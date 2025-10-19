Giá tiêu có tuần đi xuống, thị trường "hạ nhiệt" trong ngắn hạn

Giá tiêu hôm nay ở trong nước (19/10)

Thị trường tiêu trong nước hôm nay: Giá hạt tiêu trong nước hôm nay giao dịch ở mức 144.000 – 146.000 đồng/kg.

Giá tiêu cao nhất thu mua ở các vùng trọng điểm hồ tiêu (Đắk Lắk, Lâm Đồng, Gia Lai, Đắk Nông, Bà Rịa - Vũng Tàu, Bình Phước) (cũ) được ghi nhận ở mức 146.000 đồng/kg.

Cụ thể: Tại tỉnh Đắk Nông, Đắk Lắk (cũ) giá tiêu ở mức 146.000 đồng/kg.

Tại Gia Lai (cũ) mức giá tiêu là 144.000 đồng/kg. Đồng Nai (cũ) có giá tiêu là 144.000 đồng/kg.

Tại Bình Phước và Bà Rịa - Vũng Tàu (cũ) giá tiêu hôm nay ở mức 145.000 đồng/kg.

Như vậy, giá tiêu hôm nay tại thị trường trong nước, hiện có mức giá thấp nhất là 144.000 đồng/kg.

Giá tiêu trực tuyến hôm nay (19/10)

Cập nhật giá tiêu thế giới từ Hiệp hội Hồ tiêu Quốc tế (IPC), thời điểm này, giá tiêu Indonesia ổn định với tiêu trắng, ổn định với tiêu đen so với ngày hôm qua; giá tiêu Brazil ổn định, tiêu Malaysia ổn định. Giá tiêu Việt Nam niêm yết hôm nay ổn định với tiêu trắng và với tiêu đen, với tiêu trắng ở mức 9.050 USD/tấn.

Giá tiêu đen Lampung tại Indonesia ở mức 7.228 USD/tấn.

Giá tiêu đen Brazil ASTA 570 ở mức 6.100 USD/tấn.

Giá tiêu đen Kuching tại Malaysia ASTA ổn định ở mức 9.500 USD/tấn.

Giá tiêu trắng Muntok Indonesia loanh quanh ở mức 10.085 USD/tấn.

Giá tiêu trắng Malaysia ASTA ở mức 12.500 USD/tấn.

Giá tiêu đen của Việt Nam đứng ở mức thấp nhất là 6.400 USD/tấn đối với loại 500 g/l và mức 6.600 USD/tấn với loại 550 g/l. Giá hạt tiêu trắng xuất khẩu đạt 9.050 USD/tấn.

Sau chuỗi tăng mạnh đầu tháng 10, giá hồ tiêu trong nước đã có dấu hiệu hạ nhiệt. So với tuần trước, giá tiêu hiện giảm khoảng 2.000 – 4.000 đồng/kg tại nhiều địa phương trọng điểm, phản ánh xu hướng điều chỉnh của thị trường.

Ngành hạt tiêu Việt Nam đã đạt kim ngạch xuất khẩu gần 1,27 tỷ USD trong 9 tháng đầu năm, tăng 27,8% so với cùng kỳ và gần bằng cả năm 2024, dù sản lượng chỉ đạt khoảng 186,5 nghìn tấn, giảm 7,1% so với cùng kỳ.

Nếu trước đây hạt tiêu Việt Nam chủ yếu xuất thô, phụ thuộc giá cả quốc tế, thì nay tỷ trọng tiêu trắng, tiêu xay, tiêu hữu cơ, tiêu đóng gói đã tăng đáng kể. Những mặt hàng này thường có giá bán cao hơn từ 20 - 40% so với tiêu đen thô, thậm chí gấp đôi khi đạt chuẩn hữu cơ hoặc tiêu chuẩn bền vững quốc tế.

Theo Hiệp hội Hạt tiêu và cây gia vị Việt Nam (VPSA), nhu cầu xuất khẩu sang các thị trường lớn như Trung Quốc, Ấn Độ và châu Âu vẫn ổn định. Tuy nhiên, tốc độ mua vào có phần chậm lại do các nhà nhập khẩu muốn chờ giá điều chỉnh thấp hơn.

Hoạt động nhập khẩu tiêu nguyên liệu vào Việt Nam vẫn duy trì ở mức cao, chủ yếu phục vụ chế biến và tái xuất. Điều này phần nào làm tăng lượng cung nội địa tạm thời, khiến thị trường chịu sức ép trong ngắn hạn.