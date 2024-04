Giá lợn hơi được nhận định sẽ duy trì ở mức trên/dưới 60.000 đồng/kg, do nguồn cung khá ổn định, sức mua không tăng và thiếu những yếu tố hỗ trợ tăng giá. Sau khi doanh nghiệp và nông hộ đẩy mạnh việc bán lợn hơi ra thị trường khiến giá giảm.

Giá lợn hơi hôm nay 01/04/2024, thị trường tiếp tục đảo chiều

Giá lợn hơi hôm nay 01/04/2024, thị trường tiếp tục đảo chiều. Miền Bắc với nhiều tỉnh quay trở lại giá 60.000 đồng/kg: Tuyên Quang, Vĩnh Phúc, Phú Thọ; nâng mức giá trung bình vùng lên 59.800 đồng/kg.

Miền Trung cũng theo chiều lên nhẹ tại Quảng Bình và Quảng Trị, tăng 1 giá đạt 59.000 đồng/kg; thị trường miền Đông giữ giá đi ngang.

Tại miền Tây biến động theo hai chiều: Đồng Tháp lên 1 giá đạt mốc cao 62.000 đồng/kg, ngược chiều ở Vĩnh Long và Đồng Tháp giảm xuống 1.000 - 2.000 đồng/kg. Mức trung bình vùng 60.200 đồng/kg.

Bình quân giá lợn hơi cả nước 60.200 đồng/kg. Đây là mức giá cao nhất trong một năm qua. Với mức giá hiện tại, người chăn nuôi yên tâm sản xuất và tái đầu tư. Thêm một điểm tích cực là giá lợn hơi ngoài thị trường tự do cũng tương đương với giá của các doanh nghiệp lớn (từ 61.000 - 63.000 đồng/kg).

Giá lợn hơi tăng trở lại, nhiều tỉnh quay trở lại giá 60.000 - 62.000 đồng/kg

Cụ thể: Tại miền Bắc, giá lợn hơi tại miền Bắc giữ ổn định, dao động trong khoảng 59.000 - 60.000 đồng/kg. Trong đó, giá lợn hơi tại các tỉnh Bắc Giang, Yên Bái, Hưng Yên, Thái Nguyên, Thái Bình, Hà Nam và Hà Nội 60.000 đồng/kg, cao nhất khu vực. Các tỉnh thành khác ở mức 59.000 đồng/kg.

Giá lợn hơi tại miền Trung, Tây Nguyên cũng đang được thương lái thu mua trong khoảng 58.000 - 61.000 đồng/kg. Cụ thể, lợn hơi tại Lâm Đồng và Bình Thuận có giá thấp nhất khu vực với 58.000 đồng/kg. Giá lợn hơi tại Đắk Lắk đang neo tại mốc 60.000 đồng/kg còn các tỉnh khác trong khoảng 58.000 - 59.000 đồng/kg.

Tại miền Nam, giá lợn hơi dao động trong khoảng 60.000 - 62.000 đồng/kg. Hiện tại, lợn hơi ở Đồng Nai giao dịch với giá cao nhất khu vực với 62.000 đồng/kg.

Thống kê trong tháng 3, theo Bộ NN&PTNT, giá lợn hơi bình quân tại khu vực miền Bắc tháng 3/2024 đã tăng 1.000-2.000 đồng/kg, dao động trong khoảng 56.000 đồng - 58.000 đồng/kg. Tại thời điểm ngày 21/3/2024, giá thịt lợn hơi tại Thái Nguyên sau khi tăng 2.000 đồng/kg đã điều chỉnh giao dịch lên mốc 60.000 đồng/kg, mức giá này cũng được ghi nhận tại các tỉnh Bắc Giang, Hưng Yên, Phú Thọ và Thái Bình sau khi tăng 1.000 đồng/kg.

Tại khu vực miền Trung và Tây Nguyên giá lợn hơi tháng 3 dao động trong khoảng 57.000 đồng/kg - 59.000 đồng/kg, trong đó tại tỉnh Khánh Hòa và Nghệ An có mức giá lần lượt là 57.000 đồng/kg và 58.0000đồng/kg. Các địa phương khác không ghi nhận sự biến động về giá.

Tại khu vực phía Nam, giá lợn hơi tháng 3 dao động trong khoảng 53.000 đồng/kg - 59.500 đồng/kg, các tỉnh có mức giá thấp nhất lần lượt là Bạc Liêu 52.500 đồng/kg, Vĩnh Long 55.200 đồng/kg, An Giang 56.889 đồng/kg. Mức giá cao nhất ở khu vực phía Nam là Đồng Nai, bình quân 59.500 đồng/kg.

Chăn nuôi cả nước trong tháng 3/2024 khởi sắc hơn

Theo báo cáo của Bộ NN&PTNT, sản xuất chăn nuôi cả nước trong tháng 3/2024 khởi sắc hơn so với các tháng trước và cùng kỳ năm 2023 do giá bán thịt hơi tăng đều trên cả nước, tạo tâm lý tốt cho người chăn nuôi.

Ước tính tổng số lợn của cả nước tính đến thời điểm cuối tháng 3 năm 2024 tăng khoảng 3,3% so với cùng thời điểm năm 2023; sản lượng thịt lợn hơi xuất chuồng quý I ước đạt 1293,9 nghìn tấn, tăng 4,6% so với cùng kỳ năm 2023. Tình hình chăn nuôi nhìn chung phát triển tốt, do dịch bệnh trên đàn gia súc, gia cầm được kiểm soát. Các sản phẩm chủ lực đều đạt khá trong quý.

Hiện nay, tại một số tỉnh Tây Nguyên và Đông Nam bộ như Đắk Nông, Gia Lai, Bình Phước, Tây Ninh... đang có tốc độ tăng trưởng chăn nuôi khá cao do các doanh nghiệp chăn nuôi mở rộng sản xuất, và nhiều doanh nghiệp mới đi vào hoạt động và cho sản phẩm.

Theo kết quả sơ bộ kỳ điều tra chăn nuôi thời điểm 01/01/2024, tổng đàn lợn cả nước tại thời điểm 01/01/2024 đạt khoảng 25,6 triệu con.

Kết quả khảo sát xu hướng chăn nuôi của gần 26,2 nghìn hộ nuôi lợn trên toàn quốc cho thấy: 2,32% số hộ dự kiến mở rộng sản xuất, 87,31% số hộ dự kiến ổn định sản xuất trong thời gian tới, 7,54% số hộ thu hẹp sản xuất, 2,85% số hộ không nuôi lợn nữa.

Kết quả khảo sát xu hướng chăn nuôi của hơn 31,9 nghìn hộ nuôi gà trên toàn quốc cho thấy: 2,52% số hộ dự kiến mở rộng sản xuất, 91,77% số hộ dự kiến ổn định sản xuất trong thời gian tới, 4,35% số hộ thu hẹp sản xuất, 1,36% số hộ không nuôi gà nữa.

Giá trị nhập khẩu sản phẩm chăn nuôi tháng 3 năm 2024 ước đạt 243 triệu USD, đưa tổng giá trị nhập khẩu sản phẩm chăn nuôi 3 tháng đầu năm 2024 đạt 720 triệu USD, giảm 6,7% so với cùng kỳ năm 2023. Trong đó, giá trị nhập khẩu sữa và sản phẩm sữa đạt 236 triệu USD, giảm 25,3%; giá trị nhập khẩu của thịt, phụ phẩm dạng thịt và phụ phẩm ăn được sau giết mổ của động vật đạt 336 triệu USD, tăng 14,9%

Cũng trong tháng 3, phát sinh 38 ổ dịch tả lợn châu Phi tại 31 huyện của 20 tỉnh, thành phố; số lợn mắc bệnh là 816 con, số lợn chết, tiêu hủy là 771 con. Từ đầu năm đến nay, cả nước xảy ra 138 ổ dịch tại 30 tỉnh, thành phố; số lợn mắc bệnh là 4.149 con, số lợn chết và tiêu hủy là 4.486 con. So với cùng kỳ năm 2023, số ổ dịch đang có chiều hướng gia tăng 60,46%; số lợn mắc bệnh giảm 25,21% và số lợn chết, tiêu hủy tại các ổ dịch giảm 21,49%. Hiện nay, cả nước có 41 ổ dịch tại 19 tỉnh chưa qua 21 ngày.