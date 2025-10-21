Arabica tiếp tục tăng, mối đe dọa mới đối với nguồn cung cà phê toàn cầu

Giá cà phê hôm nay 21/10

Ngày 20/10, giá cà phê trực tuyến Robusta hợp đồng giao kỳ hạn tháng 11/2025 trên sàn London giảm 0,78% (36 USD/tấn) so với phiên giao dịch trước, xuống còn 4.516 USD/tấn. Hợp đồng giao kỳ hạn tháng 1/2026 giảm 0,3% (14 USD/tấn), đạt 4.464 USD/tấn.

Trên sàn giao dịch New York, giá cà phê Arabica giao kỳ hạn tháng 12/2025 tiếp tục tăng 2,86% (8,6 US cent/pound) so với phiên trước đó, lên mức 406,05 US cent/pound. Hợp đồng giao tháng 3/2026 tăng thêm 2,05% (7,7 US cent/pound), đạt 383,3 US cent/pound.

Giá cà phê tại khu vực Tây Nguyên dao động trong khoảng 113.700 – 114.500 đồng/kg.

Cụ thể, tại Đắk Lắk (cũ), giá cà phê ở mức 114.500 đồng/kg. Tại Gia Lai (cũ), giá cà phê giao dịch đạt 114.000 đồng/kg. Tại Lâm Đồng (cũ), giá hiện ở mức 113.700 đồng/kg. Tại tỉnh Đắk Nông (cũ), giá cà phê hôm nay ở mức 114.500 đồng/kg.

Tổng thống Trump tuyên bố Mỹ sẽ ngừng viện trợ và áp thuế mới đối với Colombia, tạo thêm một mối đe dọa mới đối với nguồn cung cà phê toàn cầu.

Brazil và Colombia hiện là hai nhà cung cấp cà phê chưa rang lớn nhất cho thị trường Mỹ, và hạt cà phê từ Colombia được kỳ vọng sẽ bù đắp cho sự sụt giảm trong xuất khẩu từ Brazil. Thậm chí, nhiều cà phê Brazil đang được chuyển sang Colombia để né thuế của Mỹ.

Mặc dù tác động của thuế quan tiềm năng với Colombia vẫn chưa rõ ràng, do ông Trump chưa công bố mức thuế cụ thể, nhưng bất kỳ khoản phí bổ sung nào cũng sẽ tác động tiêu cực đối với các nhà rang xay, những người đã phải chịu giảm lợi nhuận thay vì tăng giá bán cho người tiêu dùng.

Ngoài ra, đồng USD yếu cùng tồn kho trên sàn thấp hỗ trợ cà phê tăng giá. Nhu cầu nhập khẩu cà phê đang tăng trở lại từ châu Âu và Mỹ có thể hỗ trợ giá trong thời gian tới, đặc biệt khi nguồn cung vụ mới ở Việt Nam vẫn chưa ra thị trường nhiều.

Hiện, Việt Nam đang ở đầu vụ thu hoạch. Nông dân chỉ mới thu hoạch cà phê bói (lựa trái chín) chứ chưa hái đồng loạt với số lượng ít nên chủ yếu bán cà phê tươi cho các đại lý với giá từ 21.000 – 24.000 đồng/kg. Theo quy đổi, khoảng 5 kg cà phê tươi được 1 kg cà phê nhân khô.

Trong khi đó, nhu cầu sử dụng cà phê vẫn tăng trưởng đều và bền vững. Yếu tố quan trọng là nông dân trồng cà phê hiện nay có tài chính tốt, có khả năng điều tiết thị trường, giúp cho giá khó giảm sâu.

Thông tin liên quan thị trường cà phê được Tổ chức Cà phê thế giới (ICO) công bố nổi bật là Việt Nam vượt qua Brazil trở thành quốc gia xuất khẩu cà phê hòa tan lớn nhất trong tháng 8/2025, với 310.000 bao, tương đương 18.600 tấn được vận chuyển.

Thị phần cà phê hòa tan trong tổng xuất khẩu cà phê toàn cầu tăng lên 12,4% trong 11 tháng của niên vụ 2024/25, so với 11,5% cùng kỳ niên vụ trước.

Những năm gần đây, sản xuất và xuất khẩu cà phê hòa tan tăng mạnh nhờ nhu cầu thị trường tăng do tính tiện lợi và chất lượng ngày càng cải thiện do những công nghệ mới. Gần đây, nhiều nhà máy đã mở mới hoặc mở rộng công suất chế biến cà phê hòa tan để nâng cao giá trị, thay vì xuất thô hàng nguyên liệu.