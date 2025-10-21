Giá tiêu vững tại các vùng chủ chốt, tăng nhẹ tại Bình Phước, Bà Rịa - Vũng Tàu

Giá tiêu hôm nay ở trong nước (21/10)

Thị trường tiêu trong nước hôm nay: Giá hạt tiêu trong nước hôm nay giao dịch ở mức 144.000 – 146.000 đồng/kg.

Giá tiêu cao nhất thu mua ở các vùng trọng điểm hồ tiêu (Đắk Lắk, Lâm Đồng, Gia Lai, Đắk Nông, Bà Rịa - Vũng Tàu, Bình Phước) (cũ) được ghi nhận ở mức 146.000 đồng/kg.

Cụ thể: Tại tỉnh Đắk Nông, Đắk Lắk (cũ) giá tiêu ở mức 146.000 đồng/kg.

Tại Gia Lai (cũ) mức giá tiêu là 144.000 đồng/kg. Đồng Nai (cũ) có giá tiêu là 144.000 đồng/kg.

Tại Bình Phước và Bà Rịa - Vũng Tàu (cũ) giá tiêu hôm nay ở mức 145.500 đồng/kg.

Như vậy, giá tiêu hôm nay tại thị trường trong nước, hiện có mức giá thấp nhất là 144.000 đồng/kg.

Giá tiêu trực tuyến hôm nay (21/10)

Cập nhật giá tiêu thế giới từ Hiệp hội Hồ tiêu Quốc tế (IPC), thời điểm này, giá tiêu Indonesia tăng với tiêu trắng, tăng với tiêu đen so với ngày hôm qua; giá tiêu Brazil ổn định, tiêu Malaysia ổn định. Giá tiêu Việt Nam niêm yết hôm nay ổn định với tiêu trắng và với tiêu đen, với tiêu trắng ở mức 9.050 USD/tấn.

Giá tiêu đen Lampung tại Indonesia ở mức 7.230 USD/tấn.

Giá tiêu đen Brazil ASTA 570 ở mức 6.100 USD/tấn.

Giá tiêu đen Kuching tại Malaysia ASTA ổn định ở mức 9.500 USD/tấn.

Giá tiêu trắng Muntok Indonesia loanh quanh ở mức 10.088 USD/tấn.

Giá tiêu trắng Malaysia ASTA ở mức 12.500 USD/tấn.

Giá tiêu đen của Việt Nam đứng ở mức thấp nhất là 6.400 USD/tấn đối với loại 500 g/l và mức 6.600 USD/tấn với loại 550 g/l. Giá hạt tiêu trắng xuất khẩu đạt 9.050 USD/tấn.

Theo số liệu thống kê sơ bộ của Hiệp hội Hồ tiêu và cây gia vị Việt Nam (VPSA), trong 16 ngày đầu tháng 10/2025, Việt Nam xuất khẩu được 9.056 tấn hồ tiêu các loại, kim ngạch xuất khẩu đạt 59,9 triệu USD, so với cùng kỳ tháng 9 lượng xuất khẩu giảm 14,1% và kim ngạch giảm 13,6%.

Các thị trường xuất khẩu hàng đầu bao gồm: Mỹ đạt 1.860 tấn, chiếm 20,5%; UAE đạt 963 tấn, chiếm 10,6% và Thái Lan đạt 431 tấn, chiếm 4,8%… Trong khi đó, xuất khẩu sang Trung Quốc trong kỳ này chỉ đạt 328 tấn, chiếm 3,6%.

Ở chiều ngược lại, VPSA cho biết trong 16 ngày đầu tháng 10/2025, Việt Nam đã nhập khẩu 516 tấn hồ tiêu, kim ngạch đạt 3,6 triệu USD, so với cùng kỳ tháng trước lượng xuất khẩu giảm 48,3%, kim ngạch giảm 41,9%. Nedspice Việt Nam là doanh nghiệp nhập khẩu lớn nhất chiếm 31%.

Về nguồn cung, Việt Nam nhập khẩu hồ tiêu chủ yếu từ Brazil chiếm 51,7%, tiếp theo là Campuchia chiếm 23,3%.

Nếu trước đây hạt tiêu Việt Nam chủ yếu xuất thô, phụ thuộc giá cả quốc tế, thì nay tỷ trọng tiêu trắng, tiêu xay, tiêu hữu cơ, tiêu đóng gói đã tăng đáng kể. Những mặt hàng này thường có giá bán cao hơn từ 20 - 40% so với tiêu đen thô, thậm chí gấp đôi khi đạt chuẩn hữu cơ hoặc tiêu chuẩn bền vững quốc tế.

Theo Hiệp hội Hạt tiêu và cây gia vị Việt Nam (VPSA), nhu cầu xuất khẩu sang các thị trường lớn như Trung Quốc, Ấn Độ và châu Âu vẫn ổn định. Tuy nhiên, tốc độ mua vào có phần chậm lại do các nhà nhập khẩu muốn chờ giá điều chỉnh thấp hơn.

Hoạt động nhập khẩu tiêu nguyên liệu vào Việt Nam vẫn duy trì ở mức cao, chủ yếu phục vụ chế biến và tái xuất. Điều này phần nào làm tăng lượng cung nội địa tạm thời, khiến thị trường chịu sức ép trong ngắn hạn.