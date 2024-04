Nhiều người ngày nào cũng ăn khoai lang luộc, vậy có tốt không?

Khoai lang là dạng tinh bột được nhiều người lựa chọn thay thế cho cơm bởi nhiều lợi ích sức khỏe, nhưng ngày nào cũng ăn khoai lang có tốt không?

Theo bài đăng trên website của Bệnh viện Đa khoa Quốc tế Vinmec, khoai lang là loại củ ngọt mọc dưới đất với nhiều kích cỡ và màu sắc khác nhau như cam, vàng, trắng tím.

Đây là loại thực phẩm giàu vitamin, chất khoáng, chất oxy hoá và chất xơ. Khoai lang có thể luộc, hấp, nướng hay làm bánh đều ngon và bổ dưỡng. Khoai lang có thể dùng trong các bữa ăn để bổ sung tinh bột thay cơm, bởi loại củ này cũng giàu tinh bột, ăn no và nhẹ bụng.

Chia sẻ của TS Nguyễn Việt Hoàng - nguyên Phó Giám đốc bệnh viện Tuệ Tĩnh, Hà Nội trên Sức khoẻ & Đời sống, khoai lang là thực phẩm bình dân nhưng lại có giá trị tuyệt vời. Khoai lang mang đến nhiều chất dinh dưỡng cần thiết cho cơ thể như mangan, canxi, vitamin A, B, choline…, đồng thời nó còn nhiều chất chống oxy hoá. Dưới đây là những lợi ích khi ăn khoai lang

Khoai lang là thực phẩm bình dân nhưng lại có giá trị tuyệt vời (Ảnh minh hoạ: istock)

Lợi ích khi ăn khoai lang

Khoai lang tốt cho hệ tiêu hoá

Lợi ích đầu tiên dễ nhìn, dễ cảm nhận nhất là loại thực phẩm này rất tốt cho hệ tiêu hoá, đặc biệt là đối với người thường xuyên bị táo bón thì đây là một loại thực phẩm tuyệt vời. Trong khoai lang có nhiều chất xơ giúp ngừa chứng táo bón, đồng thời thúc đẩy đường tiêu hoá hoạt động tốt hơn.

Hàm lượng vitamin C và các axit amin trong khoai lang chính là thành phần giúp kích thích nhu động ruột, đẩy nhanh quá trình tiêu hoá thức ăn, đồng thời hạn chế tình trạng đầy bụng, khó tiêu, cải thiện tình trạng táo bón.

Vì vậy, ăn khoai lang luộc chín và đều đặn hàng ngày với hàng lượng khoảng 100g/ngày rất có lợi cho hệ tiêu hoá.

Cải thiện bệnh tiểu đường

Khoai lang có chỉ số glycemic thấp hơn so với khoai tây, lại chứa nhiều chất xơ nên ăn khoai lang sẽ đem lại cảm giác no lâu. Do đó, nếu đang điều trị căn bệnh tiểu đường hoặc có dấu hiệu của bệnh, bạn có thể dùng khoai lang thay thế cho các loại tinh bột khác

Tốt cho sức khỏe tim mạch

Trong khoai lang chứa chất anthocyanin, đặc biệt ở phần vỏ có chứa nhiều anthocyanin hơn trong phần ruột nên tiêu thụ khoai lang thường xuyên giúp ngăn giảm các cơn đau tim do đột quỵ và ngăn ngừa sự hình thành các cục máu đông trong lòng mạch.

Khoai lang chứa chất chống ung thư

Khoai lang tím đặc biệt hiệu quả trong việc phòng chống ung thư bởi các thành phần của khoai lang tím có thể ức chế sự phát triển của các bệnh ung thư như ung thư dạ dày, ung thư vú, ung thư ruột kết.

Nồng độ anthocyanin của khoai lang tím khá cao nên loại củ này có ích trong hoạt động chống ung thư vú và ung thư dạ dày.

Khoai lang hỗ trợ giảm cân rất tốt

Theo nghiên cứu được công bố trên Tạp chí Đánh giá phê bình về Khoa học Thực phẩm và Dinh dưỡng, khoai lang có nhiều tinh bột kháng khả năng hỗ trợ giảm cân và duy trì cân nặng. Cách hoạt động của loại tinh bột kháng này là giải phóng các peptide giúp cơ thể bạn nhận biết được sự thèm ăn, đồng thời làm giảm lượng chất béo được lưu trữ trong các tế bào mỡ.

Ăn khoai lang cùng với các loại thực phẩm như sữa tươi, đậu nành, trứng và đa dạng các loại rau củ quả khác giúp tạo nên một thực đơn giảm cân vừa ngon miệng lại tốt cho sức khỏe.

Ngoài ra, ăn khoai lang đều đặn cũng giúp cải thiện làn da, vóc dáng, hạn chế mụn nhọt, chống lão hoá rất tốt.

Ngày nào cũng ăn khoai lang luộc có tốt không?

Khoai lang thơm ngon, giàu chất dinh dưỡng, tốt cho sức khoẻ nhưng để duy trì một sức khỏe tốt, hấp thụ đầy đủ chất dinh dưỡng bạn cần bổ sung đa dạng các loại thực phẩm khác nữa.

Chỉ nên ăn 2 - 3 củ khoai lang mỗi tuần và khoai lang thích hợp để ăn sáng, ăn trưa (Ảnh: Istock)

Nhiều chuyên gia cho rằng nếu đang ăn nhiều hơn một củ khoai lang mỗi ngày, bạn có thể cân nhắc thay đổi chế độ ăn để hấp thu được đa dạng nguồn dinh dưỡng hơn từ các loại thực phẩm khác.

Mặt khác, cũng có chuyên gia lo lắng, hàm lượng beta-carotene cao trong khoai lang có thể khiến da ngả sang màu vàng nếu ăn quá nhiều.

Do đó, mỗi tuần bạn chỉ nên ăn 2 - 3 củ khoai lang và thời điểm thích hợp nhất để ăn khoai lang là vào bữa sáng và bữa trưa. Ăn khoai lang buổi tối dễ bị trào ngược dạ dày, khó tiêu, mất ngủ.