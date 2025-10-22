Sơn La: Nâng cao hiệu quả công tác bảo vệ, chăm sóc trẻ em vùng đồng bào dân tộc thiểu số

Bảo vệ, chăm sóc trẻ em vùng đồng bào dân tộc thiểu số

Toàn tỉnh Sơn La hiện có trên 382.000 trẻ em dưới 16 tuổi, chiếm 28,72% dân số. Trong đó, 6.609 trẻ có hoàn cảnh đặc biệt như mồ côi cha mẹ, bị bỏ rơi, không nơi nương tựa, trẻ em khuyết tật, vi phạm pháp luật, trẻ em bị xâm hại; hơn 87.000 trẻ em sống trong các hộ nghèo, cận nghèo có nguy cơ rơi vào hoàn cảnh đặc biệt.

Các cấp, ngành, địa phương trong tỉnh đã tổ chức nhiều hoạt động thiết thực, góp phần xây dựng môi trường an toàn, lành mạnh để trẻ em phát triển toàn diện.

Ngay từ đầu năm, Sở Dân tộc và Tôn giáo tỉnh Sơn La đã quán triệt, triển khai nghiêm túc các văn bản chỉ đạo của Trung ương và của tỉnh về công tác bảo vệ, chăm sóc trẻ em vùng đồng bào dân tộc thiểu số.

Nội dung tuyên truyền được lồng ghép trong các cuộc họp, lớp tập huấn, hội nghị và các buổi làm việc với cán bộ, công chức, người có uy tín trong vùng đồng bào dân tộc thiểu số. Qua đó, nâng cao nhận thức, trách nhiệm của cán bộ và cộng đồng trong việc phòng chống xâm hại, bạo lực, bóc lột và tảo hôn liên quan đến trẻ em.

Sơn La đồng bộ các giải pháp nâng cao hiệu quả công tác bảo vệ, chăm sóc trẻ em vùng đồng bào dân tộc thiểu số. Ảnh: Văn Ngọc

Cùng với đó, Sở Dân tộc và Tôn giáo đã phối hợp triển khai Đề án “Hỗ trợ hoạt động bình đẳng giới vùng dân tộc thiểu số giai đoạn 2018 - 2025” theo Quyết định 1898/QĐ-TTg. Nhiều hoạt động tuyên truyền, phổ biến pháp luật về quyền trẻ em được tổ chức tại các xã Mường La, Mộc Châu, Mai Sơn, Yên Châu, tập trung vào phòng chống bạo lực, xâm hại, tảo hôn, hôn nhân cận huyết thống và bảo vệ trẻ em trong thiên tai, dịch bệnh.

Công tác truyền thông được đẩy mạnh thông qua hệ thống đài phát thanh, truyền hình và báo chí, kết hợp với các chuyên mục, phóng sự, bài viết trên cổng thông tin điện tử của Sở. Nội dung tuyên truyền nhấn mạnh quyền trẻ em, vai trò của gia đình, cộng đồng trong việc bảo vệ, chăm sóc và giáo dục thế hệ trẻ, đặc biệt ở vùng sâu, vùng xa, vùng đồng bào dân tộc thiểu số.

Công tác bảo vệ, chăm sóc trẻ em ở Sơn La ngày càng đi vào chiều sâu. Ảnh: Văn Ngọc

Sở Dân tộc và Tôn giáo tỉnh Sơn La tiếp tục xác định công tác bảo vệ, chăm sóc trẻ em là nhiệm vụ trọng tâm, lâu dài. Sở sẽ tham mưu triển khai hiệu quả Tiểu dự án 1 và 2 thuộc Dự án 9, 10 của Chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi; tiếp tục lồng ghép tuyên truyền về quyền trẻ em, bình đẳng giới trong các lớp bồi dưỡng nghiệp vụ, hội nghị cung cấp thông tin cho người có uy tín.

Đồng thời, đẩy mạnh phối hợp với các cơ quan truyền thông nhằm tạo chuyển biến mạnh mẽ trong nhận thức và hành động của toàn xã hội đối với công tác bảo vệ, chăm sóc trẻ em.

Với sự vào cuộc đồng bộ, quyết liệt của các cấp, ngành và sự đồng thuận của nhân dân, công tác bảo vệ, chăm sóc trẻ em ở Sơn La ngày càng đi vào chiều sâu, góp phần xây dựng môi trường sống an toàn, thân thiện để trẻ em, những mầm xanh tương lai của quê hương Sơn La, được phát triển toàn diện.