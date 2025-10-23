Giá hạt tiêu được dự báo sẽ tiếp tục giữ ở mức cao

Giá tiêu hôm nay ở trong nước (23/10)

Thị trường tiêu trong nước hôm nay: Giá hạt tiêu trong nước hôm nay giao dịch ở mức 144.000 – 146.000 đồng/kg.

Giá tiêu cao nhất thu mua ở các vùng trọng điểm hồ tiêu (Đắk Lắk, Lâm Đồng, Gia Lai, Đắk Nông, Bà Rịa - Vũng Tàu, Bình Phước) (cũ) được ghi nhận ở mức 146.000 đồng/kg.

Cụ thể: Tại tỉnh Đắk Nông, Đắk Lắk (cũ) giá tiêu ở mức 146.000 đồng/kg.

Tại Gia Lai (cũ) mức giá tiêu là 144.000 đồng/kg. Đồng Nai (cũ) có giá tiêu là 144.000 đồng/kg.

Tại Bình Phước và Bà Rịa - Vũng Tàu (cũ) giá tiêu hôm nay ở mức 145.500 đồng/kg.

Như vậy, giá tiêu hôm nay tại thị trường trong nước, hiện có mức giá thấp nhất là 144.000 đồng/kg.

Giá tiêu trực tuyến hôm nay (23/10)

Cập nhật giá tiêu thế giới từ Hiệp hội Hồ tiêu Quốc tế (IPC), thời điểm này, giá tiêu Indonesia ổn định với tiêu trắng, ổn định với tiêu đen so với ngày hôm qua; giá tiêu Brazil ổn định, tiêu Malaysia ổn định. Giá tiêu Việt Nam niêm yết hôm nay ổn định với tiêu trắng và với tiêu đen, với tiêu trắng ở mức 9.050 USD/tấn.

Giá tiêu đen Lampung tại Indonesia ở mức 7.229 USD/tấn.

Giá tiêu đen Brazil ASTA 570 ở mức 6.100 USD/tấn.

Giá tiêu đen Kuching tại Malaysia ASTA ổn định ở mức 9.500 USD/tấn.

Giá tiêu trắng Muntok Indonesia loanh quanh ở mức 10.085 USD/tấn.

Giá tiêu trắng Malaysia ASTA ở mức 12.500 USD/tấn.

Giá tiêu đen của Việt Nam đứng ở mức thấp nhất là 6.400 USD/tấn đối với loại 500 g/l và mức 6.600 USD/tấn với loại 550 g/l. Giá hạt tiêu trắng xuất khẩu đạt 9.050 USD/tấn.

Giá hạt tiêu thế giới nửa đầu tháng 10/2025 giảm ở hầu hết các vùng trồng chính so với tháng trước đó, trừ Indonesia. Cụ thể: Giá hạt tiêu đen tại Brazil giảm mạnh nhất, ở mức 6.100 USD/tấn vào ngày 17/10/2025, giảm 500 USD/tấn so với ngày 17/9/2025.

Tại cảng Kuching Malaysia, giá hạt tiêu đen và tiêu trắng ngày 17/10/2025 giảm lần lượt 200 USD/tấn và 400 USD/tấn so với ngày 17/9/2025, lần lượt ở mức 9.500 USD/tấn và 12.500 USD/tấn.

Tại cảng khu vực Thành phố Hồ Chí Minh của Việt Nam, giá hạt tiêu ngày 17/10/2025 giảm đồng loạt 200 USD/tấn so với ngày 17/9/2025 đối với tất cả các chủng loại. Trong đó, giá hạt tiêu đen loại 500g/l xuống mức 6.400 USD/tấn, hạt tiêu đen loại 550g/l ở mức 6.600 USD/tấn và giá hạt tiêu trắng ở mức 9.050 USD/tấn.

Ngược lại, giá hạt tiêu đen Lampung và giá hạt tiêu trắng Muntok tại Indonesia ngày 17/10/2025 tăng lần lượt 132 USD/ tấn và 29 USD/tấn so với ngày 17/9/2025, lên mức 7.233 USD/tấn và 10.091 USD/tấn.

Giá tiêu thế giới có nhiều biến động trong thời gian gần đây là do biến động của đồng nội tệ và điều kiện cung ứng. Tuy vậy, trong bối cảnh dịch bệnh trên cây trồng ngày càng phức tạp và biến đổi khí hậu ngày càng gay gắt, việc duy trì năng suất, chất lượng hạt tiêu đang trở nên khó khăn và cần có giải pháp đầu tư bài bản cho giống.

Giá hạt tiêu được dự báo sẽ tiếp tục giữ ở mức cao trong thời gian tới do nguồn cung toàn cầu sụt giảm, trong khi nhu cầu thị trường thế giới đang có xu hướng phục hồi.