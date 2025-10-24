Giá cà phê đột ngột giảm mạnh, USDA dự báo 'nóng' sản lượng cà phê toàn cầu

Giá cà phê hôm nay 24/10

Ngày 24/10, giá cà phê trực tuyến Robusta hợp đồng giao kỳ hạn tháng 11/2025 trên sàn London quay đầu giảm mạnh 3,89% (185 USD/tấn) so với phiên giao dịch trước, xuống còn 4.554 USD/tấn. Hợp đồng giao kỳ hạn tháng 1/2026 giảm 3,68% (173 USD/tấn), đạt 4.521 USD/tấn.

Trên sàn giao dịch New York, giá cà phê Arabica giao kỳ hạn tháng 12/2025 cũng giảm 02,53% (10,7 US cent/pound) so với phiên trước, về mốc 410,15 US cent/pound. Hợp đồng giao tháng 3/2026 giảm 2,25% (9 US cent/pound), đạt 389,75 US cent/pound.

Giá cà phê tại khu vực Tây Nguyên dao động trong khoảng 114.500 – 116.000 đồng/kg.

Cụ thể, tại Đắk Lắk (cũ), giá cà phê ở mức 116.000 đồng/kg. Tại Gia Lai (cũ), giá cà phê giao dịch đạt 115.200 đồng/kg. Tại Lâm Đồng (cũ), giá hiện ở mức 114.500 đồng/kg. Tại tỉnh Đắk Nông (cũ), giá cà phê hôm nay ở mức 116.000 đồng/kg.

Giá Robusta giảm mạnh sau khi cơ quan khí tượng Việt Nam hạ thấp khả năng xảy ra mưa lớn, do bão nhiệt đới Fengshen tại khu vực Tây Nguyên – vùng sản xuất cà phê chủ lực của Việt Nam – làm giảm nguy cơ thiệt hại mùa vụ.

Hoạt động giao dịch tại Việt Nam vẫn khá trầm lắng do nguồn cung hạn chế, khi lượng hạt cà phê mới từ vụ thu hoạch hiện tại vẫn chưa được đưa ra thị trường, giao dịch hiện tại là hàng cũ từ vụ trước.



USDA dự báo, sản lượng cà phê toàn cầu trong niên vụ 2025/26 đạt mức kỷ lục 178,7 triệu bao, tăng 4,3 triệu bao so với niên vụ trước, và là mức cao nhất từ trước đến nay, trong đó Việt Nam tăng khoảng 10%. Tiêu thụ cà phê toàn cầu được dự báo đạt 169,4 triệu bao, cho thấy nguồn cung sẽ tiếp tục vượt nhẹ so với cầu.

Tại Uganda, sản lượng cà phê trong niên vụ 2025/26 (từ tháng 10/2025 - tháng 9/2026) được dự báo sẽ tăng 14,8% so với niên vụ trước, đạt 9,3 triệu bao (loại 60kg), do được thúc đẩy bởi năng suất cao hơn từ diện tích trồng mới. Quốc gia Đông Phi này là nước xuất khẩu cà phê hàng đầu của châu Phi và chủ yếu trồng giống cà phê robusta.

Tại Colombia, USDA dự báo sản lượng giảm 700.000 bao, xuống còn 12,5 triệu bao do mưa lớn và mây nhiều làm gián đoạn thời kỳ ra hoa. Dù điều kiện thời tiết thuận lợi cho bệnh gỉ sắt phát triển, nhưng nhờ tỷ lệ giống kháng bệnh cao, mức độ thiệt hại vẫn được kiểm soát.

Những ngày giữa tháng 10/2025, trái ngược với diễn biến giá cà phê Robusta trên thị trường thế giới, giá trong nước giảm do Việt Nam bước vào mùa thu hoạch mới, lượng hàng bán ra thị trường tăng, trong khi dự báo sản lượng niên vụ 2025–2026 cao hơn năm trước. Giá cà phê vào ngày 17/10/2025 giảm từ 200 – 800 đồng/kg so với ngày 01/10/2025, dao động từ 114.500 – 115.500 đồng/kg (tùy từng khu vực khảo sát).