Sơn La: Đưa vào hoạt động hệ thống thoát nước và xử lý nước thải hơn 900 tỷ
19/08/2025 13:17 GMT +7
Sau hơn 13 năm triển khai xây dựng, dự án Hệ thống thoát nước và xử lý nước thải thành phố Sơn La đã đi vào hoạt động, góp phần nâng cao chất lượng sống cho người dân.
Hệ thống thoát nước và xử lý nước vận hành theo tiêu chuẩn châu Âu
Ngày 19/8, tỉnh Sơn La tổ chức Lễ khánh thành dự án Hệ thống thoát nước và xử lý nước thải thành phố Sơn La. Đây là công trình có ý nghĩa to lớn, thiết thực chào mừng kỷ niệm 80 năm Ngày thành lập nước (2/9/1945 – 2/9/2025), đồng thời là dấu mốc quan trọng trong hành trình phát triển bền vững và bảo vệ môi trường của tỉnh Sơn La.
Dự lễ khánh thành có ông Đỗ Tiến Sỹ, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Tổng Giám đốc Đài Tiếng nói Việt nam.
Về phía tỉnh Sơn La có các ông Lò Minh Hùng, Phó Bí thư Thường trực tỉnh Sơn La; ông Nguyễn Đình Việt, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh Sơn La; lãnh đạo các sở, ban, ngành của tỉnh.
Sau 13 năm nỗ lực không ngừng (từ năm 2012 đến năm 2025), với mục tiêu cải thiện toàn diện hệ thống thoát nước, xử lý nước thải, góp phần nâng cao chất lượng sống cho người dân các phường trung tâm thành phố đã hoàn thành đi vào hoạt động.
Tổng mức đầu tư của dự án 932 tỷ đồng, được tài trợ bởi nguồn vốn vay ưu đãi của Chính phủ Cộng hòa Liên bang Đức, viện trợ không hoàn lại của Chính phủ Thụy Sĩ, cùng nguồn vốn đối ứng từ Chính phủ Việt Nam. Ngân hàng Tái thiết Đức (KfW) là nhà tài trợ chính.
Dự án do Công ty TNHH Nhà nước Một thành viên Môi trường Đô thị Sơn La làm chủ đầu tư giai đoạn đầu, sau đó được chuyển giao cho Ban Quản lý các dự án ODA tỉnh Sơn La tiếp tục thực hiện.
Dự án bao gồm hàng loạt hạng mục
quy mô, hiện đại: Nhà máy xử lý nước thải công suất 6.900m³/ngày đêm, áp dụng
công nghệ sinh học AO tiên tiến; 7 trạm bơm thu gom nước thải với công suất từ
67 đến 780m³/h; Hệ thống đường ống thu gom nước thải các cấp dài hơn 75km, kết
nối gần 9.000 hộ dân, hộ kinh doanh và cơ quan, đơn vị; Hệ thống thoát nước mưa
và cải tạo đường đô thị, tổng chiều dài hơn 10,9km; Trang thiết bị quản lý hiện
đại, bao gồm rô-bốt kiểm tra đường ống, xe hút chân không, xe phun rửa áp lực
cao, xe vận chuyển bùn, cùng hệ thống điều khiển điện tử kết nối tự động giữa
nhà máy và các trạm bơm.
Toàn bộ hệ thống vận hành theo tiêu chuẩn châu Âu, chất lượng nước sau xử lý đạt Cột A, tiêu chuẩn cao nhất theo quy định của Bộ Nông Nghiệp và Môi trường, cho phép xả thải trực tiếp vào nguồn nước sử dụng cho sinh hoạt. Quy trình xả thải được giám sát trực tuyến 24/24, đảm bảo an toàn và minh bạch tuyệt đối.
Hệ thống thoát nước và xử lý nước góp phần giảm thiểu tình trạng ngập úng
Phát biểu tại buổi lễ, ông GERT BUECHNER, Trưởng đoàn tư vấn Quốc tế cho biết: Hệ thống thu gom và xử lý nước thải tại tỉnh Sơn La được đầu tư đồng bộ gồm với dây chuyền công nghệ tiên tiến hiện đại theo tiêu chuẩn Châu Âu.
Áp dụng công nghệ xử lý nước thải bằng phương pháp xử lý sinh học, bao gồm cả công đoạn khử trùng bằng tia cực tím. Do vậy, nước thải được đưa về nhà máy xử lý nước thải thông qua hệ thống thoát nước riêng mà không cần qua bể tự hoại.
Với hệ thống thu gom xử lý được thiết kế hiện đại này, nước mưa được tách riêng và đưa ra các nguồn tiếp nhận. Trên cả nước đến thời điểm hiện nay, mới chỉ có 4 địa phương áp dụng thành công mô hình này, trong đó có Sơn La là địa phương đầu tiên và duy nhất tại các tỉnh phía Bắc.
Dự án được Bộ Ngoại giao Đức và Việt Nam lựa chọn là công trình tiêu biểu chào mừng kỷ niệm 45 năm ngày thiết lập quan hệ ngoại giao giữa nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam và Cộng hòa Liên bang Đức năm 2020. Tuy nhiên, do dịch Covid nên việc vinh danh đã không được tiến hành.
Phát biểu tại lễ khánh thành, ông Nguyễn Đình Việt, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh Sơn La biểu dương và ghi nhận sự nỗ lực, tinh thần trách nhiệm cao của các sở, ban, ngành, đơn vị thi công, tư vấn, giám sát cùng sự đồng thuận, ủng hộ của nhân dân trong suốt quá trình triển khai dự án.
Cũng theo Chủ tịch UBND tỉnh Sơn La, việc hoàn thành và đưa công trình Hệ thống thoát nước và xử lý nước thải thành phố Sơn La vào hoạt động có ý nghĩa hết sức quan trọng đối với sự phát triển bền vững và môi trường sống của nhân dân. Công trình được kỳ vọng sẽ mang lại những lợi ích thiết thực và lâu dài, giảm thiểu tình trạng ngập úng, xử lý hiệu quả nước thải đô thị, đáp ứng các tiêu chuẩn về môi trường.
Đây cũng là tiền đề quan trọng để các phường khu vực suối Nặm La phát triển theo hướng nhanh, xanh và bền vững, gắn với cam kết về bảo vệ môi trường, ứng phó biến đổi khí hậu và phát triển bền vững, với mục tiêu cao nhất là nâng cao chất lượng cuộc sống của nhân dân.
