiêu Brazil ổn định, tiêu Malaysia ổn định. Giá tiêu Việt Nam niêm yết hôm nay ổn định với tiêu trắng và với tiêu đen, với tiêu trắng ở mức 9.250 USD/tấn.

Giá tiêu đen Lampung tại Indonesia ở mức 7.230 USD/tấn.

Giá tiêu đen Brazil ASTA 570 ở mức 6.200 USD/tấn.

Giá tiêu đen Kuching tại Malaysia ASTA ổn định ở mức 9.500 USD/tấn.

Giá tiêu trắng Muntok Indonesia loanh quanh ở mức 10.088 USD/tấn.

Giá tiêu trắng Malaysia ASTA ở mức 12.500 USD/tấn.

Giá tiêu đen của Việt Nam đứng ở mức thấp nhất là 6.600 USD/tấn đối với loại 500 g/l và mức 6.800 USD/tấn với loại 550 g/l. Giá hạt tiêu trắng xuất khẩu đạt 9.250 USD/tấn.

Theo số liệu của Cục Hải quan Việt Nam, tháng 9/2025, xuất khẩu hạt tiêu của Việt Nam đạt 20.405 tấn, trị giá 135,99 triệu USD, giảm 4,9% về lượng và giảm 3,1% về trị giá so với tháng trước, nhưng so với tháng 9/2024 tăng 19,3% về lượng và tăng 23,2% về trị giá. Như vậy, trong 9 tháng của năm 2025, trị giá xuất khẩu hạt tiêu của Việt Nam đạt gần bằng với cả năm 2024. Kết quả này có được nhờ giá tiêu xuất khẩu tăng mạnh. Do vậy, dù lượng xuất khẩu sau 9 tháng chỉ đạt 186.503 tấn, giảm 7,1% về lượng, nhưng trị giá tăng gần 28% so với cùng kỳ năm trước.

Về giá xuất khẩu Tháng 9/2025, giá bình quân xuất khẩu hạt tiêu ở mức 6.665 USD/tấn, tăng 1,9% so với tháng 8/2025 và tăng 3,1% so với tháng 9/2024. Tính chung 9 tháng đầu năm 2025, giá bình quân xuất khẩu hạt tiêu đạt 6.787 USD/tấn, tăng 37,6% so với cùng kỳ năm 2024.

Cơ cấu thị trường Tháng 9/2025, xuất khẩu hạt tiêu của Việt Nam sang hầu hết các thị trường lớn giảm so với tháng trước, trừ xuất khẩu sang Hoa Kỳ, Hà Lan và Các Tiểu vương quốc Ả Rập Thống nhất tăng. Trong đó, xuất khẩu sang thị trường Đức giảm 16,6% về lượng và giảm 12,5% về trị giá; Ấn Độ giảm 14,7% về lượng và giảm 12,4% về trị giá; Xuất khẩu sang Hàn Quốc, Philippines, Anh, Ai Cập giảm từ 15 – 30%. Còn so với cùng kỳ năm 2024, xuất khẩu hạt tiêu sang các thị trường Thái Lan, Thổ Nhĩ Kỳ, Ả Rập Xê Út tăng trưởng ba chữ số, trong đó xuất khẩu sang Thổ Nhĩ Kỳ tăng 340,7% về lượng và tăng 443% về trị giá.

Lũy kế 9 tháng đầu năm 2025, lượng hạt tiêu xuất khẩu của Việt Nam sang nhiều thị trường giảm về lượng, nhưng đều tăng về trị giá. Trong đó, xuất khẩu sang Hoa Kỳ 9 tháng đầu năm 2025 đạt 41,8 nghìn tấn, trị giá 312,3 triệu USD, giảm 28,2% về lượng, nhưng tăng 4,3% về trị giá; Xuất khẩu sang Hà Lan đạt 6,49 nghìn tấn, trị giá 52,53 triệu USD, giảm 20,4% về lượng, nhưng tăng 17,7% về trị giá; Xuất khẩu tới các thị trường khác như Ấn Độ, Hàn Quốc, Philipines, Thái Lan, Ai Cập có mức tăng về trị giá nhanh hơn so với mức tăng về lượng.

Tỷ trọng (tính theo lượng) xuất khẩu hạt tiêu của Việt Nam sang thị trường Hoa Kỳ chiếm 22,4% trong 9 tháng đầu năm 2025, giảm so với mức 28,9% của cùng kỳ năm 2024. Ngược lại, xuất khẩu sang hai thị trường kế tiếp là Đức và Ấn Độ tăng tỷ trọng so với cùng kỳ năm 2024. Xuất khẩu tới nhiều thị trường khác như Hàn Quốc, Thái Lan, Ai Cập, Thổ Nhĩ Kỳ cũng tăng tỷ trọng, bù đắp một phần cho sự sụt giảm tỷ trọng xuất khẩu sang Hoa Kỳ.

Dù xuất khẩu hạt tiêu của Việt Nam sang Hoa Kỳ trong 9 tháng năm 2025 giảm, nhưng đây có thể là kết quả tạm thời trong giai đoạn thị trường điều chỉnh do chính sách thuế mới. Lợi thế thuế suất thấp hơn so với Brazil, Ấn Độ..., cùng với năng lực cung ứng ổn định là cơ sở để kỳ vọng rằng xuất khẩu hạt tiêu Việt Nam sang Hoa Kỳ sẽ phục hồi trong thời gian tới. Hiệp hội Hạt tiêu và cây gia vị Việt Nam (VPSA) nhận định thuế đối ứng 20% mà Mỹ áp dụng với hàng hóa nhập khẩu từ Việt Nam nhìn chung không gây ra mối lo ngại lớn cho các doanh nghiệp xuất khẩu hạt tiêu Việt Nam.