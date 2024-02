Giá lợn hơi tiếp tục hạ nhiệt các ngày sau Tết, thấp hơn cả giá lợn Trung Quốc

Cả nước ghi nhận thêm một số tỉnh hạ nhiệt giá lợn hơi. Tại miền Bắc giảm 1 giá tại Tuyên Quang, Vĩnh Phúc, Phú Thọ, Ninh Bình về mốc 57.000 đồng/kg; miền Trung tại Bình Định và Quảng Trị hạ còn mức 53.000 đồng/kg; ở tỉnh Bình Thuận của miền Đông cũng giảm về mốc 53.000 đồng/kg.

Giá lợn hơi tiếp tục hạ nhiệt sau Tết

Giá lợn hơi hôm nay 17/2/2024, điều chỉnh vài nơi. Cả nước ghi nhận thêm một số tỉnh hạ nhiệt; tại miền Bắc giảm 1 giá tại Tuyên Quang, Vĩnh Phúc, Phú Thọ, Ninh Bình về mốc 57.000 đồng/kg; miền Trung tại Bình Định và Quảng Trị hạ còn mức 53.000 đồng/kg; ở tỉnh Bình Thuận của miền Đông cũng giảm về mốc 53.000 đồng/kg. Thị trường Gia cầm và trứng các loại cũng sụt giảm nhẹ các ngày sau Tết.

Tại miền Bắc, giá lợn hơi giảm 1.000 đồng tại Nam Định và Thái Nguyên, xuống 57.000 - 58.000 đồng/kg. Đây cũng là mức giá phổ biến của nhiều địa phương khác trong khu vực.

Khu vực miền Trung và Tây Nguyên, giá lợn hơi cao nhất là 57.000 đồng/kg ghi nhận tại Thanh Hóa; các địa phương Bắc và Trung Trung bộ dao động từ 55.000 - 56.000 đồng/kg. Riêng khu vực Tây Nguyên và Nam Trung bộ giảm 1.000 đồng, gồm: Khánh Hòa, Lâm Đồng, Đắk Lắk, Ninh Thuận, xuống 53.000 đồng/kg.

Khu vực miền Đông Nam bộ, giá lợn hơi giảm 1.000 đồng ở Bình Dương và Đồng Nai xuống 53.000 - 54.000 đồng/kg. Tại miền Tây, mức giảm 1.000 đồng cũng ghi nhận được tại Sóc Trăng, còn 53.000 đồng/kg. Giá lợn hơi các tỉnh còn lại trong khu vực phổ biến 53.000 - 54.000 đồng/kg.

Giá lợn hơi bình quân cả nước hiện 54.600 đồng/kg. Công ty C.P Việt Nam duy trì giá bán lợn hơi 60.000 đồng/kg ở các tỉnh miền Bắc và 57.000 đồng/kg ở các tỉnh miền Nam. Giá lợn hơi Việt Nam hiện thấp hơn thị trường Trung Quốc khoảng 1.000 đồng/kg. Giá lợn Trung Quốc hôm nay đứng ở mức 54.700 đồng/kg.

Theo dự báo mới nhất của Bộ nông nghiệp Hoa Kỳ (USDA), sản lượng thịt lợn thế giới năm 2024 giảm do sản lượng ở Trung Quốc, Liên minh châu Âu và Brazil giảm. Theo đó, sản lượng thịt lợn thế giới năm 2024 dự kiến đạt 114,2 triệu tấn, giảm 0,9% so năm 2023. Xuất khẩu toàn cầu dự kiến đạt 10,2 triệu tấn, tăng 1,8% so với năm 2023. Nhập khẩu sẽ đạt 9,7 triệu tấn, tăng 5,4% so với năm 2023. Mức tiêu thụ dự kiến đạt 113,8 triệu tấn, giảm 0,6% so với năm 2023.

Trung Quốc dự kiến sẽ sản xuất 55,2 triệu tấn thịt lợn trong năm 2024, giảm 3% so với năm 2023, chiếm 48,4% sản lượng thế giới. Khối lượng nhập khẩu thịt lợn của nước này dự báo đạt 2,3 triệu tấn, tăng 16,9%.

Sản lượng của Liên minh châu Âu được dự báo đạt 20,7 triệu tấn, giảm 0,7%; Trong khi xuất khẩu của khối này dự kiến sẽ duy trì ở mức 3,1 triệu tấn, tương tự như năm 2023; Nhập khẩu dự kiến đạt 100 nghìn tấn, giảm 4,8% so vớinăm 2023.

Hoa Kỳ dự kiến sẽ tăng sản lượng thêm 2,4%, lên 12,7 triệu tấn và xuất khẩu dự kiến sẽ tăng 1,5%, lên 3,1 triệu tấn trong năm 2024.

Nhật Bản vẫn là nước nhập khẩu thịt lợn đứng thứ 2 thế giới với 1,5 triệu tấn, tăng 2,1%.

Brazil dự kiến sẽ tăng khối lượng sản xuất thêm 4,5%, đạt 4,7 triệu tấn; Xuất khẩu được dự kiến đạt 1,5 triệu tấn, tăng 6,1% so với năm 2023.

Mexico dự kiến sẽ tăng sản lượng thêm 1,9%, với sản lượng xấp xỉ đạt 1,6 triệu tấn, nước này sẽ duy trì vị thế là quốc gia nhập khẩu lớn thứ ba trên thế giới và là nước đứng đầu ở Mỹ Latinh với tổng sản lượng nhập khẩu đạt 1,3 triệu tấn, tương tự năm 2023.

Sản lượng của Canada được dự báo sẽ giảm 2,4%, xuống khoảng 2 triệu tấn trong năm 2024, trong khi xuất khẩu của nước này sẽ tăng 0,8%, lên 1,3 triệu tấn.

Sản lượng của Việt Nam dự kiến sẽ tăng 5%, lên 3,7 triệu tấn trong năm 2024; trong khi nhập khẩu dự kiến tăng 4,7%, lên 112 nghìn tấn.

Nga dự kiến sẽ tăng sản lượng thêm 1,3%, lên 4 triệu tấn trong năm 2024.

Chăn nuôi sẽ còn khó khăn...

Tháng 01/2024, giá lợn hơi trên cả nước tăng do nhu cầu tăng cho dịp nghỉ lễ và chuẩn bị cho Tết Nguyên đán. Giá dao động quanh mức 49.000 - 59.000 đồng/kg lợn hơi.

Trong tuần cuối tháng 1 giá tăng mạnh, tại miền Bắc đạt 57.000 – 59.000 đồng/kg (tăng 7.000 – 9.000 đồng/kg so với đầu tháng); miền Nam 55.000 – 57.000 đồng/kg (tăng 5.000 – 7.000 đồng/kg); miền Trung – Tây Nguyên 56.000 – 57.000 đồng/kg (tăng 6.000 – 7.000 đồng/kg).

Nguyên nhân do cận kề Tết Nguyên đán 2024, nhu cầu tiêu thụ thịt lợn ngày càng tăng, do đó, giá cũng tăng dần trong tháng 1. Tuy nhiên, mức tăng giá lợn hơi trước Tết đã không quá đột biến và thực tế khó vượt mức 60.000 đồng/kg do khó khăn chung của nền kinh tế, sức mua giảm sút khiến hoạt động chế biến thịt cho thị trường Tết khởi động chậm hơn, sản lượng giảm nhiều so với mọi năm.

Theo Cục Chăn nuôi, sản lượng thịt lợn hơi của Việt Nam năm 2024 dự kiến đạt 4,86 triệu tấn, tăng 7,2% so với năm 2023. Hiện tình hình chăn nuôi của các doanh nghiệp, trang trại cũng đã bắt đầu khó khăn do giá lợn giảm, tổng đàn lợn của cả nước đạt khoảng 28,6-28,7 triệu con. Với tỷ lệ đàn lợn hiện có, trong khi sức tiêu thụ không tăng, có thể khiến giá lợn còn đi xuống, gây khó khăn cho sản xuất trong nước.

Hiện người chăn nuôi chỉ mong duy trì ổn định đàn gia súc, gia cầm và tình hình dịch bệnh được kiểm soát chặt chẽ cũng như việc ngăn chặn tốt nhập lậu thịt lợn thì cơ bản nguồn cung sẽ ổn định, thị trường lợn hơi trong nước có thể sẽ không xuống giá quá thấp.

Năm 2023, Việt Nam nhập khẩu khoảng 116.000 tấn thịt lợn, chiếm 3% tổng tiêu thụ thịt lợn. Ngoài ra, Việt Nam nhập khoảng 122.450 tấn phụ phẩm ăn được từ lợn, tăng 76,7% so với năm 2022. Hiện có 27 nước được phép xuất khẩu các loại thịt vào ta, còn Việt Nam mới chỉ được phép xuất khẩu thịt đi 4 nước, vùng lãnh thổ như Nhật, Nga, Singapore, HongKong…

Ngành chăn nuôi Việt Nam rõ ràng gặp nhiều khó khăn với nhiều lý do. Trong khi nguồn cung sản phẩm chăn nuôi ở trong nước tăng lên nhưng sức mua lại không tăng và cũng không xuất khẩu được. Cùng với đó là lượng sản phẩm chăn nuôi nhập khẩu từ 2 - 3 năm trở lại đây tăng mạnh.

Cụ thể, thịt lợn nhập khẩu gần 300.000 tấn móc hàm/năm, quy ra lợn hơi khoảng gần 400.000 tấn, chiếm trên 10% lượng thịt lợn sản xuất trong nước, đó là chưa kể số lượng lợn nhập khẩu tiểu ngạch không thống kê được. Về gia cầm, trước chỉ nhập khẩu 80.000 - 90.000 tấn/năm, giờ khoảng trên 250.000 tấn/năm, quy ra cỡ 350.000 tấn hơi. Như vậy nhập khẩu đã chiếm tới 25 - 27% so với sản xuất trong nước.

Theo các chuyên gia, nếu chúng ta không kiểm soát được tình hình nhập khẩu các sản phẩm chăn nuôi thì chỉ 5 - 7 năm nữa là Việt Nam sẽ trở thành nước nhập siêu các sản phẩm chăn nuôi, ảnh hưởng đến sinh kế của các doanh nghiệp, người chăn nuôi trong nước.