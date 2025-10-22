Giá tiêu giữ vững đà ổn định, duy trì ở mức giá cao nhất trong nhiều tuần qua

Giá tiêu hôm nay ở trong nước (22/10)

Thị trường tiêu trong nước hôm nay: Giá hạt tiêu trong nước hôm nay giao dịch ở mức 144.000 – 146.000 đồng/kg.

Giá tiêu cao nhất thu mua ở các vùng trọng điểm hồ tiêu (Đắk Lắk, Lâm Đồng, Gia Lai, Đắk Nông, Bà Rịa - Vũng Tàu, Bình Phước) (cũ) được ghi nhận ở mức 146.000 đồng/kg.

Cụ thể: Tại tỉnh Đắk Nông, Đắk Lắk (cũ) giá tiêu ở mức 146.000 đồng/kg.

Tại Gia Lai (cũ) mức giá tiêu là 144.000 đồng/kg. Đồng Nai (cũ) có giá tiêu là 144.000 đồng/kg.

Tại Bình Phước và Bà Rịa - Vũng Tàu (cũ) giá tiêu hôm nay ở mức 145.500 đồng/kg.

Như vậy, giá tiêu hôm nay tại thị trường trong nước, hiện có mức giá thấp nhất là 144.000 đồng/kg.

Giá tiêu trực tuyến hôm nay (22/10)

Cập nhật giá tiêu thế giới từ Hiệp hội Hồ tiêu Quốc tế (IPC), thời điểm này, giá tiêu Indonesia giảm với tiêu trắng, giảm với tiêu đen so với ngày hôm qua; giá tiêu Brazil ổn định, tiêu Malaysia ổn định. Giá tiêu Việt Nam niêm yết hôm nay ổn định với tiêu trắng và với tiêu đen, với tiêu trắng ở mức 9.050 USD/tấn.

Giá tiêu đen Lampung tại Indonesia ở mức 7.229 USD/tấn.

Giá tiêu đen Brazil ASTA 570 ở mức 6.100 USD/tấn.

Giá tiêu đen Kuching tại Malaysia ASTA ổn định ở mức 9.500 USD/tấn.

Giá tiêu trắng Muntok Indonesia loanh quanh ở mức 10.085 USD/tấn.

Giá tiêu trắng Malaysia ASTA ở mức 12.500 USD/tấn.

Giá tiêu đen của Việt Nam đứng ở mức thấp nhất là 6.400 USD/tấn đối với loại 500 g/l và mức 6.600 USD/tấn với loại 550 g/l. Giá hạt tiêu trắng xuất khẩu đạt 9.050 USD/tấn.

Ngành hạt tiêu Việt Nam đã đạt kim ngạch xuất khẩu gần 1,27 tỷ USD trong 9 tháng đầu năm, tăng 27,8% so với cùng kỳ và gần bằng cả năm 2024, dù sản lượng chỉ đạt khoảng 186,5 nghìn tấn, giảm 7,1% so với cùng kỳ.

Nếu trước đây hạt tiêu Việt Nam chủ yếu xuất thô, phụ thuộc giá cả quốc tế, thì nay tỷ trọng tiêu trắng, tiêu xay, tiêu hữu cơ, tiêu đóng gói đã tăng đáng kể. Những mặt hàng này thường có giá bán cao hơn từ 20 - 40% so với tiêu đen thô, thậm chí gấp đôi khi đạt chuẩn hữu cơ hoặc tiêu chuẩn bền vững quốc tế.

Hiệp hội Hạt tiêu Việt Nam (VPA) nhận định, thành công của ngành hạt tiêu 9 tháng qua không chỉ nhờ giá thế giới tăng, mà quan trọng hơn là nhờ nỗ lực chế biến sâu của doanh nghiệp. Sự đầu tư vào quy trình sản xuất sạch từ nông hộ, liên kết vùng nguyên liệu đến chế biến và đóng gói đã giúp hạt tiêu Việt duy trì uy tín với khách hàng.

Theo các doanh nghiệp thu mua tại Tây Nguyên, thị trường tiêu đang trong giai đoạn cân bằng cung – cầu, giá được hỗ trợ bởi lượng hàng tồn kho thấp và nhu cầu xuất khẩu tốt từ Ấn Độ, Trung Đông. Tuy nhiên, khi vụ thu hoạch 2025 – 2026 khởi động vào cuối tháng 11, giá có thể biến động nhẹ theo hướng giảm kỹ thuật.

Các chuyên gia nhận định, mức giá 145.000 – 146.000 đồng/kg hiện nay là vùng cao hợp lý để doanh nghiệp chốt đơn hàng xuất khẩu cuối năm, song người trồng tiêu cần theo dõi sát biến động tỉ giá và chi phí logistics – hai yếu tố đang ảnh hưởng mạnh đến lợi nhuận thực tế.