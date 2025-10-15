Sơn La: Tăng cường đầu tư xây dựng hạ tầng vùng đồng bào dân tộc thiểu số

Sơn La thúc đẩy phát triển kinh tế vùng đồng bào dân tộc thiểu số

Những năm qua, tỉnh Sơn La luôn xác định phát triển hạ tầng giao thông là “đòn bẩy” thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội, đặc biệt là vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi. Đây cũng là nhiệm vụ trọng tâm nhằm hiện thực hóa Nghị quyết số 05-NQ/TU ngày 21/01/2021 của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh Sơn La về phát triển đồng bộ kết cấu hạ tầng giao thông theo hướng bền vững, liên kết vùng, góp phần nâng cao đời sống của Nhân dân.

Theo thông tin từ Sở Dân tộc và Tôn giáo tỉnh Sơn La, giai đoạn 2021 - 2025, tỉnh đã ưu tiên tập trung đầu tư, cải tạo, nâng cấp hệ thống giao thông nông thôn và các công trình thủy lợi quan trọng. Mục tiêu là phát triển đồng bộ kết cấu hạ tầng phục vụ sản xuất nông nghiệp, dân sinh, góp phần hoàn thành tiêu chí xây dựng nông thôn mới ở các xã vùng khó.

Từ các Chương trình mục tiêu Quốc gia đã đầu tư nhiều hệ thống giao thông nông thôn. Ảnh: Văn Ngọc

Tỉnh Sơn La đã huy động mọi nguồn lực, lồng ghép từ các chương trình, dự án, trong đó nổi bật là Chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi (Chương trình 1719). Từ nguồn vốn này, toàn tỉnh đã đầu tư gần 1.700 tỷ đồng để sửa chữa, nâng cấp, xây mới 256 tuyến đường giao thông tại các xã vùng sâu, vùng xa, vùng biên giới. Nhờ đó, mạng lưới giao thông nông thôn ngày càng được mở rộng, nhiều tuyến đường được bê tông hóa, kết nối thuận lợi giữa trung tâm huyện, xã và bản làng.

Đến nay, 98,53% số xã trong tỉnh đã có đường ô tô đến trung tâm được rải nhựa hoặc bê tông; 78,3% bản có đường ô tô đến trung tâm được cứng hóa – vượt chỉ tiêu kế hoạch. Dự kiến đến hết năm 2025, 100% xã trên địa bàn tỉnh sẽ có đường ô tô đến trung tâm xã đạt chuẩn.

Nhờ đẩy mạnh đầu tư cơ sở hạ tầng đã thúc đẩy phát triển kinh tế vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi. Ảnh: Văn Ngọc

Song song với phát triển giao thông, Sơn La cũng ưu tiên đầu tư các công trình thủy lợi quan trọng, nhất là tại các vùng có điều kiện kinh tế - xã hội đặc biệt khó khăn, vùng chịu ảnh hưởng của biến đổi khí hậu. Nhiều công trình thủy lợi đa mục tiêu được xây dựng không chỉ phục vụ tưới tiêu, mà còn cung cấp nước sinh hoạt, nuôi trồng thủy sản và phát triển du lịch sinh thái.

Xác định giao thông là “huyết mạch” của phát triển, tỉnh Sơn La tiếp tục chỉ đạo các sở, ngành, địa phương đẩy nhanh tiến độ giải phóng mặt bằng, thi công, đồng thời tuyên truyền, vận động người dân hiến đất, góp ngày công, tiền của để chung sức xây dựng hạ tầng. Nhiều già làng, trưởng bản, người có uy tín đã phát huy tinh thần gương mẫu, tạo sự lan tỏa mạnh mẽ trong cộng đồng.

Diện mạo nông thôn vùng đồng bào dân tộc thiểu số ngày càng khang trang. Ảnh: Văn Ngọc

Những nỗ lực đầu tư và phát triển hạ tầng trong thời gian qua không chỉ giúp người dân đi lại thuận lợi, giao thương hàng hóa dễ dàng mà còn mở ra cơ hội phát triển du lịch, dịch vụ. Hệ thống giao thông, thủy lợi hoàn thiện đang trở thành nền tảng quan trọng để Sơn La hoàn thành mục tiêu đến năm 2025 giảm 4 - 5% hộ nghèo, hộ cận nghèo ở các xã đặc biệt khó khăn; phấn đấu có 44% số xã vùng đồng bào dân tộc thiểu số đạt chuẩn nông thôn mới.

Từ những tuyến đường mới mở, những công trình thủy lợi vươn xa, vùng đồng bào dân tộc thiểu số Sơn La hôm nay đang thay da đổi thịt từng ngày, minh chứng cho hướng đi đúng đắn của tỉnh trong chiến lược phát triển bền vững, gắn kết vùng miền và nâng cao đời sống Nhân dân.