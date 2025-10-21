Nông thôn Tây Bắc: Đẩy mạnh các hoạt động tư vấn, hỗ trợ nông dân phát triển kinh tế

Xây dựng các cấp hội nông dân ngày càng vững mạnh

Dự Đại hội có lãnh đạo xã Quỳnh Nhai và 65 đại biểu đại diện cho 3.460 hội viên nông dân. Đây là sự kiện chính trị quan trọng, đánh dấu bước trưởng thành của tổ chức Hội, khẳng định vai trò trung tâm trong phong trào nông dân và phát triển nông nghiệp, nông thôn tại địa phương.

Hiện nay, Hội Nông dân xã Quỳnh Nhai có 41 chi hội với 3.460 hội viên, sinh hoạt ở các bản, tiểu khu trên địa bàn. Nhiệm kỳ qua, dưới sự chỉ đạo của Hội Nông dân huyện và cấp ủy, chính quyền địa phương, các phong trào thi đua yêu nước của Hội được triển khai sâu rộng, hiệu quả. Vai trò của Hội trong phát triển kinh tế nông nghiệp, xây dựng nông thôn mới và nâng cao đời sống nông dân được khẳng định rõ nét.

Phong trào “Nông dân thi đua sản xuất, kinh doanh giỏi, đoàn kết giúp nhau làm giàu và giảm nghèo bền vững” ngày càng phát triển cả về quy mô và chất lượng. Đến nay, toàn xã đã có 635 hộ nông dân đạt danh hiệu sản xuất, kinh doanh giỏi các cấp, nhiều mô hình cho thu nhập hàng trăm triệu đồng mỗi năm, tạo việc làm ổn định cho lao động địa phương.

Ban Chấp hành Hội Nông dân xã Quỳnh Nhai khóa I, nhiệm kỳ 2025 – 2030, ra mắt Đại hội. Ảnh: Trần Hiền

Bên cạnh đó, Hội đã nhận ủy thác hơn 39 tỷ đồng của Ngân hàng Chính sách xã hội cho 735 hội viên vay vốn, đồng thời quản lý, sử dụng hiệu quả 1,1 tỷ đồng Quỹ hỗ trợ nông dân, giúp 22 hội viên đầu tư phát triển sản xuất, kinh doanh. Từ các nguồn vốn này, nhiều hộ đã mạnh dạn chuyển đổi cơ cấu cây trồng, vật nuôi, phát triển kinh tế tổng hợp, nâng cao thu nhập và thoát nghèo bền vững.

Đáng chú ý, Hội đã vận động thành lập 8 tổ hợp tác và 34 hợp tác xã do nông dân làm chủ, góp phần liên kết sản xuất theo chuỗi giá trị, nâng cao năng lực cạnh tranh cho sản phẩm nông sản địa phương. Các mô hình như trồng cây ăn quả, nuôi cá lồng trên lòng hồ thủy điện, chăn nuôi đại gia súc... đã và đang khẳng định hiệu quả, phù hợp với điều kiện thực tế của vùng.

Lãnh đạo xã Quỳnh Nhai tặng hoa chúc mừng Đại hội. Ảnh: Trần Hiền

Trong nhiệm kỳ qua, công tác chuyển giao khoa học kỹ thuật, tư vấn pháp luật, hỗ trợ tiêu thụ nông sản, ứng dụng công nghệ số được Hội đặc biệt chú trọng. Nhiều lớp tập huấn, hội thảo đã được tổ chức, giúp hội viên tiếp cận tiến bộ khoa học, sử dụng mạng xã hội, thương mại điện tử để quảng bá sản phẩm, mở rộng thị trường tiêu thụ.

Không chỉ phát huy vai trò trong phát triển kinh tế, Hội Nông dân xã Quỳnh Nhai còn tích cực tham gia xây dựng Đảng, chính quyền, thực hiện giám sát, phản biện xã hội, góp phần củng cố khối đại đoàn kết toàn dân tộc. Các phong trào thi đua, hoạt động văn hóa – xã hội được đẩy mạnh, góp phần xây dựng nông thôn mới giàu đẹp, văn minh.

Với phương châm hành động “Đoàn kết – Dân chủ – Đổi mới – Phát triển”, Đại hội lần thứ I đã xác định 3 khâu đột phá trong nhiệm kỳ 2025 – 2030 gồm: Thúc đẩy chuyển đổi số trong hoạt động Hội và sản xuất nông nghiệp. Xây dựng đội ngũ cán bộ, nâng cao năng lực hội viên. Phát huy lợi thế vùng lòng hồ thủy điện để phát triển du lịch, chuyển đổi cơ cấu kinh tế nông nghiệp.

Các đại biểu tham dự đại hội. Ảnh: Trần Hiền

Đại hội cũng đề ra 12 chỉ tiêu trọng tâm, trong đó phấn đấu hằng năm kết nạp từ 20 hội viên mới trở lên; có 60% số hộ nông dân trở lên đăng ký phấn đấu và ít nhất 50% số hộ đạt danh hiệu sản xuất, kinh doanh giỏi; tăng trưởng Quỹ hỗ trợ nông dân bình quân từ 10%/năm trở lên; triển khai mô hình “Bò sinh sản cho hội viên nghèo” gắn với trồng cỏ tại các bản đặc biệt khó khăn với quy mô trên 500 con.

Tại Đại hội, Ban Thường vụ Hội Nông dân tỉnh Sơn La đã công bố Quyết định chỉ định Ban Chấp hành Hội Nông dân xã Quỳnh Nhai khóa I gồm 27 đồng chí, Ban Thường vụ gồm 5 đồng chí. Đồng chí Đặng Thái Học, Phó Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam xã, được tín nhiệm bầu giữ chức Chủ tịch Hội Nông dân xã Quỳnh Nhai khóa I, nhiệm kỳ 2025 – 2030. Đại hội cũng bầu Đoàn đại biểu dự Đại hội đại biểu Hội Nông dân tỉnh Sơn La lần thứ XI.

Với tinh thần đổi mới, sáng tạo và trách nhiệm, Đại hội Hội Nông dân xã Quỳnh Nhai lần thứ I đã mở ra một giai đoạn phát triển mới, tiếp tục khẳng định vai trò nòng cốt của Hội trong việc đồng hành cùng nông dân phát triển kinh tế, xây dựng quê hương ngày càng giàu đẹp, văn minh.