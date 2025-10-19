Nguồn cung hạn chế, giá cà phê có tuần tăng nhẹ

Giá cà phê hôm nay 19/10

Trên sàn giao dịch London, giá cà phê trực tuyến Robusta hợp đồng giao kỳ hạn tháng 11/2025 đóng cửa tuần qua ở mức 4.552 USD/tấn, giảm 1,6% (72 USD/tấn) so với tuần trước. Hợp đồng giao kỳ hạn tháng 1/2026 giảm 2% (87 USD/tấn), đạt 4.478 USD/tấn.

Trên sàn giao dịch New York, giá cà phê Arabica giao kỳ hạn tháng 12/2025 tăng mạnh hơn, với mức tăng 6,5% (24,4 US cent/pound) so với tuần trước, lên mức 397,45 US cent/pound. Hợp đồng giao tháng 3/2026 tăng 5,4% (19,3 US cent/pound), đạt 375,6 US cent/pound.

Giá cà phê tại khu vực Tây Nguyên dao động trong khoảng 113.500 – 114.500 đồng/kg, tăng nhẹ 500 – 700 đồng/kg so với tuần trước.

Cụ thể, tại Đắk Lắk (cũ), giá cà phê ở mức 114.500 đồng/kg. Tại Gia Lai (cũ), giá cà phê giao dịch đạt 114.000 đồng/kg. Tại Lâm Đồng (cũ), giá hiện ở mức 113.500 đồng/kg. Tại tỉnh Đắk Nông (cũ), giá cà phê hôm nay ở mức 114.500 đồng/kg.

Sau những chuỗi dài tăng nóng kéo dài trong nhiều tháng qua, giá cà phê trong nước đang duy trì ở mức khá tốt, tùy theo từng khu vực và biến động của tỷ giá USD/VND.

Biến động của giá cà phê đang được củng cố bởi nhu cầu xuất khẩu lớn và lo ngại sản lượng giảm tại Brazil. Các doanh nghiệp Việt Nam đang tận dụng cơ hội chốt hợp đồng xuất khẩu cà phê sớm.

Tuy nhiên trong những ngày tới, thị trường trong nước được dự báo khó có những đột biến quá mạnh. Việc giá cà phê duy trì quanh vùng nói trên phản ánh tâm lý thận trọng của cả người bán và người mua.

Thương lái hiện không đẩy mạnh gom hàng do lo ngại biến động quốc tế, trong khi nông dân có xu hướng giữ lại chờ mức giá tốt hơn.

Hiện niên vụ 2025-2026 tại khu vực Tây Nguyên đã bắt đầu. Theo Agromonitor (đơn vị phân tích và dự báo thị trường nông sản), một số địa phương như Đắk Lắk, Đắk Nông, Gia Lai đã xuất hiện các đợt thu hoạch sớm, nhưng sản lượng còn ít và thị trường giao dịch vẫn khá trầm lắng. Người dân cho biết khoảng 15-20 ngày nữa sẽ bắt đầu thu hoạch rộ hơn ở một số khu vực và từ giữa tháng 11 sẽ bước vào vụ thu hoạch chính.

Mới đây, Liên minh châu Âu (EU) vừa quyết định lùi thời hạn thực thi Quy định chống phá rừng (EUDR) sang ngày 30/12/2026, thay vì 2024 như kế hoạch ban đầu. Đây là lần thứ hai quy định được trì hoãn, sau khi Ủy ban châu Âu (EC) từng dời mốc sang cuối năm 2025.

Theo các chuyên gia và doanh nghiệp trong ngành, việc kéo dài thêm một năm trong thực thi EUDR tạo “khoảng đệm” quan trọng, giúp các doanh nghiệp cà phê Việt Nam có thêm thời gian rà soát chuỗi cung ứng, đầu tư công nghệ truy xuất nguồn gốc và củng cố năng lực tuân thủ, nhằm đáp ứng tốt hơn các yêu cầu khắt khe của thị trường EU.