Nguồn cung ra thị trường đang tăng cao, giá lợn hơi có thể quay đầu giảm

Hiện nguồn cung lợn ra thị trường đang tăng cao, nếu nhu cầu tiêu dùng thịt không tăng tương ứng, giá lợn hơi có thể quay đầu giảm trở lại.

Hôm nay giá lợn hơi các tỉnh trên cả nước không có sự biến động, cụ thể tại miền Bắc chỉ có ít tỉnh thu mua giá 59.000 đồng/kg, còn lại phổ biến đầu giá số 6; với khu vực miền Trung ổn định, giá lợn hơi xoay quanh 58.500 đồng/kg; các tỉnh miền Nam vẫn giữ mức giá cao, Đồng Tháp giao dịch lợn hơi với mốc 62.000 đồng/kg - mức giá cao nhất nước.

Tại miền Bắc, thương lái tại Bắc Giang, Hưng Yên cùng đưa giá thu mua lợn hơi lên mức 61.000 đồng/kg, cao nhất khu vực. Thương lái tại Lào Cai đang thu mua lợn hơi với giá 60.000 đồng/kg, ngang bằng với Yên Bái, Thái Nguyên, Phú Thọ, Thái Bình, Hà Nam, Vĩnh Phúc, Hà Nội, Tuyên Quang. Mức giá thấp nhất khu vực 59.000 đồng/kg hiện được ghi nhận tại Nam Định, Ninh Bình.

Tại khu vực miền Trung - Tây Nguyên, giá lợn hơi biến động nhẹ trong phạm vi hẹp và dao động trong khoảng 58.000 - 61.000 đồng/kg. Theo đó, thương lái tại Thanh Hóa thu mua lợn hơi ở mức 60.000 đồng/kg, ngang bằng với Nghệ An, Đắk Lắk, Bình Thuận. Mức giá cao nhất khu vực là 61.000 đồng/kg tại Lâm Đồng. Ở chiều ngược lại, mức giá thấp nhất khu vực 58.000 đồng/kg tại Thừa Thiên-Huế, Quảng Nam, Quảng Ngãi, Bình Định, Khánh Hòa.

Tại phía Nam, giá lợn hơi hôm nay dao động trong khoảng 59.000 - 62.000 đồng/kg. Theo đó, thương lái tại Long An thu mua lợn hơi với giá 61.000 đồng/kg. Các địa phương khác trong khu vực cũng không ghi nhận biến động mới về giá, trong đó, mức giá cao nhất khu vực 62.000 đồng/kg tại Đồng Nai.

Giá lợn hơi của CP Việt Nam vẫn ghi nhận ở mức 61.000 - 63.000 đồng/kg. Giá lợn Trung Quốc hôm nay đứng ở mức 53.100 đồng/kg. Nhập khẩu thịt lợn của Trung Quốc trong 2 tháng đầu năm 2024 đạt 161,36 nghìn tấn thịt lợn (HS 0203), với trị giá 321,81 triệu USD, giảm 57,1% về lượng và giảm 66,5% về trị giá so với cùng kỳ năm 2023, chủ yếu nhập khẩu từ Brazil,Tây Ban Nha, Hà Lan, Canada, Chi lê, Hoa Kỳ... Lượng thịt lợn nhập khẩu từ các thị trường này đều giảm mạnh so với cùng kỳ năm 2023.

Trong tháng 3/2024, giá lợn hơi tại các tỉnh, thành phố trên cả nước có xu hướng tăng so với tháng trước. Tại khu vực miền Bắc và miền Trung-Tây Nguyên, giá lợn hơi ở hầu hết các tỉnh, thành phố trong tháng 3 dao động trong khoảng 59.000-61.000 đồng/kg, tăng từ 3.000-5.000 đồng/kg so với cuối tháng 2/2024. Trong khi đó, tại khu vực miền Nam giá lợn hơi dao động trong khoảng 60.000-62.000 đồng/kg, tăng từ 4.000-5.000 đồng/kg so với cuối tháng 2/2024.

Với giá bán hiện tại, nhìn chung người chăn nuôi đang có lãi từ 5.000 - 6.000 đồng/kg. Kết quả khảo sát xu hướng chăn nuôi của gần 26.200 hộ nuôi lợn trên toàn quốc của Bộ NN&PTNT cho thấy: 2,32% số hộ dự kiến mở rộng sản xuất; 87,31% số hộ dự kiến ổn định sản xuất trong thời gian tới; 7,54% số hộ thu hẹp sản xuất; 2,85% số hộ không nuôi lợn nữa.

Việt Nam nằm trong số 10 quốc gia có mức tiêu thụ thịt lợn lớn nhất thế giới. Theo ước tính của Tổ chức Hợp tác và Phát triển kinh tế (OECD), sản lượng thịt lợn của Việt Nam dự kiến đạt 4 triệu tấn vào năm 2025 và 4,7 triệu tấn vào năm 2030, tương ứng với mức tăng trưởng bình quân 3,1%/năm. Hiện nay, sản lượng thịt sản xuất trong nước mới chỉ đáp ứng được 95% sức tiêu thụ trong nước. Vì vậy, lĩnh vực chăn nuôi là ngành có nhiều tiềm năng, đang thu hút sự đầu tư mạnh mẽ từ cả nước ngoài và trong nước.