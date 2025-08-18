Nhập khẩu tiêu nguyên liệu thô của Việt Nam tăng rất mạnh

Giá tiêu hôm nay ở trong nước (18/8)

Thị trường tiêu trong nước hôm nay: Giá hạt tiêu trong nước hôm nay giao dịch ở mức 141.000 – 143.000 đồng/kg.

Giá tiêu cao nhất thu mua ở các vùng trọng điểm hồ tiêu (Đắk Lắk, Lâm Đồng, Gia Lai, Đắk Nông, Bà Rịa - Vũng Tàu, Bình Phước) (cũ) được ghi nhận ở mức 143.000 đồng/kg.

Cụ thể: Tại tỉnh Đắk Nông, Đắk Lắk (cũ) giá tiêu ở mức 143.000 đồng/kg.

Tại Gia Lai (cũ) mức giá tiêu là 141.000 đồng/kg. Đồng Nai (cũ) có giá tiêu là 141.000 đồng/kg.

Tại Bình Phước và Bà Rịa - Vũng Tàu (cũ) giá tiêu hôm nay ở mức 141.000 đồng/kg.

Như vậy, giá tiêu hôm nay tại thị trường trong nước, hiện có mức giá thấp nhất là 141.000 đồng/kg.

Giá tiêu trực tuyến hôm nay (18/8)

Cập nhật giá tiêu thế giới từ Hiệp hội Hồ tiêu Quốc tế (IPC), thời điểm này, giá tiêu Indonesia ổn định với tiêu trắng, ổn định với tiêu đen so với ngày hôm qua; giá tiêu Brazil ổn định, tiêu Malaysia ổn định. Giá tiêu Việt Nam niêm yết hôm nay ổn định với tiêu trắng và tiêu đen, với tiêu trắng ở mức 8.950 USD/tấn.

Giá tiêu đen Lampung tại Indonesia ở mức 7.208 USD/tấn.

Giá tiêu đen Brazil ASTA 570 ở mức 5.850 USD/tấn.

Giá tiêu đen Kuching tại Malaysia ASTA ổn định ở mức 9.400 USD/tấn.

Giá tiêu trắng Muntok Indonesia loanh quanh ở mức 10.076 USD/tấn.

Giá tiêu trắng Malaysia ASTA ở mức 12.700 USD/tấn.

Giá tiêu đen của Việt Nam đứng ở mức thấp nhất là 6.240 USD/tấn đối với loại 500 g/l và mức 6.370 USD/tấn với loại 550 g/l. Giá hạt tiêu trắng xuất khẩu đạt 8.950 USD/tấn.

Theo thống kê sơ bộ của Hiệp hội Hồ tiêu và Cây gia vị Việt Nam (VPSA), từ tháng 1 đến tháng 7 năm nay, các doanh nghiệp trong nước đã nhập khẩu 31.472 tấn hồ tiêu, với giá trị khoảng 195,4 triệu USD. Con số này gần chạm mức nhập khẩu của cả năm 2024 (36.727 tấn), đồng thời vượt 13% về giá trị so với mức 176,2 triệu USD của cả năm trước.

So với cùng kỳ năm 2024, lượng hạt tiêu nhập khẩu trong 7 tháng đã tăng mạnh 58,5%, còn giá trị tăng vọt tới 143,4% (tương đương gấp 2,4 lần). Nguồn cung chính đến từ Brazil, Campuchia và Indonesia - những quốc gia có lợi thế lớn về diện tích trồng và giá thành cạnh tranh.

Trong khi đó, theo số liệu của Cục Hải quan Việt Nam, tháng 7/2025, Việt Nam xuất khẩu được 21.492 tấn hạt tiêu, với trị giá 142,12 triệu USD, giảm 8% về lượng và giảm 10% về trị giá so với tháng trước; So với tháng 7/2024 giảm 1,3% về lượng nhưng tăng 9,7% về trị giá. Tính chung 7 tháng đầu năm 2025, Việt Nam xuất khẩu được 144.671 tấn hạt tiêu với trị giá 989,78 triệu USD, giảm 12% về lượng nhưng tăng 29,7% về trị giá so với cùng kỳ năm 2024.

Theo số liệu của Cơ quan thống kê ITC, nhập khẩu hạt tiêu từ Việt Nam chiếm 64,4% tổng lượng nhập khẩu vào thị trường Hoa Kỳ trong 5 tháng đầu năm 2025.

Với mức thuế nhập khẩu 50% mà Hoa Kỳ đề xuất áp lên hạt tiêu Brazil, dự kiến thị phần của Brazil tại Hoa Kỳ sẽ tiếp tục giảm trong thời gian tới. Theo dữ liệu của ITC, Hoa Kỳ nhập 1.721 tấn hạt tiêu từ Brazil trong tổng số 36.262 tấn nhập khẩu của Hoa Kỳ trong 5 tháng đầu năm 2025, chiếm chưa đến 5%. Tương tự, Ấn Độ cũng sẽ chịu mức thuế 50%. Với những mức thuế này, hạt tiêu của Việt Nam sẽ có khả năng cạnh tranh hơn với mức thuế là 20%. Indonesia với mức thuế điều chỉnh còn 19% sẽ có cơ hội lớn để tiếp tục mở rộng thị phần tại thị trường Hoa Kỳ.

Như vậy, dù xuất khẩu hạt tiêu của Việt Nam vào Hoa Kỳ trong 6 tháng đầu năm nay giảm, nhưng đây có thể là kết quả tạm thời trong giai đoạn thị trường điều chỉnh trước chính sách thuế mới. Lợi thế thuế suất thấp hơn so với các nước cung cấp khác, cùng với năng lực cung ứng ổn định, là cơ sở để kỳ vọng rằng xuất khẩu hạt tiêu Việt Nam sang Hoa Kỳ sẽ phục hồi tích cực trong nửa cuối năm 2025. Dự báo, giá tiêu toàn cầu sẽ tăng trong nửa cuối năm 2025. Mặc dù thị trường hiện đang trong giai đoạn “tạm dừng” do chính sách thuế phức tạp và tâm lý mua hàng chậm lại, nhưng nhu cầu mua thêm từ các thị trường lớn, đặc biệt là Hoa Kỳ, dự kiến sẽ tăng mạnh trở lại trong quý IV/2025 và quý I/2026, tạo điều kiện thuận lợi cho xuất khẩu hạt tiêu của Việt Nam tăng.