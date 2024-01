Giá lợn hơi sắp chạm mốc 60.000 đồng/kg, thị trường đang trên đà phục hồi nhanh dịp cận Tết

Giá lợn hơi hôm nay 26/1/2024, diễn biến tích cực, 80% các tỉnh khu vực miền Bắc thu mua lợn hơi ở mức giá 58.000 đồng/kg, dự kiến vài ngày tới sẽ chạm mốc 60.000 đồng/kg. Khu vực miền Trung - Nam cũng theo hướng tăng trưởng tốt, mức giá dao động từ 52.000 - 56.000 đồng/kg, tổng quan thị trường đang trên đà phục hồi nhanh dịp cận Tết.

Giá lợn hơi hôm nay 26/1/2024, diễn biến tích cực. Mức giá lợn hơi trung bình toàn quốc liên tiếp tăng nhiều ngày đạt 55.100 đồng/kg, 80% các tỉnh khu vực miền Bắc thu mua lợn hơi ở mức giá 58.000 đồng/kg, dự kiến vài ngày tới sẽ chạm mốc 60.000 đồng/kg. Khu vực miền Trung - Nam cũng theo hướng tăng trưởng tốt, mức giá dao động từ 52.000 - 56.000 đồng/kg, tổng quan thị trường đang trên đà phục hồi nhanh dịp cận Tết.

Cụ thể, sau khi tăng 1.000 đồng/kg, thương lái tại Tuyên Quang, Vĩnh Phúc đang thu mua lợn hơi 57.000 đồng/kg. Cùng mức tăng trên, giá tại Bắc Giang, Yên Bái, Hưng Yên, Phú Thọ, Thái Bình và Hà Nội được điều chỉnh lên mức cao nhất là 58.000 đồng/kg.

Giá lợn hơi ở khu vực miền Trung, Tây Nguyên tăng 1.000 đồng/kg tại tỉnh Quảng Ngãi, lên 54.000 đồng/kg. Các tỉnh còn lại có giá thu mua ổn định so với ngày hôm qua. Hiện tại, giá lợn hơi ở khu vực miền Trung, Tây Nguyên trong khoảng 54.000 - 56.000 đồng/kg.

Ở khu vực phía Nam, giá lợn hơi cũng tăng theo xu hướng chung. Cụ thể, các tỉnh Tiền Giang, Trà Vinh và Sóc Trăng cùng tăng 1.000 đồng/kg, hiện giao dịch trong khoảng 53.000 - 54.000 đồng/kg, tùy khu vực. Lợn hơi tại các tỉnh thành còn lại tiếp tục được thu mua với giá không đổi so với ngày hôm qua, dao động trong khoảng 52.000 - 56.000 đồng/kg.

Giá lợn loại 1 của Công ty Chăn nuôi C.P Việt Nam đã được điều chỉnh lên mức 61.000 đồng/kg tại miền Bắc và 57.000 đồng/kg tại miền Nam. Với mức giá chênh lệch lớn giữa 2 miền Bắc - Nam, lượng lợn miền Nam sẽ được đưa ra Bắc nhiều hơn. Trái ngược với giá lợn Việt, giá lợn hơi Trung Quốc hôm nay đứng ở mức 50.800 đồng/kg, giảm nhẹ so với hôm qua.

Số liệu của Cục Thống kê Trung Quốc, sản lượng thịt lợn của Trung Quốc năm 2023 đạt kỷ lục 57,94 triệu tấn, tăng 4,6% so với năm 2022 do nông dân tăng cường giết mổ để cắt lỗ trong bối cảnh nguồn cung lớn và bùng phát dịch tả lợn châu Phi.

Riêng quý IV/2023 sản lượng lợn của Trung Quốc đạt mức 14,93 triệu tấn, tăng 7% so với cùng kỳ năm 2022. Các doanh nghiệp chăn nuôi lợn đang gặp khó khăn do nhu cầu suy giảm trong bối cảnh nguồn cung tăng mạnh trong những năm gần đây, họ phải đối mặt với áp lực cắt giảm đàn giống và bán trang trại.

Nông dân Trung Quốc cũng đang cố gắng chống chọi với đợt bùng phát dịch tả lợn châu Phi hoành hành tại Trung Quốc trong nhiều năm.

Trong năm 2023. đàn lợn của Trung Quốc đã giảm 4,1% xuống còn 434,22 triệu con.

Theo các chuyên gia cho biết, kỳ vọng về nhu cầu thịt lợn tăng cao trong mùa đông sản xuất xúc xích và trước Tết Nguyên đán đã không thành hiện thực, do đó làm tăng thêm áp lực giảm giá lợn hơi.

Giá thịt lợn Trung Quốc năm 2023 giảm 38% do nguồn cung dư thừa và xuống gần mức thấp nhất kể từ năm 2021.

Với Việt Nam, theo Cục Chăn nuôi (Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn), năm 2023, giá trị tăng trưởng của ngành chăn nuôi ước đạt 5,72%, đóng góp 26% vào GDP nông nghiệp. Trong đó, chăn nuôi lợn vẫn là lĩnh vực chăn nuôi chủ lực chiếm trên 62% tổng sản lượng thịt hơi xuất chuồng của các loại vật nuôi được sản xuất trong nước.

Năm 2023, chăn nuôi lợn phát triển ổn định trong bối cảnh chăn nuôi nông hộ chuyển mạnh sang bán công nghiệp, liên kết với doanh nghiệp; chăn nuôi trang trại theo chuỗi, an toàn sinh học, an toàn dịch bệnh và ứng dụng công nghệ tiến tiến gia tăng. Vì vậy, thời điểm cuối năm 2023, tổng số lợn ước đạt 26,342 triệu con (chưa tính khoảng hơn 4 triệu lợn con theo mẹ), tăng 4,2% so với cùng kỳ năm 2022.

Năm 2023 là năm có số đầu con lợn cao nhất trong 5 năm trở lại đây. Tốc độ tăng trưởng về sản lượng thịt lợn hơi xuất chuồng giai đoạn 2019 - 2023 trung bình đạt 6,94%/năm.

Ước tính cả năm 2023, tổng sản lượng thịt lợn hơi xuất chuồng đạt 4,866 triệu tấn tăng 7,2% so với cùng kỳ năm 2022. Tốc độ tăng trưởng về sản lượng thịt lợn hơi xuất chuồng giai đoạn 2019 - 2023 trung bình đạt 4,3%/năm.

Trong cơ cấu sản lượng thịt hơi xuất chuồng sản xuất trong nước thì tỷ trọng thịt lợn sản xuất trong nước chiếm 62,1% so với tổng sản lượng thịt hơi xuất chuồng của các loại vật nuôi khác năm 2023.

Từ 3 tháng đầu năm 2023, do tổng đàn sụt giảm và giá lợn hơi có xu hướng tăng nhẹ từ tháng 4/2023 khoảng 1.000 – 2.000 đồng/kg nên giá lợn giống cũng tăng nhẹ khoảng 5- 6% lên mức 1,2-1,3 triệu đồng/con. Thời điểm giữa năm 2023, giá lợn giống trung bình dao động từ 1,25 triệu đến 1,6 triệu đồng/con tùy thuộc vào biểu cân và vùng miền.

Thời điểm tháng 12/2023, giá lợn giống dao động từ 1,2 – 1,55 triệu đồng/con với lợn trong dân (loại 6-7kg) và 1,45 -1,65 triệu đồng/kg với lợn công ty (loại 6-7kg/con), tăng 100.000-400.000 đồng/kg so với cùng kỳ năm 2022.

Năm 2024, ngành chăn nuôi đặt mục tiêu tổng sản lượng thịt hơi các loại đạt trên 7,89 triệu tấn,tăng 3,8% so với năm 2023; sản lượng thịt lợn hơi đạt trên 4,87 triệu tấn tăng 4%.