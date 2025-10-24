Giá tiêu giảm rất mạnh, chưa xuất hiện tín hiệu bứt phá mới trong ngắn hạn

Giá tiêu hôm nay ở trong nước (24/10)

Thị trường tiêu trong nước hôm nay: Giá hạt tiêu trong nước hôm nay giao dịch ở mức 142.000 – 143.000 đồng/kg.

Giá tiêu cao nhất thu mua ở các vùng trọng điểm hồ tiêu (Đắk Lắk, Lâm Đồng, Gia Lai, Đắk Nông, Bà Rịa - Vũng Tàu, Bình Phước) (cũ) được ghi nhận ở mức 143.000 đồng/kg.

Cụ thể: Tại tỉnh Đắk Nông, Đắk Lắk (cũ) giá tiêu ở mức 143.000 đồng/kg.

Tại Gia Lai (cũ) mức giá tiêu là 142.000 đồng/kg. Đồng Nai (cũ) có giá tiêu là 142.000 đồng/kg.

Tại Bình Phước và Bà Rịa - Vũng Tàu (cũ) giá tiêu hôm nay ở mức 142.000 đồng/kg.

Như vậy, giá tiêu hôm nay tại thị trường trong nước, hiện có mức giá thấp nhất là 142.000 đồng/kg.

Giá tiêu trực tuyến hôm nay (24/10)

Cập nhật giá tiêu thế giới từ Hiệp hội Hồ tiêu Quốc tế (IPC), thời điểm này, giá tiêu Indonesia ổn định với tiêu trắng, ổn định với tiêu đen so với ngày hôm qua; giá tiêu Brazil ổn định, tiêu Malaysia ổn định. Giá tiêu Việt Nam niêm yết hôm nay ổn định với tiêu trắng và với tiêu đen, với tiêu trắng ở mức 9.050 USD/tấn.

Giá tiêu đen Lampung tại Indonesia ở mức 7.229 USD/tấn.

Giá tiêu đen Brazil ASTA 570 ở mức 6.100 USD/tấn.

Giá tiêu đen Kuching tại Malaysia ASTA ổn định ở mức 9.500 USD/tấn.

Giá tiêu trắng Muntok Indonesia loanh quanh ở mức 10.085 USD/tấn.

Giá tiêu trắng Malaysia ASTA ở mức 12.500 USD/tấn.

Giá tiêu đen của Việt Nam đứng ở mức thấp nhất là 6.400 USD/tấn đối với loại 500 g/l và mức 6.600 USD/tấn với loại 550 g/l. Giá hạt tiêu trắng xuất khẩu đạt 9.050 USD/tấn.

Các chuyên gia nhận định, nếu nhu cầu nhập khẩu phục hồi trong quý IV/2025, thị trường có thể xuất hiện đợt tăng giá nhẹ trước mùa thu hoạch mới. Việt Nam hiện vẫn là quốc gia xuất khẩu hạt tiêu lớn nhất thế giới, giữ vai trò quan trọng trong điều tiết cung – cầu và ảnh hưởng nhất định tới mặt bằng giá quốc tế.

Theo thống kê sơ bộ của Hiệp hội Hạt tiêu và cây gia vị Việt Nam (VPSA), trong 15 ngày đầu tháng 10/2025, Việt Nam xuất khẩu 9.056 tấn hạt tiêu, kim ngạch xuất khẩu đạt 59,9 triệu USD, so với cùng kỳ tháng 9 lượng xuất khẩu giảm 14,1% và kim ngạch giảm 13,6%. Tính từ đầu năm đến hết ngày 15/10/2025, Việt Nam xuất khẩu 197,1 nghìn tấn hạt tiêu, kim ngạch 1,33 tỷ USD. Như vậy, tính đến giữa tháng 10, kim ngạch xuất khẩu toàn ngành đã vượt qua mốc 1,31 tỷ USD của cả năm 2024.

Dù sản lượng có thể không tăng nhiều, nhưng giá bán cao sẽ giúp ngành hạt tiêu duy trì tốc độ tăng trưởng mạnh về giá trị, hướng tới mục tiêu vượt mốc 1,5 tỷ USD trong năm 2025.

VPSA cũng vừa phát đi thông báo khẩn gửi tới các doanh nghiệp, cảnh báo tình trạng hạt tiêu xuất khẩu sang Đài Loan (Trung Quốc) bị phát hiện nhiễm Sudan IV và bị yêu cầu tiêu hủy toàn bộ. Hiệp hội đề nghị các doanh nghiệp chủ động báo cáo ngay khi có lô hàng bị cảnh báo hoặc kiểm tra, để kịp thời phối hợp cùng cơ quan quản lý xử lý, giảm thiểu tổn thất.

Trên thị trường xuất khẩu, theo Hiệp hội Hồ tiêu và Cây gia vị Việt Nam (VPSA), giá tiêu đen loại 500 g/l trong nửa đầu tháng 10 ở mức khoảng 6.400 USD/tấn, loại 550 g/l đạt 6.600 USD/tấn, tăng gần 36% so với đầu năm 2025. So với cùng kỳ năm ngoái, giá tiêu Việt Nam đã vươn lên nhóm cao nhất thế giới, chỉ đứng sau Indonesia, nơi tiêu đen Lampung được chào bán quanh 7.200 USD/tấn.

Tuy vậy, nhiều chuyên gia nhận định, đà tăng giá trong ngắn hạn đang chững lại. Dù nguồn cung trong dân đã giảm đáng kể sau nhiều tháng thu mua mạnh, nhưng thị trường xuất khẩu chưa xuất hiện các đơn hàng lớn mới từ Mỹ, châu Âu hay Trung Đông. Bên cạnh đó, yếu tố kỹ thuật như tiêu chuẩn an toàn, kiểm soát dư lượng thuốc bảo vệ thực vật cũng khiến hoạt động giao dịch quốc tế phần nào chậm lại.

Một số doanh nghiệp xuất khẩu cho biết, thị trường đang ở giai đoạn “giằng co” giữa kỳ vọng tăng và tâm lý thận trọng.