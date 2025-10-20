Giá cà phê hôm nay 20/10

Trên sàn giao dịch London, giá cà phê trực tuyến Robusta hợp đồng giao kỳ hạn tháng 11/2025 trong tuần trước đã tăng 1,6% (72 USD/tấn), lên mức 4.552 USD/tấn. Hợp đồng giao kỳ hạn tháng 1/2026 tăng 2% (87 USD/tấn), đạt 4.478 USD/tấn.

Trên sàn giao dịch New York, giá cà phê Arabica giao kỳ hạn tháng 12/2025 tăng 6,5% (24,4 US cent/pound) trong cả tuần trước, lên mức 397,45 US cent/pound. Hợp đồng giao tháng 3/2026 tăng 5,4% (19,3 US cent/pound), đạt 375,6 US cent/pound.

Giá cà phê tại khu vực Tây Nguyên dao động trong khoảng 113.500 – 114.500 đồng/kg.

Cụ thể, tại Đắk Lắk (cũ), giá cà phê ở mức 114.500 đồng/kg. Tại Gia Lai (cũ), giá cà phê giao dịch đạt 114.000 đồng/kg. Tại Lâm Đồng (cũ), giá hiện ở mức 113.500 đồng/kg. Tại tỉnh Đắk Nông (cũ), giá cà phê hôm nay ở mức 114.500 đồng/kg.

Nhu cầu nhập khẩu cà phê đang tăng trở lại từ châu Âu và Mỹ có thể hỗ trợ giá trong thời gian tới, đặc biệt khi nguồn cung vụ mới ở Việt Nam vẫn chưa ra thị trường nhiều.

Hiện, Việt Nam đang ở đầu vụ thu hoạch. Nông dân chỉ mới thu hoạch cà phê bói (lựa trái chín) chứ chưa hái đồng loạt với số lượng ít nên chủ yếu bán cà phê tươi cho các đại lý với giá từ 21.000 – 24.000 đồng/kg. Theo quy đổi, khoảng 5 kg cà phê tươi được 1 kg cà phê nhân khô.

Trong khi đó, nhu cầu sử dụng cà phê vẫn tăng trưởng đều và bền vững. Yếu tố quan trọng là nông dân trồng cà phê hiện nay có tài chính tốt, có khả năng điều tiết thị trường, giúp cho giá khó giảm sâu.

Thông tin liên quan thị trường cà phê được Tổ chức Cà phê thế giới (ICO) công bố nổi bật là Việt Nam vượt qua Brazil trở thành quốc gia xuất khẩu cà phê hòa tan lớn nhất trong tháng 8/2025, với 310.000 bao, tương đương 18.600 tấn được vận chuyển.

Thị phần cà phê hòa tan trong tổng xuất khẩu cà phê toàn cầu tăng lên 12,4% trong 11 tháng của niên vụ 2024/25, so với 11,5% cùng kỳ niên vụ trước.

Những năm gần đây, sản xuất và xuất khẩu cà phê hòa tan tăng mạnh nhờ nhu cầu thị trường tăng do tính tiện lợi và chất lượng ngày càng cải thiện do những công nghệ mới. Gần đây, nhiều nhà máy đã mở mới hoặc mở rộng công suất chế biến cà phê hòa tan để nâng cao giá trị, thay vì xuất thô hàng nguyên liệu.

Mới đây, Liên minh châu Âu (EU) vừa quyết định lùi thời hạn thực thi Quy định chống phá rừng (EUDR) sang ngày 30/12/2026, thay vì 2024 như kế hoạch ban đầu. Đây là lần thứ hai quy định được trì hoãn, sau khi Ủy ban châu Âu (EC) từng dời mốc sang cuối năm 2025. Theo các chuyên gia và doanh nghiệp trong ngành, việc kéo dài thêm một năm trong thực thi EUDR tạo “khoảng đệm” quan trọng, giúp các doanh nghiệp cà phê Việt Nam có thêm thời gian rà soát chuỗi cung ứng, đầu tư công nghệ truy xuất nguồn gốc và củng cố năng lực tuân thủ, nhằm đáp ứng tốt hơn các yêu cầu khắt khe của thị trường EU.

9 tháng năm 2025, EU là thị trường lớn nhất của xuất khẩu cà phê Việt Nam chiếm tới trên 63%. Trên thực tế, trong suốt thời gian qua, Việt Nam không trì hoãn việc chuẩn bị và thích ứng với các yêu cầu của quy định này. Điều này thể hiện cam kết mạnh mẽ của Việt Nam trong việc xây dựng các chuỗi cung ứng bền vững, không gây phá rừng và đáp ứng các tiêu chuẩn quốc tế. Sự chủ động này giúp Việt Nam sẵn sàng đáp ứng các yêu cầu của EUDR, từ đó củng cố vị thế về nhà cung cấp nông sản trách nhiệm, minh bạch và bền vững trên thị trường quốc tế.

Nói thêm, quy định EUDR là một thách thức lớn nhưng cũng là cơ hội để tái cấu trúc ngành cà phê theo hướng bền vững, chuyên nghiệp. Để đáp ứng yêu cầu EUDR, với các đối tác trong chuỗi cung ứng, doanh nghiệp vẫn bám sát vùng trồng, làm cà phê có chứng nhận bền vững, xây dựng bản đồ số, truy xuất nguồn gốc đến từng nông hộ.