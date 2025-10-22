Giá cà phê đồng loạt bật tăng mạnh

Giá cà phê hôm nay 22/10

Ngày 22/10, giá cà phê trực tuyến Robusta hợp đồng giao kỳ hạn tháng 11/2025 trên sàn London tăng mạnh trở lại, với mức tăng 2,3% (104 USD/tấn) so với phiên giao dịch trước, lên mức 4.620 USD/tấn. Hợp đồng giao kỳ hạn tháng 1/2026 tăng 2,46% (110 USD/tấn), đạt 4.574 USD/tấn.

Trên sàn giao dịch New York, giá cà phê Arabica giao kỳ hạn tháng 12/2025 tiếp tục chuỗi ngày đi lên, khi tăng thêm 1,85% (7,5 US cent/pound) so với phiên trước đó, lên mức 413,55 US cent/pound. Hợp đồng giao tháng 3/2026 tăng 2,07% (7,95 US cent/pound), đạt 391,25 US cent/pound.

Giá cà phê tại khu vực Tây Nguyên dao động trong khoảng 114.900 – 115.700 đồng/kg.

Cụ thể, tại Đắk Lắk (cũ), giá cà phê ở mức 115.600 đồng/kg. Tại Gia Lai (cũ), giá cà phê giao dịch đạt 115.200 đồng/kg. Tại Lâm Đồng (cũ), giá hiện ở mức 114.900 đồng/kg. Tại tỉnh Đắk Nông (cũ), giá cà phê hôm nay ở mức 115.700 đồng/kg.

Nhu cầu nhập khẩu cà phê đang tăng trở lại từ châu Âu và Mỹ có thể hỗ trợ giá trong thời gian tới, đặc biệt khi nguồn cung vụ mới ở Việt Nam vẫn chưa ra thị trường nhiều.

Hiện, Việt Nam đang ở đầu vụ thu hoạch. Nông dân chỉ mới thu hoạch cà phê bói (lựa trái chín) chứ chưa hái đồng loạt với số lượng ít nên chủ yếu bán cà phê tươi cho các đại lý với giá từ 21.000 – 24.000 đồng/kg. Theo quy đổi, khoảng 5 kg cà phê tươi được 1 kg cà phê nhân khô.

Trong khi đó, nhu cầu sử dụng cà phê vẫn tăng trưởng đều và bền vững. Yếu tố quan trọng là nông dân trồng cà phê hiện nay có tài chính tốt, có khả năng điều tiết thị trường, giúp cho giá khó giảm sâu.

Giá cà phê được hỗ trợ bởi lượng tồn kho tại các sàn giao dịch ở mức thấp và lượng mưa dưới trung bình tại một số khu vực trồng trọt ở Brazil, mặc dù hầu hết các nhà phân tích vẫn dự báo vụ thu hoạch năm tới sẽ đạt kết quả tốt.

Giá thu mua cà phê quả tươi tại nhiều địa phương cũng đứng mức cao nhất trong vòng 10 năm trở lại đây. Người nông dân rất phấn khởi, tạo động lực tái canh, đầu tư cho niên vụ tiếp theo. Xu hướng tăng giá cà phê thế giới đã tác động tích cực đến thị trường trong nước, mở ra cơ hội để các hợp tác xã, doanh nghiệp đẩy mạnh liên kết tiêu thụ, mở rộng chế biến sâu, gia tăng giá trị và xây dựng thương hiệu cà phê đặc sản.

Vụ cà phê mới của Việt Nam bắt đầu, dù có nhiều yếu tố tác động nhưng đa số các chuyên gia trong ngành đều tin tưởng giá vẫn ở mức cao. Sản lượng cà phê Việt Nam niên vụ 2025/26 hầu hết đều dự báo tăng từ 5%-10% do thời tiết thuận lợi, giá cà phê tốt nên nông dân có điều kiện đầu tư, chăm sóc.