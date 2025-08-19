Khánh thành tổ máy đầu tiên công trình Thủy điện Hòa Bình mở rộng hơn 9.200 tỷ đồng

"Trái ngọt" từ những đêm không ngủ

Đây là 1 trong 6 dự án khởi công, khánh thành quan trọng được triển khai trên địa bàn tỉnh Phú Thọ, nhân dịp kỷ niệm lần thứ 80 Cách mạng tháng Tám và Quốc khánh 2/9.

Sự kiện có sự tham dự của Phó Thủ tướng Chính phủ Mai Văn Chính, Bí thư Tỉnh ủy Phú Thọ Đặng Xuân Phong cùng lãnh đạo các bộ, ngành Trung ương, Tập đoàn Điện lực Việt Nam và đông đảo các cán bộ, kỹ sư, công nhân đã thi công trên công trường.

Ông Mai Văn Chính - Phó Thủ tướng Chính phủ tặng hoa tại Lễ khánh thành tổ máy số 1 nhà máy Thủy điện Hòa Bình mở rộng. Ảnh: EVN.

Công trình Thủy điện Hòa Bình mở rộng, với tổng mức đầu tư hơn 9.220 tỷ đồng, là một trong những dự án năng lượng trọng điểm của đất nước. Việc đưa tổ máy đầu tiên đi vào vận hành không chỉ bổ sung nguồn điện quan trọng cho hệ thống mà còn là minh chứng cho nỗ lực "vượt nắng thắng mưa" của hàng nghìn con người trong suốt hơn 4 năm qua.

Ông Bùi Phương Nam, Giám đốc Ban Quản lý dự án Điện 1, chia sẻ: "Việc phát điện Tổ máy số 1 sớm hơn chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ là thành quả kết tinh từ bàn tay, trí óc của hàng nghìn cán bộ, công nhân viên. Đã có những giai đoạn chúng tôi làm việc với tinh thần 'ăn tranh thủ, ngủ khẩn trương' để đảm bảo tiến độ cho dự án năng lượng cấp bách của quốc gia".

Đại diện nhà thầu thi công, ông Nguyễn Đình Tình, Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần Lilama 10, không giấu được niềm tự hào: "Trong giai đoạn nước rút, chúng tôi đã huy động hàng trăm kỹ sư, công nhân lành nghề, làm việc ba ca bốn kíp, xuyên cả lễ, Tết. Tổ máy số 1 hòa lưới đúng dịp lễ lớn của dân tộc một lần nữa khẳng định năng lực và uy tín của các nhà thầu Việt Nam, góp phần vào dòng điện ngày mai của Tổ quốc".

Lãnh đạo Tập đoàn Điện lực Việt Nam khen thưởng cho các tập thể có thành tích xuất sắc trong quá trình thực hiện dự án. Ảnh: TH.

Lợi ích to lớn từ công trình nghìn tỷ

Dự án Thủy điện Hòa Bình mở rộng được xây dựng ngay bên phải tuyến đập hiện hữu. Khi hoàn thành toàn bộ 2 tổ máy (tổng công suất 480MW), dự án sẽ mang lại những lợi ích to lớn:

Cung cấp sản lượng điện lớn: Bổ sung trung bình khoảng 488 triệu kWh điện mỗi năm cho hệ thống điện quốc gia.

Tăng công suất phủ đỉnh: Giúp đáp ứng nhu cầu điện năng tăng vọt vào các giờ cao điểm.

Tăng độ an toàn, ổn định: Nâng cao khả năng điều tần, ổn định tần số, giúp hệ thống điện vận hành an toàn hơn.

Giảm áp lực cho nhà máy cũ: Giảm cường độ làm việc cho các tổ máy hiện hữu, qua đó kéo dài tuổi thọ của công trình thủy điện Hòa Bình lịch sử.

Theo kế hoạch, EVN và các nhà thầu sẽ tiếp tục đẩy nhanh tiến độ để hoàn thành tổ máy số 2 vào tháng 10/2025 và khánh thành toàn bộ dự án ngay trong năm 2025.

Nhân dịp này, Phó Thủ tướng Chính phủ Mai Văn Chính và Bí thư Tỉnh ủy Phú Thọ Đặng Xuân Phong đã tặng hoa chúc mừng, động viên các đơn vị thi công. Nhiều tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc cũng đã được Tập đoàn Điện lực Việt Nam trao tặng Giấy khen, ghi nhận những đóng góp to lớn cho thành công của dự án.