Giá cà phê tiếp đà tăng mạnh, nhu cầu thay thế Robusta ngày càng lớn

Giá cà phê hôm nay 23/10

Ngày 23/10, giá cà phê trực tuyến Robusta hợp đồng giao kỳ hạn tháng 11/2025 trên sàn London tiếp tục tăng mạnh 2,58% (119 USD/tấn) so với phiên giao dịch trước, lên mức 4.739 USD/tấn. Hợp đồng giao kỳ hạn tháng 1/2026 tăng 2,62% (120 USD/tấn), đạt 4.694 USD/tấn.

Trên sàn giao dịch New York, giá cà phê Arabica giao kỳ hạn tháng 12/2025 tăng ngày thứ tư liên tiếp, với mức tăng 1,77% (7,3 US cent/pound) so với phiên trước, lên mức 420,85 US cent/pound. Hợp đồng giao tháng 3/2026 tăng 1,92% (7,5 US cent/pound), đạt 398,75 US cent/pound.

Giá cà phê tại khu vực Tây Nguyên dao động trong khoảng 117.000 – 118.500 đồng/kg.

Cụ thể, tại Đắk Lắk (cũ), giá cà phê ở mức 118.500 đồng/kg. Tại Gia Lai (cũ), giá cà phê giao dịch đạt 118.000 đồng/kg. Tại Lâm Đồng (cũ), giá hiện ở mức 117.000 đồng/kg. Tại tỉnh Đắk Nông (cũ), giá cà phê hôm nay ở mức 118.500 đồng/kg.

Những ngày giữa tháng 10/2025, giá cà phê trên thị trường thế giới tăng mạnh do áp lực nguồn cung toàn cầu gia tăng. Với cà phê Arabica, nguyên nhân chính là lượng tồn kho được ICE giám sát giảm xuống mức thấp nhất trong vòng 18 tháng, khiến nguồn cung giao ngay trở nên khan hiếm.

Lượng tồn kho cà phê Arabica được ICE giám sát đã giảm xuống chỉ còn 493.783 bao vào ngày 16/10/2025, mức thấp nhất trong vòng 1,5 năm. Trong khi đó, tồn kho Robusta cũng đi xuống, chỉ còn 6.177 lô – mức thấp nhất trong gần 3 tháng.

Cùng với đó, thời tiết khô hạn kéo dài tại Brazil làm gia tăng lo ngại năng suất niên vụ mới sụt giảm, khiến nhiều tổ chức quốc tế phải hạ dự báo sản lượng. Sự kết hợp của tồn kho thấp và rủi ro mùa vụ đã thúc đẩy giới đầu tư gia tăng mua vào, qua đó đẩy giá Arabica lên mức cao mới.

Đối với Robusta, thị trường cũng ghi nhận đà tăng giá ổn định. Nhu cầu thay thế Arabica trong ngành rang xay ngày càng lớn do chênh lệch giá giữa hai loại cà phê ở mức cao. Đồng thời, lượng tồn kho toàn cầu tiếp tục giảm, làm dấy lên lo ngại thiếu hụt trong trung hạn, mặc dù nguồn cung Robusta từ Việt Nam ổn định trong ngắn hạn.

Nhìn chung, giá cà phê thế giới đang tăng mạnh do áp lực từ tồn kho giảm, thời tiết bất lợi và nhu cầu thay thế cà phê Robusta ngày càng lớn. Các yếu tố này sẽ khiến giá cà phê toàn cầu tiếp tục tăng trong thời gian tới.

Giá cà phê tăng lên mức cao nhất hơn 1 tháng hiện nay, còn do được thúc đẩy bởi nguy cơ Mỹ có thể áp thuế trừng phạt lên Colombia.

Các nhà giao dịch đang theo dõi sát sao căng thẳng leo thang giữa Mỹ và Colombia, nhà sản xuất cà phê lớn thứ ba thế giới.

Việc Mỹ áp thuế trừng phạt lên Colombia sẽ gây thêm áp lực cho các nhà rang xay Mỹ, vốn đang phải chịu mức thuế 50% đối với hàng nhập khẩu từ Brazil, nước xuất khẩu cà phê lớn nhất thế giới.